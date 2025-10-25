Advertisement
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग, कश्मीर की जेल में भेजो

Mehbooba Mufti: महबूबा ने सरकार से पहले भी जम्मू-कश्मीर के बाहर की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की वापसी का आग्रह किया था लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की. जिसके चलते अब जनहित में वर्तमान याचिका दायर की गई है, इतना ही नहीं बल्कि उनके द्वारा दाखिल की गई याचिका तत्काल विचार करने योग्य है.

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Oct 25, 2025, 04:03 PM IST
Jammu And Kashmir undertrial prisoners: पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भारत की जेलों में बैंद सभी जम्मू कश्मीर के सभी विचाराधीन कैदियों को कश्मीर की जेल में शिफ्ट करने की मांग की है. महबूबा मुफ्ती ने इसके लिए जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. याचिका में महबूबा ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है की जम्मू-कश्मीर के सभी कैदियों को वापस स्थानीय जेलों में लाया जाए. 

महबूबा ने उठाई आवाज 
महबूबा ने याचिका में कहा 'याचिकाकर्ता से विचाराधीन कैदियों के परिवार एक राजनीतिक कार्यकर्ता और पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते सरकार के समक्ष इस मुद्दे को उठाने का अनुरोध कर रहे हैं'. महबूबा ने सरकार से पहले भी जम्मू-कश्मीर के बाहर की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की वापसी का आग्रह किया था लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की. जिसके चलते अब जनहित में वर्तमान याचिका दायर की गई है, इतना ही नहीं बल्कि उनके द्वारा दाखिल की गई याचिका तत्काल विचार करने योग्य है.

गरीब कैदियों की दास्तां 
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 का हवाला देते हुए महबूबा की तरउ से न्यायालय को तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप  करने की मांग भी की है.मुफ्ती ने कहा '5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में जांच या मुकदमे का सामना कर रहे कई जम्मू-कश्मीर निवासी केंद्र शासित प्रदेश के बाहर की जेलों में बंद थे. जम्मू-कश्मीर में ही एफआईआर दर्ज की जाती हैं और मुकदमे चलाए जाते हैं लेकिन फिर भी सैकड़ों किलोमीटर दूर कैद होती है. जिससे कारण अदालत तक पहुचने में और परिवार से मुलाकात में बाधा पहुँचती है, जबकि गरीब परिवारों पर यात्रा का भारी खर्च भी पड़ता है'.

यह भी पढ़ें: ब्रिटेन किंग से मिलने में व्यस्त जेलेंस्की, उधर रेलवे स्टेशन पर आत्मघाती हमला; तीन की मौत

दोषी कैदियों से बदतर जिंदगी

मुफ्ती की तरफ से केंद्र शासित प्रदेश के बाहर की जेलों में जम्मू-कश्मीर के विचाराधीन कैदियों को रखने की जारी चलन को भी चुनौती दी है. महबूबा का कहना है 'यह चलन विचाराधीन कैदियों की स्थिति दोषियों से भी बदतर बना देती है जो की निर्दोषता की धारणा का उल्लंघन करती है और अनुच्छेद 21 के मूल सिद्धांत की अवेहलना भी करती है.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

Mehbooba Mufti

