कोरोना वॉरियर्स के समर्थन में भारत ने किया शंखनाद, ZEE NEWS की मुहिम के साथ जुड़े हजारों लोग

नई दिल्ली: जनता कर्फ्यू (Janta Curfew) के बीच रविवार शाम 5 बजे पूरे भारत में एक अनोखा नजारा दिखा. आम लोगों से लेकर खास लोगों तक सभी ने उन कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद दिया, जो अपनी जान जोखिम में डालकर भी देश को कोरोना महामारी से मुक्त करने के मिशन में जुटे हैं.

कहीं ताली बाजी, कहीं थाली बजी, कहीं घंटी बजी और कहीं शंखनाद हुआ. इस तरह देश ने कोरोना के महासंकट के खिलाफ महाभारत का बिगुल बजाया. ये आवाजें भारत की धरती से उठीं और इनकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी.

राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री और देश के दिग्गज नेताओं ने कोरोना से महायुद्ध में अग्रणी भूमिका निभाने वाले योद्धाओं का ताली-घंटी और शंख बजाकर शुक्रिया किया. इस मौके पर लोगों ने ट्विटर पर #CoronaFighters के साथ अपने विचार भी रखे.

निक्सहैंट नाम के यूजर ने एक कार्टून करेक्टर की मास्क के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि इसे (मास्क) लें और अपना खयाल रखें.

एक ट्विटर यूजर ने डॉक्टरों की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि इन डॉक्टरों के चेहरों पर मास्क के निशान पड़ गए हैं. वास्तव में ये हमारे सुपरहीरों हैं.

गब्बर नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा कि हर डॉक्टर, नर्स, हॉस्पिटल स्टाफ जिसने इस महामारी में अपनी जान पर खेलकर काम किया उन्हें अपने काम के लिए ज्यादा पैसा और सम्मान मिलना चाहिए.

At the end of this, every Doctor, Nurse, Hospital staff, who risked their lives to be on the line of duty, with no work from home possible, should be hoisted and given so much money & recognition, that every child growing up, wishes to be one of them. Respect #Coronafighters

