Advertisement
trendingNow12943815
Hindi Newsदेश

JK News: 'बंदूक की नोक पर लोगों से गवाया जा रहा राष्ट्रगान', पकड़े आरोपियों के फेवर में उतरी महबूबा तो BJP ने किया पलटवार

Srinagar National Anthem Insult News: कश्मीर में एक सरकारी समारोह में बजे राष्ट्रगान में खड़े न होने पर 17 आरोपियों को हिरासत में लेने पर महबूबा मुफ्ती का दुख झलका है. इस पर बीजेपी ने महबूबा को फटकार लगाते हुए पाकिस्तान परस्त बता दिया है.

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Devinder Kumar|Last Updated: Oct 01, 2025, 05:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

JK News: 'बंदूक की नोक पर लोगों से गवाया जा रहा राष्ट्रगान', पकड़े आरोपियों के फेवर में उतरी महबूबा तो BJP ने किया पलटवार

Mehbooba Mufti on National Anthem Insult News: श्रीनगर में पुलिस शहीद फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह के दौरान राष्ट्रगान का अनादर करने के आरोप में 17 दर्शकों को हिरासत में लिया गया है. यह घटना श्रीनगर के टीआरसी स्थित सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित पुलिस शहीद फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच के दौरान हुई. इस घटना से अपने पाकिस्तान परस्त बयानों के लिए चर्चित महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है. 

बंदूक पर लोगों से गवाया जा रहा राष्ट्रगान- महबूबा मुफ्ती

बीजेपी पर भड़कते हुए महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि भाजपा की नीतियों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि बंदूक की नोक पर लोगों को राष्ट्रगान के लिए खड़े होने को मजबूर किया जा रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह भाजपा की सबसे बड़ी नाकामी है. राष्ट्रगान भाजपा का राष्ट्रगान नहीं है, यह देश का राष्ट्रगान है. मुझे याद है जब हम स्कूल या कॉलेज में छोटे थे, जब राष्ट्रगान बजता था तो हम अपने आप खड़े हो जाते थे. आज उन्होंने जम्मू-कश्मीर में ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि बंदूक की नोक पर लोगों को खड़े होने के लिए कहा जा रहा है. उन्हें अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि वे कहां गलत हुए हैं.'
 
लद्दाख हिंसा से कश्मीर में राष्ट्रगान अपमान को लिंक करते हुए महबूबा ने कहा, 'लद्दाख जल रहा है और यहां (कश्मीर में) राष्ट्रगान के लिए अगर कोई नहीं उठता है तो उसे जेल में डाला जा रहा है. यह व्यवहार करने का तरीका नहीं है. राष्ट्रगान सबका है.'

महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तानी राष्ट्रगान ज्यादा पसंद- बीजेपी

महबूबा मुफ़्ती के इस भड़काऊ बयान पर बीजेपी ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है. महबूबा पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि जो राष्ट्रगान या राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करता, उसे दंडित किया जाना चाहिए. महबूबा मुफ़्ती लोगों को भड़काना चाहती हैं क्योंकि उन्हें पुराने अशांत कश्मीर से प्यार है, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि यह नया कश्मीर है. जहां इस तरह की हरकतों के लिए कोई जगह नहीं है.

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर  ने कहा, हर भारतीय को राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए. जो लोग इसका अनादर करते हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए. भारत में रहकर राष्ट्रगान का सम्मान न करने का मतलब है कि अभी भी कुछ अलगाववादी पाकिस्तानी सोच वाले लोग हैं जिन्हें सज़ा मिलनी चाहिए. अगर महबूब मुफ़्ती जी की बात करें तो वह खुद राष्ट्रगान नहीं गाना चाहतीं और न ही राष्ट्रीय ध्वज लेना चाहती हैं. महबूबा जी हमेशा पुलिस और सेना पर हमला करती हैं. मुझे लगता है कि उन्हें पाकिस्तानी राष्ट्रगान ज़्यादा पसंद है. वह लोगों को भड़का रही हैं.

क्या है राष्ट्रगान अपमान का मामला?

वहीं हिरासत में लिए गए लोगों ने पकड़े जाने के बाद सफाई दी कि धीमी आवाज़ के कारण राष्ट्रगान बैंड पर बज रहा था. इसलिए उन्हें सुनाई नहीं दिया. पुलिस ने जमानती अपराध होने की वजह से आरोपियों से मुचलका भरवाकर बॉन्ड पर रिहा कर दिया. साथ ही उन्हें चेतावनी दी कि अगर भविष्य में वे दोबारा ऐसी हरकत करते पाए गए तो ऐसा कोई राष्ट्र-विरोधी या समाज-विरोधी हरकत करते पाए गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

श्रीनगर में राष्ट्रगान का अपमान? 15 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पकड़े जाने पर दी यह सफाई

 

बताते चलें कि समारोह के दौरान लाइव बैंड की ओर से राष्ट्रगान बजाए जाने के दौरान 17 दर्शक बैठे पाए गए. यह राष्ट्रगान तब बजाया गया जब जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा टूर्नामेंट के समारोह में मौजूद थे. इसलिए राष्ट्रगान के अपमान पर आरोपियों पर राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई की गई है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

jammu kashmir news

Trending news

'बंदूक की नोक पर गवाया जा रहा राष्ट्रगान', पकड़े आरोपियों के फेवर में उतरी महबूबा
jammu kashmir news
'बंदूक की नोक पर गवाया जा रहा राष्ट्रगान', पकड़े आरोपियों के फेवर में उतरी महबूबा
आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में सड़क से जुड़ेंगी ये दो जगह, थम नहीं रही खुशी
jammu kashmir news
आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में सड़क से जुड़ेंगी ये दो जगह, थम नहीं रही खुशी
Watch: 'मेरे लिए सरकारी नौकरी जहर, इतनी भी अच्छी नहीं'; साइकोलॉजिस्ट का वीडियो वायरल
Instagram Viral Video
Watch: 'मेरे लिए सरकारी नौकरी जहर, इतनी भी अच्छी नहीं'; साइकोलॉजिस्ट का वीडियो वायरल
बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
Taslima Nasreen
बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली
2008 Mumbai terror attack
चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
Abu Asim Azmi
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
Mallikarjun Kharge
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
Badgam
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
rajnath singh defense Minister
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
Vijayadashmi 2025
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
;