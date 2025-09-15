Brain-Eating Worm: स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा; अब तक 19 मरे
देश

Brain-Eating Worm: स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा; अब तक 19 मरे

How Does Brain Eating Worm Spread: गर्मियों के सीजन में स्वीमिंग पूल या नदी-नहर में तैरना हर किसी को पसंद होता है. अगर आपको भी यह शौक है तो अलर्ट हो जाएं. यदि आप बिना सावधानी के पानी में गए तो आपकी जान भी जा सकती है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 15, 2025, 04:08 PM IST
Brain-Eating Worm: स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा; अब तक 19 मरे

How does brain eating worm enter the body: अगर आप स्वीमिंग, नहर, नदी या तालाब में तैरते हैं तो सतर्क रहें. पानी में रहने वाला एक जहरीला कीड़ा लोगों की जान ले रहा है. यह कीड़ा नंगी आंखों से नजर नहीं आता लेकिन शरीर में प्रवेश करके दिमाग को कुतरने लग जाता है और मरीज को पहले लकवे का शिकार कर धीमी मौत की ओर धकेल देता है. केरल में अब तक इस तरह के 66 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 17 की मौत हो चुकी है. डॉक्टरों के मुताबिक, यह मौत 'मष्तिष्क खाने वाले दुर्लभ अमीबा' की वजह से हुई है. इस बीमारी को प्राइमरी अमीबिक मेनिन्जोएन्सेफलाइटिस (PAM) भी कहा जाता है. 

केरल में बढ़ रहा मस्तिष्क खाने वाले कीड़े का प्रकोप

सहयोगी वेबसाइट WION के मुताबिक, केरल के स्वास्थ्य विभाग ने शुरुआत में इस तरह के 2 मामलों की पुष्टि की थी और 14 मामलों में जांच की बात कही थी. इसके बाद 12 सितंबर को 2 नए मामले सामने आए. जिसके बाद इस ऐसे मरीजों की संख्या 19 और मृतकों की 7 हो गई. अब विभाग ने इन आंकड़ों को एक बार फिर अपडेट किया है. इसके बाद अब तक राज्य में इस अमीबा से 66 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 17 लोग मर चुके हैं.  

एक बार संक्रमित हुए तो फिर मरना तय

अधिकारियों के मुताबिक, यह बीमारी नेगलेरिया फाउलेरी नामक अमीबा के कारण होती है. इस अमीबा को आमतौर पर 'मस्तिष्क खाने वाला अमीबा' कहा जाता है. यह बीमारी बहुत दुर्लभ लेकिन घातक मानी जाती है. दुनिया में इस बीमारी की मृत्यु दर 97% है यानी अगर कोई इस अमीबा से संक्रमित हुआ तो उसका मरना लगभग तय है. हालांकि राहत की बात ये है कि केरल में इस बीमारी से मृत्यु दर 24% मिली है, जिससे अधिकारियों को लोगों को इस बीमारी से सचेत करने का मौका मिल गया है. 

कैसे फैलती है यह घातक बीमारी? 

यह घातक अमीबा आमतौर पर दूषित ताजे पानी में पाया जाता है. जब कोई शख्स उस पानी में नहाने के लिए प्रवेश करता है तो नाक के जरिए यह शरीर में प्रवेश कर जाता है. नदियों-तालाबों या कम क्लोरीन वाले स्वीमिंग पूल में भी यह खतरनाक अमीबा मिल सकता है. हालांकि केरल में 3 महीने का ऐसा बच्चा भी इस अमीबा का शिकार हुआ है, जिसे केवल अपने घर पर नहलाया गया था. ऐसे में डॉक्टर इस अमीबा के प्रसार की सही वहह नहीं पकड़ पा रहे हैं. 

मस्तिष्क खाने वाले अमीबा से बचाव के उपाय

डॉक्टरों के मुताबिक, मस्तिष्क खाने वाले अमीबा से बचाव के के लिए सभी लोगों को कुछ व्यावहारिक सावधानियां बरतनी चाहिएं. वे जब भी स्वीमिंग पूल, नदी-नहर या तालाब में नहाने जाएं तो नाक की क्लिप पहनें, जिससे किसी भी तरह का कीट आपके शरीर में न घुस सके. अपने स्वीमिंग पूल में नियमित रूप से क्लोरीन डलवाते रहें, जिससे उनमें कोई भी कीड़ा न पनप सके. ये उपाय हालांकि सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं दे सकते. फिर भी काफी हद तक बीमारी से बचाव में मदद कर सकते हैं. 

