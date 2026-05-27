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हजार बर्क़ गिरे, लाख आंधियां उट्ठें... वो 'फूल' खिल के रहेंगे... धधकते जंगल में जिंदगी की जिद जीत गई!

पूरा देश भयंकर गर्मी से तप रहा. जंगल धधक रहे. कई जगहों पर जंगलों में आग 3-4 दिनों से लगी हुई है. ऐसे ही एक धधकते जंगल के बीच से एक ऐसा वीडियो आया है, जो बेहद भावुक कर देने वाला है. मोरनी के अंडे से निकले दो बच्चों को इस आग से बचा लिया गया है. पढ़ें ये पूरी खबर... 

Written By  Rahul Vishwakarma|Last Updated: May 27, 2026, 06:36 PM IST
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उधमपुर के जंगल में बचाए गए मोरनी के दो बच्चे
उधमपुर के जंगल में बचाए गए मोरनी के दो बच्चे

हजार बर्क़ गिरे, लाख आंधियां उट्ठें...
वो फूल खिल के रहेंगे, जो खिलने वाले हैं...

साहिर लुधियानवी का ये शेर खत्म होती उम्मीद के बीच रोशनी की एक किरण जैसा है. ये रोशनी की किरण दिखी है जम्मू-कश्मीर के उधमपुर स्थित जंगलों में लगी भयानक आग में बचाए गए मोरनी के दो अंडों से निकले बच्चों में. पूरा भारत भयंकर गर्मी में भट्ठी बना हुआ है. देश के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद जंगलों में आग की खबरें आ रही हैं. कई जगह जंगल पिछले 3 दिन से सुलग रहे हैं. आग रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि वो हर घंटे और विकराल होती जा रही. कई जगह आग इतनी तेजी से धधक रही कि वायु सेना की मदद लेकर हेलिकॉप्टरों से आग बुझाई जा रही. 

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर... इन तीन राज्यों में कई जगह आग लगी है. जम्मू संभाग में उधमपुर के रामनगर के जंगलों में लगी आग पिछले 4 दिनों से धधक रही है. आग इतनी विकराल है कि कई किलोमीटर तक के जंगल को इसने अपनी चपेट में ले लिया है. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मी पूरी जी-जान से आग बुझाने में जुटे हुए हैं. उन्होंने आज इसी धधकती आग के बीच मोरनी के दो अंडों से निकले बच्चों को सुरक्षित बचाया है. मोरनी के दोनों बच्चों का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में साफ दिख रहा कि आग आसपास के पूरे इलाके को जलाकर राख बनाने पर आमादा है. सैकड़ों पेड़ झुलसे हुए दिख रहे हैं. जमीन भी आग से काली पड़ गई है. घास और हरे पेड़ों का नामो-निशान नहीं है. 

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इसी वीडियो में साफ दिख रहा कि मोरनी के ये बच्चे ईंट से घिरी हुई एक छोटी सी जगह में बैठे हुए हैं. जिस अंडे से वे कुछ देर पहले ही बाहर निकले हैं, वो उसके ठीक पीछे पड़ा हुआ है. टूटे हुए अंडे के छिलके इस बात की गवाही दे रहे हैं कि धरती पर कुछ ही देर पहले उन्होंने सांस ली है. लेकिन अफसोस कि जो सांस उन्हें जन्म लेते ही नसीब हुई, वो बेहद दमघोंटू थी. इन बच्चों को जन्म देने वाली मोरनी का फिलहाल कुछ पता नहीं चल पा रहा. माना जा रहा कि आग फैलने पर मोरनी मजबूरी में अपने बच्चों को छोड़कर कहीं सुरक्षित जगह की ओर चली गई या फिर शायद वो इसी आग में अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में दम तोड़ गई! 

 

मोरनी आमतौर पर मार्च से अगस्त के बीच ही अंडे देती है. अंडे देने के लिए मोरनी पेड़ पर ऊंचाई वाली जगह के बजाए जमीन पर ही सुरक्षित जगह तलाशती है. सूखी पत्तियों और घास-फूस के बीच अंडे देती है. इस मोरनी ने भी अंडे देने के लिए ऐसी जगह का ही चुनाव किया होगा, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था. आग ने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया. 

आग बुझा रहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने अंडों से निकले इन बच्चों को देखा तो उन्हें रेस्क्यू किया. आग बुझाने में उन्हें भी बहुत मुश्किल हो रही है. स्टाफ की कमी के कारण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मी स्थानीय लोगों के साथ मिलकर छोटी-छोटी टीमें बनकर आग बुझाने में जुटे हैं. 

(ये भी पढ़ें- हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और...भयंकर गर्मी में धधक रहे जंगल; आग की लपटों ने मचाई दहशत)

उधर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके भी धधक रहे हैं. त्यूणी क्षेत्र के जडसू पानी के जंगलों में ऐसी भीषण आग भड़की है, जिसने देखते ही देखते भयानक रूप धारण कर लिया है. यहां सरनार के नजदीक किसी शरारती तत्व ने जंगल में आग लगाई थी, जिसने खंडीधार, बौराडधार और डौराधार क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया. नैनीताल के कृष्णापुर में कल देर रात जंगल धधकने लगा.  

हिमाचल के जंगल भी झुलस रहे हैं. बिलासपुर वन मंडल में अब तक 10 मामले सामने आए हैं, जिसमें करीब 130 हेक्टेयर जमीन सहित 6 हेक्टेयर प्लांटेशन को नुकसान पहुंचा है. वन मंडलाधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि जिले में 45 फायर वॉचर्स लगातार संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं. इसके अलावा 84 वन मित्र भी तैनात हैं. आग रोकने के लिए सड़कों के किनारे सूखी पत्तियों, घास को हटाया जा रहा.  शिमला शहर के साथ लगते रिझाना गांव में भी आज सुबह से लगी आग ने पूरे इलाके को धुआं-धुआं कर दिया. सोलन के कसौली में चीड़ के जंगलों में लगी आग भी बढ़ती जा रही है. यहां मामला इतना गंभीर है कि आग बुझाने के लिए अब वायु सेना की मदद ली जा रही है. 

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Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शह...और पढ़ें

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