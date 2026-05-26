महंगाई की मार: आम आदमी की टूटती कमर और सरकार की चुप्पी

डॉली शर्मा: आज देश का आम आदमी सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से परेशान है, तो वह है, महंगाई. रोज सुबह जब एक परिवार घर से बाहर निकलता है, तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर खर्च कैसे चलाया जाए. रसोई गैस महंगी, पेट्रोल-डीजल महंगा, सब्जियां महंगी, दूध महंगा, स्कूल फीस महंगी, बिजली महंगी, यानी जिंदगी का हर जरूरी हिस्सा अब बोझ बन चुका है.

एक समय था जब मध्यम वर्ग थोड़ा बहुत बचत कर लेता था, गरीब आदमी किसी तरह अपना घर चला लेता था और युवा अपने भविष्य के सपने देखता था. लेकिन आज हालत यह है कि लोग कमाने से ज्यादा खर्चों से डरने लगे हैं. महंगाई सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होती, यह सीधे इंसान की जिंदगी पर असर डालती है. जब गैस सिलेंडर महंगा होता है, तो एक मां सोचती है कि महीने का खाना कैसे बनेगा.

क्यों केवल जनता ही उठाए सारे बोझ?

जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, तो उसका असर सब्ज़ियों से लेकर बस किराए तक हर चीज़ पर पड़ता है. जब बिजली महंगी होती है, तो गरीब आदमी पंखा चलाने से पहले भी सोचता है. सरकार अक्सर कहती है कि दुनिया में संकट है, इसलिए कीमतें बढ़ रही हैं. लेकिन सवाल यह है कि अगर दुनिया में संकट है, तो उसका पूरा बोझ सिर्फ भारत की जनता ही क्यों उठाए?

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'नौकरी के लिए भी परेशान हैं युवा'

आज भी भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयात करने वाले देशों में शामिल है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कई बार नीचे आईं, लेकिन देश में जनता को उसका पूरा लाभ नहीं मिला. कई देशों ने अपनी जनता को राहत देने के लिए टैक्स कम किए, सब्सिडी दी, लेकिन भारत में आम आदमी को राहत कम और भाषण ज्यादा मिले. सबसे दुखद बात यह है कि महंगाई अब सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं रही, यह सामाजिक संकट बन चुकी है. आज युवा नौकरी के लिए परेशान है, व्यापारी बाजार की मंदी से परेशान है, किसान लागत बढ़ने से परेशान है और गृहिणी घर का बजट संभालने में परेशान है. हर वर्ग दबाव में है.

गावों में स्थिति और गंभीर

गांवों में स्थिति और गंभीर है. खेती की लागत लगातार बढ़ रही है. डीज़ल महंगा होने से सिंचाई महंगी हो गई, खाद और बीज के दाम बढ़ गए, लेकिन किसानों की आमदनी उसी गति से नहीं बढ़ी. शहरों में किराया, स्कूल फीस और मेडिकल खर्च ने मध्यम वर्ग की बचत लगभग खत्म कर दी है. आज देश में ऐसी स्थिति बन गई है कि आदमी कमाने के बाद भी सुरक्षित महसूस नहीं करता. लोग अब सपने नहीं, सिर्फ खर्चों का हिसाब करते हैं.

सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ बड़े-बड़े कार्यक्रम करने की नहीं होती, बल्कि जनता को राहत देना भी होती है. जब जनता टैक्स देती है, तो उसे बदले में राहत, सुरक्षा और स्थिरता की उम्मीद होती है. किन आज स्थिति यह है कि आम आदमी हर महीने नई कीमतों के झटके झेल रहा है. महंगाई का असर सबसे ज्यादा महिलाओं पर पड़ता है. घर का बजट संभालने वाली मां सबसे पहले अपने खर्च कम करती है. वह अपने लिए कपड़े नहीं खरीदती, अपनी जरूरतें रोक देती है, लेकिन परिवार को संभालने की कोशिश करती है. इस दर्द को कोई सरकारी रिपोर्ट नहीं दिखाती.

पेट्रोल-डीजल की कीमतें होनी चाहिए कम

आज जरूरत इस बात की है कि सरकार जनता को वास्तविक राहत दे. पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कम हों, गैस सिलेंडर सस्ता हो, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण हो और रोजगार बढ़ाने पर गंभीर काम हो. क्योंकि अगर आम आदमी आर्थिक रूप से टूट गया, तो देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत नहीं रह सकती. देश सिर्फ बड़ी इमारतों और बड़े विज्ञापनों से मजबूत नहीं होता. देश तब मजबूत होता है जब उसकी जनता खुश हो, सुरक्षित हो और सम्मान के साथ जीवन जी सके.

आज जनता सिर्फ एक सवाल पूछ रही है कि क्या अच्छे दिन सिर्फ भाषणों में आए थे, या कभी आम आदमी की जिंदगी में भी आएंगे?