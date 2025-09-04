'अभी और विनाश होगा...', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द, सरकार पर क्यों कसा तंज?

Mehbooba Mufti: जम्मू कश्मीर में भीषण बारिश हो रही है. बारिश वजह से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है. पूरा कश्मीर पानी-पानी हो गया है. जलजले ने अपने खौफ में कई घरों को ले लिया है. अब जम्मू कश्मीर की स्थिति पर बोलते हुए PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारी सरकार ने जमीन, जंगल और नदियां ठेकेदारों को मामूली दामों पर सौंप दीं और यह उन पर छोड़ दिया कि वे इनका इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं. अमृतसर-कटरा 6 लेन वाला हाईवे बन रहा है, क्या इन लोगों को समझ नहीं आता कि हमारे देवताओं ने ऊंचे पहाड़ों और जंगलों को अपना निवास क्यों बनाया था?

उन्होंने मंदिरों और धार्मिक स्थलों को पिकनिक स्पॉट में बदल दिया है. उत्तराखंड के 4 धामों तक पहुंचने के लिए और उनके आसपास इतना विकास किया गया कि 2 धाम आज भी बंद हैं. ठेकेदारों ने निर्माण के लिए प्रकृति का दोहन किया है. कटरा रोपवे के लिए भी कई पेड़ों को काटना पड़ेगा और आगे और विनाश होने वाला है. जब तक हम नहीं जागेंगे और अपनी सरकारों को नहीं रोकेंगे, तब तक वे नहीं रुकेंगे. सुप्रीम कोर्ट और ग्रीन ट्रिब्यूनल भी उन्हें रोक नहीं पाए हैं. खननकर्ता हमारी नदियों का भी दोहन कर रहे हैं.

अपडेट जारी है...