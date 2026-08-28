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सोनिया गांधी की किताब छापने से क्यों पीछे हटा पेंगुइन? किन बदलावों को लेकर हुआ विवाद

Sonia Gandhi Memoir: अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन संस्थान 'पेंगुइन' ने भारतीय नेता सोनिया गांधी की किताब बिलॉन्गिंगः ए जर्नी ऑफ लव' को पब्लिश करने से मना कर दिया है. आखिर क्यों इतने शोर के बाद कंपनी इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गई?

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 28, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 04:19 PM IST
सोनिया गांधी की किताब छापने से क्यों पीछे हटा पेंगुइन? किन बदलावों को लेकर हुआ विवाद

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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