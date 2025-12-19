'बीजेपी कौरव राज स्थापित करना चाहती...'बिहार सीएम की हरकत पर भड़की PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती

Mehbooba Mufti: महबूबा ने अपनी बेटी इल्तिजा मुफ्ती की तारीफ की, जिन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए कोठीबाग पुलिस स्टेशन में औपचारिक रूप से पुलिस शिकायत दर्ज कराई है. मुफ्ती ने कहा, 'हमें नीतीश कुमार से इसकी उम्मीद नहीं थी, मुझे खुशी है कि इल्तिजा ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.
Jammu and Kashmir News: महबूबा मुफ्ती ने एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर एक महिला डॉक्टर का घूंघट खींचने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री की आलोचना की है. उन्होंने इसे एक घिनौनी घटना बताया, जिससे मुसलमानों, खासकर महिलाओं को बहुत दुख हुआ. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के नीतीश कुमार के बचाव में दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुफ्ती ने कहा कि BJP 'राम राज' नहीं, बल्कि 'कौरव राज' स्थापित करना चाहती है. मुफ्ती ने कहा, 'भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है. यह गांधी का देश है, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दे दी. दुर्भाग्य से, आज कुछ नेता इन मूल्यों से दूर जाते दिख रहे हैं.
गिरिराज पर निशाना
गिरिराज जैसे लोग यहां कौरव राज स्थापित करना चाहते हैं, राम राज्य नहीं. कौरवों ने भीड़ के सामने द्रौपदी को निर्वस्त्र किया था; ये लोग भी वैसे ही हैं, जहां महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है. गिरिराज की मानसिकता कौरवों जैसी है. द्रौपदी मुसलमान नहीं थी, वह बुरका नहीं पहनती थी, लेकिन कौरवों ने उसे निर्वस्त्र किया, और गिरिराज जैसे लोग हंस रहे थे और तालियां बजा रहे थे. वे आज भी वही कर रहे हैं. हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार को ऐसा नहीं करना चाहिए था.
बीजेपी पर निशाना
मुफ्ती ने पुलवामा के पुछल गांव में BSF को कृषि भूमि के प्रस्तावित आवंटन का भी विरोध किया. उन्होंने तर्क दिया कि उपजाऊ भूमि पर बसे गांवों के बीच सुरक्षा शिविर स्थापित करना 'अन्यायपूर्ण' है और इससे स्थानीय लोगों की आजीविका छिन जाती है. उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया और सुझाव दिया कि BSF को इसके बजाय गैर-खेती योग्य या बंजर भूमि दी जाए. मुफ्ती ने श्रीनगर में एक स्थानीय पत्रकार का फोन जब्त करने के खिलाफ भी आवाज उठाई, यह दावा करते हुए कि कश्मीर में पत्रकारिता खत्म हो रही है और केवल 'स्टेनोग्राफर जो BJP के नेगेटिव को दोहराते हैं' उन्हें ही काम करने की अनुमति है.
इल्तिजा मुफ्ती की तारीफ
महबूबा ने अपनी बेटी इल्तिजा मुफ्ती की तारीफ की, जिन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए कोठीबाग पुलिस स्टेशन में औपचारिक रूप से पुलिस शिकायत दर्ज कराई है. मुफ्ती ने कहा, 'हमें नीतीश कुमार से इसकी उम्मीद नहीं थी, मुझे खुशी है कि इल्तिजा ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने नीतीश के इस काम को हर भारतीय महिला की आजादी, पहचान और गरिमा पर हमला बताया और इस मामले पर देर से जवाब देने के लिए CM उमर अब्दुल्ला की आलोचना की है.
