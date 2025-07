Peddamma Thalli Temple: हैदराबाद में क्यों ढहाया जा रहा सदियों पुराना मंदिर? BJP ने खोल दिया मोर्चा

Temple in Hyderabad: हैदराबाद में सदियों पुराने एक मंदिर को ढहाने पर बवाल हो गया. स्थानीय प्रशासन ने गुरुवार रात इस मंदिर को हटाने की कार्रवाई की, जिसकी जानकारी मिलते ही वहां भक्तों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया. बीजेपी नेता माधवी लता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

माधवी लता को हिरासत में लिया गया

शहर के बंजारा हिल्स पर सैकड़ों साल पुराना पेद्दमा मंदिर है. प्रशासन का कहना है कि मंदिर सरकारी जमीन पर बना हुआ है. इसे हटाने के लिए गुरुवार रात बारिश के बीच पुलिस-प्रशासन पूरे लाव-लश्कर के साथ पहुंचा. लोगों को इसकी भनक लगते हुए वहां भक्तों को भीड़ इकट्ठी हो गई. हैदराबाद लोसकभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रही माधवी लता भी मौके पर पहुंच गईं. उन्होंने विरोध करते हुए वहीं धरना दे दिया. इस पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया.

'मां अम्मावरू की मूर्ति को खींचकर ले जाना अधर्म'

बारिश में भीगते हुए भक्त आंसुओं के साथ मंदिर बचाने की गुहार लगा रहे थे. माधवी लता ने इस कार्रवाई पर कहा कि यह सिर्फ एक ढांचा नहीं है, यह हमारी आस्था है, हमारी पहचान है और हमारी सनातन संस्कृति है. माँ अम्मावरू की मूर्ति को जबरन खींचकर ले जाना और मंदिर को गिराना केवल अन्याय नहीं, अधर्म है.

#WATCH | Hyderabad, Telangana | BJP leader Madhavi Latha says, "The state government demolished a temple and hurt the sentiments of the people. They are not allowing me to protest silently...The temple was built on government land...They demolished the temple late last night..." https://t.co/OyBY1zuXWN pic.twitter.com/z5SWFh0oQL

— ANI (@ANI) July 24, 2025