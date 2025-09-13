Politics News: 'जंग में जाने से पहले लोग करते थे प्रार्थना, वैसे ही मैंने मंदिर में लिया आशीर्वाद', इस सुपरस्टार एक्टर ने चुनाव से पहले भरी हुंकार
Politics News: 'जंग में जाने से पहले लोग करते थे प्रार्थना, वैसे ही मैंने मंदिर में लिया आशीर्वाद', इस सुपरस्टार एक्टर ने चुनाव से पहले भरी हुंकार

Politics News in Hindi: देश में अगले साल राजनीति की सूरत-सीरत बदल सकती हैं. एक सुपरस्टार एक्टर ने अगले साल होने वाले चुनाव में उतरने का ऐलान किया है. उसकी रैलियों में अभी से हजारों युवा उमड़ रहे हैं और बदलाव की आवाज बुलंद हो रही है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 13, 2025, 05:23 PM IST
Actor Joseph Vijay Party Name and Issues: तमिलनाडु में अगले साल असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं. इस चुनाव में बहुत कुछ ऐसा होने जा रहा है, जो अब तक कभी नहीं हुआ. राज्य में अब तक द्रविडियन राजनीति का बोलबाला था और DMK व AIDMK इसके अलंबरदार थे. द्रविडियन राजनीति के बल पर यही दोनों पार्टियां अदल-बदल राज्य की सत्ता पर काबिज होती रही हैं. कांग्रेस की राज्य में शुरु से प्रभावी उपस्थिति तो रही लेकिन पिछले 35 सालों से वह सत्ता से बाहर है और किसी न किसी प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी साथ गठबंधन करके जैसे-तैसे अपनी लाज बचाती रही है. जबकि उत्तर भारत में प्रमुख ताकत बन चुकी बीजेपी अब भी तमिलनाडु में अपने पैर जमाने के लिए कोशिश ही कर रही है. इन्हीं सबके बीच नए जमाने के एक सुपरस्टार एक्टर ने राज्य की राजनीति में ताल ठोक दी है. 

एक्टर विजय की रैली में उमड़े प्रशंसक

यह एक्टर हैं जोसेफ विजय, जिन्हें उन्हें प्रशंसक विजय के नाम के नाम से जानते हैं. उन्होंने तमिलगा वेट्रिकज़गम (TVK) नाम से अपनी पार्टी का गठन किया है. तिरुचिरापल्ली में शनिवार को विजय ने जनसभा की, जिसमें हजारों की तादाद में उनके समर्थक उमड़ पड़े. इस मौके पर उन्होंने अपने समर्थकों से सीधा कनेक्शन साधने की कोशिश की और कहा, 'पुराने समय में, युद्ध पर जाने से पहले लोग भगवान से प्रार्थना करते थे और फिर युद्ध के मैदान में कदम रखते थे. उसी तरह, मैंने भी 2026 के विधानसभा चुनावों का सामना करने से पहले मंदिर जाकर आशीर्वाद लिया.' 

एक्टर विजय ने कहा, 'त्रिची (तिरुचिरापल्ली) जिले में शुरू होने वाली कोई भी चीज एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाती है. इतिहास इसका गवाह है. पूर्व मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई ने 1936 में त्रिची से अपना पहला चुनाव लड़ा था. इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री व एआईएडीएमके के संस्थापक एमजी रामचंद्रन ने भी यहीं अपनी पहली सभा की थी. त्रिची हमेशा से बदलाव की शुरुआत का केंद्र रहा है.'

अगले साल असेंबली चुनाव की तैयारी

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार कहे जाने वाले विजय ने त्रिची की इस रैली के जरिए अपने समर्थकों को अगले साल होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू करने का संकेत दे दिया. उन्होंने अन्नादुरई और एमजीआर जैसे दिग्गज नेताओं का उदाहरण देकर त्रिची से अपना संपर्क साधा. साथ ही कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि उनकी पार्टी बदलाव की वाहक बनने के लिए तैयार है.

बताते चलें कि अभिनेता जोसेफ विजय को थलापथी विजय के नाम से भी जाना जाता है. उन्होंने 2 फरवरी 2024 को अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) की स्थापना की थी. यह पार्टी तमिलनाडु और पुदुच्चेरी में सक्रिय है. इसका मुख्य फोकस तमिल राष्ट्रवाद, सामाजिक न्याय, युवाओं के मुद्दे (जैसे NEET का विरोध), महिलाओं की सुरक्षा, किसानों और मछुआरों की समस्याओं पर है. 

खुद को घोषित किया सीएम उम्मीदवार

एक्टर विजय इस पार्टी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने खुद को 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए टीवीके का आधिकारिक मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है. पार्टी का नारा "मक्कल विरुम्बुम मुधलवर वेट्पलार" (लोगों द्वारा पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार) है, जो विजय की लोकप्रियता पर आधारित है.

एक्टर से नेता बने विजय के खिलाफ जारी हुआ फतवा; जानें क्या है पूरा मामला

 

तमिलनाडु की राजनीति में टीवीके भले ही एक नई पार्टी है, लेकिन विजय का फिल्मी फैन बेस उसे एक बड़ी ताकत बना रहा है. राज्य में एक्टर विजय के करीब 85,000 फैन क्लब हैं. इनमें से प्रत्येक में कम से कम 25 सदस्य हैं. जिसके चलते उनकी पकड़ समाज के हरेक हिस्से तक हो जाती है. इसके साथ ही पार्टी ने 'माय टीवीके' ऐप के जरिए 2.5 करोड़ से अधिक सदस्य जोड़े हैं. यह डिजिटल सदस्यता अभियान युवाओं को आकर्षित कर रहा है.

बूथ-लेवल तैयारी पर जुटी पार्टी

पार्टी ने फरवरी 2025 में घोषणा की थी कि पूरे तमिलनाडु में 70,000 से अधिक बूथ एजेंट नियुक्त किए जाएंगे. ये एजेंट अपने-अपने बूथ पर जनसंपर्क और वोट दिलवाने के लिए जिम्मेदार होंगे. पार्टी ने पूर्व IRS अधिकारी के.जी. अरुणराज को प्रचार और नीति विकास के महासचिव के रूप में शामिल किया गया. कई पूर्व विधायक, रिटायर्ड अधिकारी और अन्य पार्टियों के सदस्य भी पार्टी में शामिल हो रहे हैं.

जनता से दिल की बात, करुणानिधि परिवार पर अटैक...पहली जनसभा में विजय बोले- आपके लिए गोल्डन करियर छोड़ आया

 

टीवीके ने 26 संकल्प पारित किए हैं. इनमें केंद्र सरकार से कच्छातिवु द्वीप वापस लेना, कीलाड़ी पुरातात्विक स्थल की खोजों को कवर-अप न करने और चुनाव आयोग की मतदाता सूची संशोधन पर आपत्ति शामिल है. पार्टी BJP को "विचारधारा का दुश्मन" और DMK को "राजनीतिक दुश्मन" घोषित किया है. एक्टर विजय की कोशिश राज्य के युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की है. 

क्या सिमटने वाली है द्रविड़ राजनीति?

DMK और AIADMK के सामने संकट यही है कि उन दोनों के मुद्दे और वोट बैंक लगभग एक जैसे हैं. अब उन्हीं मुद्दों और वोट बैंक को साथ लेकर एक्टर विजय मैदान में आ गए हैं. ऐसे में एक ही वोट बैंक के अब तीन दावेदार हो गए हैं. चूंकि विजय की युवाओं में जबरदस्त लोकप्रियता है. इसलिए पहले से जमी दोनों क्षेत्रीय पार्टियों में आशंकाएं गहरा रही हैं. 

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

