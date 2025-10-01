JK News: 'बंदूक की नोक पर लोगों से गवाया जा रहा राष्ट्रगान', पकड़े आरोपियों के फेवर में उतरी महबूबा तो BJP ने किया पलटवार

Mehbooba Mufti on National Anthem Insult News: श्रीनगर में पुलिस शहीद फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह के दौरान राष्ट्रगान का अनादर करने के आरोप में 17 दर्शकों को हिरासत में लिया गया है. यह घटना श्रीनगर के टीआरसी स्थित सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित पुलिस शहीद फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच के दौरान हुई. इस घटना से अपने पाकिस्तान परस्त बयानों के लिए चर्चित महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है.

बंदूक पर लोगों से गवाया जा रहा राष्ट्रगान- महबूबा मुफ्ती

बीजेपी पर भड़कते हुए महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि भाजपा की नीतियों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि बंदूक की नोक पर लोगों को राष्ट्रगान के लिए खड़े होने को मजबूर किया जा रहा है.

जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह भाजपा की सबसे बड़ी नाकामी है. राष्ट्रगान भाजपा का राष्ट्रगान नहीं है, यह देश का राष्ट्रगान है. मुझे याद है जब हम स्कूल या कॉलेज में छोटे थे, जब राष्ट्रगान बजता था तो हम अपने आप खड़े हो जाते थे. आज उन्होंने जम्मू-कश्मीर में ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि बंदूक की नोक पर लोगों को खड़े होने के लिए कहा जा रहा है. उन्हें अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि वे कहां गलत हुए हैं.'



लद्दाख हिंसा से कश्मीर में राष्ट्रगान अपमान को लिंक करते हुए महबूबा ने कहा, 'लद्दाख जल रहा है और यहां (कश्मीर में) राष्ट्रगान के लिए अगर कोई नहीं उठता है तो उसे जेल में डाला जा रहा है. यह व्यवहार करने का तरीका नहीं है. राष्ट्रगान सबका है.'

महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तानी राष्ट्रगान ज्यादा पसंद- बीजेपी

महबूबा मुफ़्ती के इस भड़काऊ बयान पर बीजेपी ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है. महबूबा पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि जो राष्ट्रगान या राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करता, उसे दंडित किया जाना चाहिए. महबूबा मुफ़्ती लोगों को भड़काना चाहती हैं क्योंकि उन्हें पुराने अशांत कश्मीर से प्यार है, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि यह नया कश्मीर है. जहां इस तरह की हरकतों के लिए कोई जगह नहीं है.

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा, हर भारतीय को राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए. जो लोग इसका अनादर करते हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए. भारत में रहकर राष्ट्रगान का सम्मान न करने का मतलब है कि अभी भी कुछ अलगाववादी पाकिस्तानी सोच वाले लोग हैं जिन्हें सज़ा मिलनी चाहिए. अगर महबूब मुफ़्ती जी की बात करें तो वह खुद राष्ट्रगान नहीं गाना चाहतीं और न ही राष्ट्रीय ध्वज लेना चाहती हैं. महबूबा जी हमेशा पुलिस और सेना पर हमला करती हैं. मुझे लगता है कि उन्हें पाकिस्तानी राष्ट्रगान ज़्यादा पसंद है. वह लोगों को भड़का रही हैं.

क्या है राष्ट्रगान अपमान का मामला?

वहीं हिरासत में लिए गए लोगों ने पकड़े जाने के बाद सफाई दी कि धीमी आवाज़ के कारण राष्ट्रगान बैंड पर बज रहा था. इसलिए उन्हें सुनाई नहीं दिया. पुलिस ने जमानती अपराध होने की वजह से आरोपियों से मुचलका भरवाकर बॉन्ड पर रिहा कर दिया. साथ ही उन्हें चेतावनी दी कि अगर भविष्य में वे दोबारा ऐसी हरकत करते पाए गए तो ऐसा कोई राष्ट्र-विरोधी या समाज-विरोधी हरकत करते पाए गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

बताते चलें कि समारोह के दौरान लाइव बैंड की ओर से राष्ट्रगान बजाए जाने के दौरान 17 दर्शक बैठे पाए गए. यह राष्ट्रगान तब बजाया गया जब जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा टूर्नामेंट के समारोह में मौजूद थे. इसलिए राष्ट्रगान के अपमान पर आरोपियों पर राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई की गई है.