DNA: वार्ता नहीं, फेल हुआ है पाकिस्तान! इस्लामाबाद में फैला ऐसा रायता, समेट नहीं पा रहा 'आसिम मुनीर फैन क्लब'

DNA Analysis: अमेरिका के ही प्रसिद्ध डिप्लोमैट हेनरी किसिंजर ने कहा है कि 'मध्यस्थता के लिए न केवल तटस्थता बल्कि स्थिरता और शक्ति की अनुभूति भी आवश्यक है.' पुतिन पर अमेरिका और यूरोप के लोगों को भरोसा नहीं होगा. और ट्रंप की चापलूसी करने वाले पाकिस्तान की हालत तो आप लोगों ने देखी ही है.

दुनिया भी ये अच्छी तरह जानती है कि कठपुतली देश में हुई बातचीत का वही परिणाम हुआ है जो होना था. लेकिन हमारे देश के अंदर पाकिस्तान प्रेम के वायरस से संक्रमित कुछ ऐसे लोग हैं वो ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं. वे इस बात से बहुत अधिक आहत हैं कि पाकिस्तान की सरजमीं पर हुई वार्ता फेल क्यों हुई? और अगर फेल हो गई तो भारतीय मीडिया..यानी हम जैसे लोग रो क्यों नहीं रहे? वे पिछले 36 घंटे से इसलिए बेचैन हैं कि इस्लामाबाद में हुई बैठक की विफलता पर उन्हीं की तरह भारतीय मीडिया विलाप क्यों नहीं कर रहा है?

मीडिया पर क्यों कुछ लोग निकाल रहे कुंठा

पाकिस्तान की जगहंसाई से परेशान शहबाज-मुनीर के वैचारिक समर्थकों की कुंठा भारतीय मीडिया पर निकल रही है. इसलिए 'पाकिस्तान प्रेमी क्लब' के ऐसे ही व्याकुल सदस्यों की अब हम वैचारिक मरम्मत करेंगे. लगभग 55 साल बाद बड़े वैश्विक तनाव के बीच पाकिस्तान एक औपचारिक मध्यस्थ बना.

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मध्यस्थता को लेकर इस बार अमेरिका ने जितनी तवज्जो पाकिस्तान को दी. उतनी तवज्जो इससे पहले उसने 1971 में दी थी. जब रिचर्ड निक्सन और चीन के माओ जेदोंग के बीच गुप्त वार्ता हुई थी. इसलिए पाकिस्तान इस शांतिवार्ता को लेकर उत्साहित था.

शांतिवार्ता की विफलता पर पाकिस्तानी निराश

अब शांतिवार्ता की विफलता पर पाकिस्तानी निराश हैं. लेकिन उनसे ज्यादा उदास भारत में बैठे पाकिस्तान प्रेमी क्लब के सदस्य हैं. उनकी वेदना सोशल मीडिया पोस्ट में दिख रही है. पाकिस्तान प्रेम के संक्रमण से संक्रमित ये लोग मीडिया पर अपनी खीझ उतार रहे हैं. एक सज्जन ने लिखा है कि 90 प्रतिशत भारतीय मीडिया इसलिए वार्ता विफल होने पर खुश है क्योंकि बैठक इस्लामाबाद में हुई. देश के कुछ बड़े नेता भी हैं, जो कह रहे हैं कि मीडिया और अंधभक्त शांतिवार्ता फेल होने पर नाच रहे हैं.

मनोज कुमार झा ने क्या कहा?

कुछ ऐसा ही कह रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार झा. जिनका कहना है कि पाकिस्तान के 'शामिल' होने भर से शांति वार्ता की विफलता पर कुछ लोगों का खुश होना हमारी राष्ट्रीय चेतना के गिरते स्तर का संकेत है. शांति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि मध्यस्थ कौन है, बल्कि इस पर कि युद्ध, युद्ध जनित पीड़ा और वैश्विक अस्थिरता को कैसे रोका जाए.

मनोज झा जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं. उन्हें अगर ये पता है कि युद्ध कैसी वैश्विक अस्थिरता की त्रासदी है तो उन्हें ये भी अवश्य पता होगा कि पाकिस्तान जैसा देश जिसकी ना तो कोई विश्वसनीयता है. ना कोई स्ट्रेंथ है. जो देश आंतकवादियों का पोषण करता है. उसके मध्यस्थ होने का अर्थ क्या है.

जो भी लोग भारतीय मीडिया का नाम लेकर अपनी कुंठा का प्रवाह कर रहे हैं. उन्हें ये जानना चाहिए कि शांति इस बात पर निर्भर कैसे नहीं करती है कि मध्यस्थ कौन है? कोई आतंकी देश जो घोषित रूप से खून खराबा करता है. आतंक फैलाता है. उसकी सरजमीं पर शांति की बातचीत हो और विशेष एजेंडा के साथ हो तो ऐसी मध्यस्था ना मंजूर है और ना होनी चाहिए.

पाकिस्तान में खुद गृहयुद्ध जैसी स्थिति

जो पाकिस्तान सरपंच बन रहा है वो खुद गृहयुद्ध जैसी परिस्थिति का सामना कर रहा है. जेडी वेंस के पाकिस्तान से निकलते ही बलूच विद्रोहियों ने अरब सागर में पाकिस्तानी तटरक्षक बल की नौका पर हमला कर दिया जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई. यह हमला पाकिस्तान-ईरान सीमा के पास हुआ है. जिस देश की सेना कभी बलोच विद्रोहियों से कभी तालिबान से तो कभी अफगान सेना से पिट रही हो. वो देश कैसे अमेरिका और ईरान जैसे देशों के बीच मध्यस्थ बन सकता है? हम तो पहले दिन से बता रहे हैं कि पाकिस्तान में वार्ता सफल नहीं हो सकती. क्योंकि वो अमेरिका का कठपुतली बनकर मध्यस्थ करा रहा था. यही कारण है कि वार्ता फेल हो गई.

पाक में फेल हुई शांतिवार्ता का दिखा साइड इफेक्ट

अब इसका साइड इफेक्ट भी दिखना शुरू हो गया है, लेकिन पाकिस्तान प्रेमी क्लब के एलिट क्लास की सदस्य महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि वो इसे विफल वार्ता नहीं मानती.

महबूबा मुफ्ती को प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक कार्ल सेगन की ये बात याद रखनी चाहिए कि 'भ्रम में जीने से बेहतर है सच्चाई को स्वीकार करना' और सच्चाई यही है कि वार्ता विफल हो चुकी है.

पाकिस्तान से कैसे करे कोई उम्मीद?

गौरतलब है कि युद्ध कोई नहीं चाहता. शांति वार्ता के विफल होने से कोई खुश नहीं हो रहा है. किसी को भी खुश होना भी नहीं चाहिए. वैश्विक शांति सबसे ज्यादा जरूरी है और ये हर किसी के लिए है. लेकिन पाकिस्तान से ये उम्मीद करना कि वो युद्ध रुकवा देगा और पाकिस्तान जैसे आतंक समर्थक देश से वैश्विक शांति का रास्ता खुलेगा. ये अपने आप में ही बौद्धिक बेईमानी है. ऐसे ही बौद्धिक बेईमान कुंठित भारतीय मीडिया पर अपनी खीझ निकाल रहे हैं.

ऐसे लोगों को हम सलाह देना चाहेंगे कि मीडिया पर ऊंगली उठाने के बदले वो आत्ममंथन करें. उन्हें ये सोचना चाहिए कि जिस पाकिस्तान के प्रेम में वो आकंठ डूबे हुए हैं. जिस इस्लामाबाद की सरजमीं पर नाकामी से बेचैन है. उस पाकिस्तान की सच्चाई क्या है? आंख पर लगे पर्दे को हटाएंगे तो उन्हें पाकिस्तान की असली सच्चाई भी दिखेगी और ये पता चलेगा कि भारतीय मीडिया वार्ता की विफलता पर खुश नहीं है, बल्कि खुश इसलिए है क्योंकि एक आतंकी देश अगर शांति वार्ता कराने लगेगा, तो फिर शांति का क्या ही अर्थ रह जाएगा?