राज्यसभा चुनाव में PDP किसके साथ? कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती ने खोले पत्ते

यह सशर्त प्रस्ताव क्षेत्रीय राजनीतिक परिदृश्य में मौजूदा दरारों के बीच आया है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के चारों राज्यसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के कारण कांग्रेस पार्टी जो कि इंडी ब्लॉक की सहयोगी है, ने चुनाव से हटने का फैसला किया, क्योंकि उनका आरोप था कि उन्हें एक असुरक्षित सीट की पेशकश की गई थी.

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Oct 16, 2025, 09:18 PM IST
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती ने राज्यसभा चुनावों के लिए किसको समर्थन देने की पेशकश की है ये सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा था. गुरुवार को महबूबा मुफ्ती ने इस बात से पर्दा उठा दिया. महबूबा मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर के राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सशर्त समर्थन देने की पेशकश की है. 

मीडिया से बातचीत करते हुए महबूबा मुफ्ती ने बताया, 'डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने मुझे फोन किया और राज्यसभा चुनाव में समर्थन मांगा. मैंने उन्हें बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हमारे दो प्रमुख निजी विधेयकों में हमारा समर्थन करना चाहिए. मुफ्ती ने आगे कहा कि हालांकि अंतिम निर्णय पीडीपी की कोर कमेटी की बैठक में लिया जाएगा.' मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी नेताओं द्वारा खरीदे गए विधेयक जनता के हित में हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनका समर्थन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए. हम अपने फायदे के लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, यह जनता के लिए है.'

बुलडोजर विरोधी कानून
पीडीपी द्वारा खरीदे गए निजी विधेयक बुलडोजर विरोधी कानून हैं. यह विधेयक राज्य और चरागाह भूमि, या कचराई, पर लंबे समय से काबिज लोगों को बेदखली से बचाने का प्रयास करता है. इसका उद्देश्य उन व्यक्तियों, परिवारों और संस्थाओं को मालिकाना हक प्रदान करना है जो 30 वर्षों से अधिक समय से इन भूमियों पर लगातार काबिज हैं. दैनिक वेतनभोगी नियमितीकरण विधेयक के बारे में उन्होंने कहा, 'इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों में हजारों दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा और औपचारिक रोजगार का दर्जा प्रदान करना है, जिन्होंने वर्षों तक बिना किसी लाभ के काम किया है.' 

राजनीतिक परिदृश्यों की मौजूदा दरारों के बीच आया ये प्रस्ताव
यह सशर्त प्रस्ताव क्षेत्रीय राजनीतिक परिदृश्य में मौजूदा दरारों के बीच आया है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के चारों राज्यसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के कारण कांग्रेस पार्टी जो कि इंडी ब्लॉक की सहयोगी है, ने चुनाव से हटने का फैसला किया, क्योंकि उनका आरोप था कि उन्हें एक असुरक्षित सीट की पेशकश की गई थी. नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना विधायी प्रस्ताव भी है, भूमि अनुदान (पुनर्स्थापना और संरक्षण) विधेयक 2025, जिसका उद्देश्य 2022 के भूमि-अनुदान नियमों को उलटना है. दोनों दलों के प्रतिस्पर्धी भूमि विधेयक राजनीतिक गतिशीलता को उजागर करते हैं, जिसमें प्रत्येक पक्ष जनता का समर्थन हासिल करने के लिए अपने-अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है.

अगर पीडीपी ने एनसी का साथ दिया तो बढ़ेगी बीजेपी की मुश्किल
पीडीपी की शर्तों पर औपचारिक रूप से प्रतिक्रिया देने से पहले, फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित अपनी पार्टी के नेताओं से परामर्श करने की उम्मीद है. परिणाम यह तय करेंगे कि क्या दोनों दल राज्यसभा चुनावों के लिए गठबंधन कर सकते हैं या उनके बीच दरार और बढ़ेगी. यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, तो इससे क्षेत्रीय ताकतों के बीच एक व्यापक गठबंधन बन सकता है. हालांकि, अस्वीकृति से तनाव बढ़ने की संभावना है और बीजेपी के खिलाफ चौथी राज्यसभा सीट के लिए संयुक्त प्रयास और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा. जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी को हराने के लिए अपने और सहयोगी दलों के अलावा अन्य वोटों पर निर्भर है.

Syed Khalid Hussain

Jammu KashmirPDPNC

