अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो फौरन डाउनलोड कर लें 'पहचान ऐप', सुरक्षा को लेकर पुलिस का खास इंतजाम

Sri Amarnath Yatra 2026: साल 2026 की श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल होगी. तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए अनंतनाग पुलिस ने ‘पहचान’ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है.
अनंतनाग पुलिस ने तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस वर्ष की श्री अमरनाथ यात्रा के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. ‘पहचान ऐप’ नाम का यह क्यूआर (QR) आधारित मोबाइल एप्लिकेशन यात्रियों और पर्यटकों को यात्रा मार्गों तथा पर्यटन स्थलों पर सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों की प्रमाणित पहचान उपलब्ध कराएगा.
किसी भी सेवा प्रदाता के क्यूआर कोड को स्कैन करते ही यह ऐप संबंधित व्यक्ति की पहचान और आवश्यक विवरण तुरंत उपलब्ध करा देगा. यदि किसी यात्री या पर्यटक को किसी व्यक्ति की पहचान को लेकर संदेह हो, तो वह ऐप के माध्यम से उसकी जानकारी सत्यापित कर सकेगा.
जम्मू-कश्मीर पुलिस के अधिकारियों के अनुसार, यह ऐप यात्रा के दौरान यात्रियों और पर्यटकों की सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगा. चाहे कोई व्यक्ति यात्रा मार्ग पर हो या किसी पर्यटन स्थल पर, वह आसानी से यह जांच सकेगा कि उसके साथ मौजूद सेवा प्रदाता पुलिस के पास पंजीकृत है या नहीं. इससे आगंतुक किसी भी सेवा प्रदाता को चुनने से पहले उसकी पहचान की पुष्टि कर सकेंगे.
अधिकारियों ने बताया कि ‘पहचान’ मोबाइल ऐप को यात्रा सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए विकसित किया गया है. इसका उद्देश्य बिना पंजीकरण वाले व्यक्तियों तथा सेवा प्रदाता बनकर लोगों को गुमराह करने वाले असामाजिक तत्वों पर रोक लगाना भी है.
यात्रा मार्गों और पर्यटन स्थलों पर कार्यरत सभी सेवा प्रदाताओं का डिजिटल रिकॉर्ड पुलिस के पास पहले से उपलब्ध है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके.
अधिकारियों ने कहा कि इन सेवा प्रदाताओं का डिजिटल डेटा ‘पहचान ऐप’ में सुरक्षित रहेगा, जिससे उनकी पहचान और जिम्मेदारियों का सत्यापन आसानी से किया जा सकेगा. माना जा रहा है कि यह ऐप बड़े यात्री और पर्यटक समूहों को सुरक्षित एवं विश्वसनीय सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. इससे विवादों, अधिक शुल्क वसूली जैसी समस्याओं में कमी आएगी और यात्रा मार्गों पर बेहतर प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी.
ऐसे कदमों से यात्रा और पर्यटन के लिए आने वाले लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा. पर्यटक हो या तीर्थयात्री, कश्मीर आने वाला हर व्यक्ति न केवल अधिक सुरक्षित महसूस करेगा, बल्कि उपलब्ध सेवाओं का लाभ भी आसानी से उठा सकेगा.
गौरतलब है कि इससे पहले भी श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और यात्रियों के लिए बेहतर माहौल सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए जा चुके हैं.
अधिकारियों के अनुसार, कश्मीर के यात्रा मार्गों और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर क्यूआर-आधारित पहचान प्रणाली स्थापित की गई है. इसके अलावा रियल-टाइम सत्यापन के लिए एआई, फेस रिकग्निशन सिस्टम और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइंडेंटिफिकेशन टैग का भी उपयोग किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी तथा विश्वसनीय बनाया जा सके.