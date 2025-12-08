Advertisement
ताजमहल से भी ज्यादा बेशकीमती! ये है दुनिया का सबसे महंगा खजाना, जानें कहां है अभी शाहजहां का मयूर सिंहासन..

Peacock Throne of Shah Jahan: आज के समय में गुगल इतिहास की सबसे अनमोल चीज की बात की जाए, तो बहुत से लोगों को 'ताजमहल' लगता है. लेकिन ऐसा नहीं है, उस वक्त की सबसे बेशकीमती चीज शाहजहां का फेमस मयूर सिंहासन है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 08, 2025, 02:03 PM IST
Peacock Throne History: प्राचीन भारत को 'सोने की चिड़िया' कहा जाता था. अपनी धन-संपत्ति, सांस्कृतिक समृद्धि और नेचुरल संसाधनों के कारण यह एक समृद्ध देश था. वहीं उस दौर के कई बेशकीमती चीजें भी थे. इनमें से एक शाहजहां का मयूर सिंहासन (तख्त-ए-ताउस) है, यह मुगल के समय के सबसे बेशकीमती खजाना माना जाता है. इसमें कोहिनूस जैसे अतुलनीय रत्न सजे थे, जो मगल साम्राज्य की वैभवशाली शान का प्रतीक था. हालांकि इस सिंहासन को 1739 में नादिर शाह लूटकर ले गया था. इस खबर में हम आपको इस अद्भुत सिंहासन की कहानी बताएंगे..

 

दुनिया का सबसे भव्य सिंहासन
ये सिंहासन शहाजहां का सपना था. गद्दी संभालते ही उन्होंने एक ऐसा सिंहासन बनवाने का इरादा किया, जो उनकी ताकत और वैभव दर्शा सके. इसके बाद उस्ताद साद-उल-गिलानी के नेतृत्व में कारीगरों की एक बड़ी टीम ने लगभग 7 सालों तक इस पर काम किया. इसे चित्रित सोने की परतें, हीरे, पन्ने, मणिक, दुनियाभर से मंगाए मोती से बनाया गया. इसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था. वहीं 1635 में शाहजहां पहली बार इस पर बैठे और उसी दिन से यह सिंहासन मुगल दरबार की शाह को बढ़ाने लगा. 

सिंहासन की डिजाइन
इसकी डिजाइन बेहद अनोखी थी. इसे रत्नों से चमकते मोर और कल्पवृक्ष की तरह बनाया गया था. फ्रांसीसी यात्री ट्रेवर्नियर, जिन्होंने इस डिजाइन को बेहद करीब से देखा गया, उनके अनुसार इके ऊपर दो मोर थे, जिनके पंख रंग-बिरंग कीमती रत्नों से बने थे. इसके बीच में कल्पवृक्ष की आकृति बनी थी, जिसमें अलग-अलग तरह के पत्थर जड़े थे. वहीं सिंहासन की शोभा सुनहरी स्तं और मोतियों की लटकती मालाएं दे रही थीं. इसकी खूबसूरती देखकर कई विदेशी यात्रियों ने इसे दुनिया का सबसे अद्वितीय और चमकदार सिंहासन बताया था. 

 

दुनिया का सबसे महंगा सिंहासन
यह सिंहासन इतिहास का सबसे महंगा शादी आसन माना जाता है. अगर कीमत की बात करें तो ये ताजमहल से भी ज्यादा मूल्यवान है. 1635 में इसकी कीमत 10 करोड़ 70 लाख रुपये आंकी गई थी. आज के समय में यह कीमत लगभग 1.35 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बैठती है. 

 

नादिर शाह ने लूटा
इतनी नायाब चीज को ईरान के शासक नादिर शाह 1739 ने लूट लिया है. उन्होंने दिल्ली पर हमला किया और इस कीतमी सिंहासन को लूट कर अपने देश लेकर चले गए. इसके साथ-साथ कोहिनूर सहित कई बेशकीमती चीजें भी ले गए. हालांकि नादिर शाह की हत्या के बाद ईरान में अराजकता फैल गई, जिस कारण मयूर सिंहासन रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया. इतिहासकार मानते हैं कि इसे तोड़कर इसके रत्नों को अगल-अलग बेच दिए गए. बाद में इसके कुछ हिस्से सन थ्रोन में दिखे.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Reetika Singh

peacock throne of shah jahanShah JahanTakht-E-Taus

