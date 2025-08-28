DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग, चुनाव से पहले कैसी आफत?
देश

DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग, चुनाव से पहले कैसी आफत?

DNA Analysis: बिहार के लोग इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रियों को दौड़ा रहे हैं, पिछले 3 दिनों के अंदर 2 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जहां नीतीश कुमार के मंत्रियों को जान-बचाकर भागना पड़ा. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 28, 2025, 12:26 AM IST
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग, चुनाव से पहले कैसी आफत?

DNA Analysis: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार की सड़कों पर बुलेट दौड़ा रहे हैं, वहीं बिहार के लोग इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रियों को दौड़ा रहे हैं, पिछले 3 दिनों के अंदर 2 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जहां नीतीश कुमार के मंत्रियों को जान-बचाकर भागना पड़ा. शुरुआत आज की ख़बर से, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पर आज उस वक़्त हमला हो गया जब वो नालंदा ज़िले के एक गांव में लोगों से मिलकर वापस जा रहे थे. इस दौरान उनके साथ हिलसा के विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया भी मौजूद थे. दोनों नेता मलावां गांव में सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे.

गांव पहुंचकर करीब आधे घंटे तक मंत्री और विधायक ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. इसके बाद जब मंत्री और विधायक वहां से लौटने लगे, तभी गांव के लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया. कुछ ही देर में गांव वाले बेहद उग्र हो गए और उन्होंने लाठी-डंडों से हमला शुरू कर दिया. गांव वालों का ये आरोप भी है कि प्रशासन ने सड़क हादसे के बाद समय पर कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण कई लोगों की जान चली गई.

अपनी जान बचाने के लिए मंत्री और विधायक को लगभग 1 किलोमीटर तक भागना पड़ा. हमले में उनके बॉडीगार्ड्स और कुछ दूसरे लोग घायल हो गए. गांव वाले इस बात से भी नाराज थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला होने के बावजूद इतने बड़े हादसे के बाद भी 5 दिनों तक कोई विधायक या मंत्री हाल-चाल लेने नहीं आया. यही वजह है कि जब मंत्री और विधायक गांव पहुंचे तो गुस्साए लोगों ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर दी. श्रवण कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद क़रीबी मंत्रियों में से हैं. मंत्री पर हमले की जानकारी मिलने के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और गांव में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है.

इससे पहले सोमवार रात को भी बिहार के एक और मंत्री के ख़िलाफ़ लोगों का गुस्सा भड़का था. पटना के इंद्रपुरी इलाक़े में 2 बच्चों की रहस्यमय हालात में मौत के बाद भारी संख्या में लोग अटल पथ पर प्रदर्शन कर रहे थे. इसी दौरान वहां से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय का काफिला गुजर रहा था. नाराज़ लोगों ने मंगल पांडेय की गाड़ी पर हमला कर दिया. इस हमले में मंत्री की गाड़ी के शीशे टूट गए. हमले के बाद काफिले सहित मंत्री के भागने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. भीड़ के ग़ुस्से का शिकार होने से बचने के लिए मंत्री दल-बल के साथ पूरी रफ़्तार से वहां से रवाना हो गए.

अटल पथ पर हुए इस हंगामे के मामले में 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है लेकिन मंत्रियों पर हमले की ये घटनाएं उस समय हो रही हैं जब बिहार में चुनाव की तारीख़ क़रीब आती जा रही है. ये घटनाएं दिखाती हैं कि लोग पुलिस और प्रशासन से कितने नाराज़ हैं. पटना में लोगों का ग़ुस्सा नहीं भड़कता अगर 2 बच्चों की मौत पर पुलिस ने लीपापोती करने की जगह ठीक से छानबीन की होती. लोगों को जब लगा कि न्याय नहीं मिलेगा, तभी वो सड़कों पर उतरे. इसी तरह अगर नालंदा में सड़क हादसे को लेकर प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाई होती तो आज नीतीश कुमार के ख़ास मंत्री और विधायक को लोगों के ग़ुस्से का शिकार नहीं होना पड़ता. चुनाव से ऐन पहले मंत्रियों पर हमले की इन घटनाओं ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को एक मुद्दा थमा दिया है. मंगल पांडेय के काफिले पर भीड़ के हमले के बाद तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा था.

ध्वस्त विधि व्यवस्था और शासन-प्रशासन से सुनवाई-कार्रवाई नहीं होने के कारण आक्रोशित लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय की गाड़ी पर हमला किया, जनाब पांडेय जी, इतने असंवदेनशील, अंहकारी और संभ्रांत मंत्री हैं कि पीड़ितों से बात करना भी अपना अनादर समझते हैं. मंत्रियों पर हमले की इन घटनाओं का समर्थन नहीं किया जा सकता. मांगें चाहे कितनी भी जायज़ क्यों न हो लेकिन हिंसा का सहारा लेना ठीक नहीं है लेकिन इन घटनाओं को लेकर बिहार सरकार को भी अपनी भीतर की कमियों के बारे में सोचना चाहिए और उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए नहीं तो ज़्यादा दिन नहीं हैं, जब चुनाव के दौरान मंत्री और विधायक वोट मांगने जाएंगे तो लोगों के बीच उनका पहुंचना मुश्किल हो जाएगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत.

DNA Analysis

