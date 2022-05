Jammu and Kashmir: जोजिला दर्रे के पास खाई में गिरी गाड़ी, 7 लोगों के मारे जाने की आशंका

Zojila Pass Accident Death: लद्दाख के जोजिला दर्रे के पास बड़ा हादसा हो गया. यहां एक गाड़ी सड़क से फिसलकर गहरे खाई में गिर गई. इस हादसे में 7 से 8 लोगों के मारे जाने की आशंका है.

जम्मू-कश्मीर के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार, सुबह के समय जोजिला दर्रे पर एक वाहन के सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिरने से लगभग 7-8 लोगों के मारे जाने की आशंका है. सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन ने राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया है.

Around 7-8 people are feared to have died after a vehicle skidded off the road and fell into a deep gorge at Zojila pass early morning: Disaster Management Authority JK Govt

