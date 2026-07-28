/370 की वापसी के लिए 5 अगस्त को सड़क पर उतरेगी PDP, प्रदर्शन के ऐलान पर बीजेपी ने लगाई फटकार

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के 27वें स्थापना दिवस पर पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बड़ा ऐलान किया है. जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा (अनुच्छेद 370 और 35A) और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर PDP 5 अगस्त को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर बड़ा विरोध-प्रदर्शन करेगी.
इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती ने जंतर-मंतर पर पैलेट गन को लेकर दिए गए अपने विवादास्पद बयान पर खेद जताते हुए लोगों से माफी भी मांगी है.
हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर कश्मीरी छात्रों के एक प्रदर्शन के दौरान दिए बयान पर मचे राजनीतिक बवाल को शांत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी बात का गलत अर्थ निकाला गया.
उन्होंने सफाई देते हुए कहा, 'कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल पर बोलते वक्त जुबान फिसलने की वजह से मुझसे 'बहाना' (Pretext) शब्द छूट गया था. मैं कहना चाहती थी कि 'बहाना बनता है', लेकिन सिर्फ 'बनता है' निकल गया. वीडियो सही है, लेकिन एक शब्द छूटने से पूरी बात का मतलब बदल गया. अगर मेरे इस अधूरे वाक्य से किसी को दुख पहुँचा है, तो मैं दिल से माफी मांगती हूं.
गौरतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत कई राजनीतिक दलों ने उनके इस बयान को कश्मीरी जनता के खिलाफ बल प्रयोग का समर्थन बताते हुए उनसे बिना शर्त माफी की मांग की थी.
स्थापना दिवस के मौके पर PDP ने जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर एक विस्तृत प्रस्ताव पारित किया. पार्टी ने स्पष्ट किया कि उनका मकसद केवल राज्य का दर्जा पाना नहीं, बल्कि कश्मीर मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लाना है.
सड़कों और व्यापारिक रास्तों को खोलना: मध्य और दक्षिण एशिया से व्यापार बढ़ाने के लिए LoC के पार व्यापार और आवाजाही के निलंबित रास्तों को फिर से शुरू किया जाए.
शारदा पीठ यात्रा: कश्मीरी पंडितों और आम लोगों के बीच आपसी जुड़ाव बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में स्थित ऐतिहासिक शारदा पीठ की तीर्थयात्रा को सुगम बनाया जाए.
राजनीतिक बंदियों की रिहाई: लंबे समय से जेलों में बंद शब्बीर शाह, जमात-ए-इस्लामी के नेताओं, मीरवाइज से जुड़े कार्यकर्ताओं और मिया कय्यूम जैसे विचारणाधीन (Under-trial) कैदियों और युवाओं को रिहा या जमानत दी जाए.
सेना की वापसी: जिन इलाकों में उग्रवाद/आतंकवाद कम हुआ है, वहाँ से सुरक्षा बलों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर बैरकों में वापस भेजा जाए, ताकि माहौल सामान्य हो सके.
बिजली परियोजनाओं पर हक: जम्मू-कश्मीर में पैदा होने वाली जलविद्युत का फायदा राज्य को मिले. केंद्र सरकार या तो इसका उचित आर्थिक मुआवजा दे या कम से कम दो बिजली परियोजनाएं राज्य को वापस सौंपे.
महबूबा मुफ्ती ने 5 अगस्त के प्रदर्शन के जरिए जहां अपनी पार्टी के 'सेल्फ-रूल' और संवैधानिक अधिकारों के एजेंडे को री-लॉन्च किया है, वहीं माफी मांगकर अपनी ही ज़मीन पर घिरते जा रहे विवाद को खत्म करने की कोशिश की है.
बीजेपी ने आर्टिकल 370 के लिए 5 अगस्त को धरना-प्रदर्शन बुलाने पर महबूबा मुफ्ती को फटकार लगाई है. बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने मुफ्ती और पीडीपी पर पाकिस्तान द्वारा सौंपे गए एजेंडे पर काम करने का आरोप लगाया.'
बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने आगे कहा, 'महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के एजेंडे और उसके इशारे पर काम कर रही हैं. आज सबसे बड़ा मुद्दा पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू-कश्मीर (PoJK) है, जहां पिछले 24 घंटों में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में 50 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं. पाकिस्तान के निर्देश पर, महबूबा मुफ़्ती को 5 अगस्त से पहले अनुच्छेद 370 के बारे में बात करने का काम सौंपा गया है ताकि PoJK में हो रही घटनाओं से ध्यान हटाया जा सके. महबूबा जानती हैं कि अनुच्छेद 370 हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और इसे बहाल नहीं किया जा सकता. दुनिया में कोई भी इसे वापस नहीं ला सकता. ऐसे समय में जब पूरी दुनिया का ध्यान पाकिस्तान पर है, वह अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठाकर ध्यान भटकाना चाहती हैं.'