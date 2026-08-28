/सोनिया गांधी की किताब छापने से क्यों पीछे हटा पेंगुइन? किन बदलावों को लेकर हुआ विवाद

जानकारी के मुताबिक, किताब की मैनुस्क्रिप्ट के कुछ कुछ हिस्सों को लेकर पब्लिशर और सोनिया गांधी के बीच सहमति नहीं बन पाई. PRHI ने गांधी से किताब के एक हिस्से कुछ बदलाव करने और कई कंटेंट हटाने का सुझाव दिया था, जिसे सोनिया गांधी ने हटाने और बदलाव करने से मना कर दिया. ऐसे में PRHI ने खुद को इस प्रोजेक्ट से अलग कर दिया. बता दें कि इससे पहले PRHI ने भारत के पूर्व सेना चीफ जनरल एमएम नरवणे की किताब ' फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' को भी पब्लिश करने से मना कर दिया था. राहुल गांधी ने इस किताब की एक हार्ड कॉपी संसद में दिखाई थी.