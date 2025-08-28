मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का DNA टेस्ट

DNA Analysis: बांके बिहारी मंदिर की मर्यादा को मलीन कर दिया है. मित्रों, मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में औसतन सामान्य दिनों में 50 हजार लोग रोज पहुंचते हैं.
DNA Analysis: आज हम भगवान के दर पर होने वाले उस भेदभाव का डीएनए टेस्ट करेंगे, जिसने बांके बिहारी मंदिर की मर्यादा को मलीन कर दिया है. मित्रों, मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में औसतन सामान्य दिनों में 50 हजार लोग रोज पहुंचते हैं. ऐसे में एक आम भक्त को अपने ईष्ट के दर्शन करने में 45 मिनट से 2 घंटे तक का समय लगता है. यानी आम श्रद्धालु बांके बिहारी के दर्शन के लिए 45 मिनट से 2 घंटे तक लाइन में खड़े होते हैं. मगर इसी मंदिर में कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए पहले से कुर्सियां लगाकर रखी गई थी. एक आम श्रद्धालु को बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए 30 से 40 सेकंड्स ही मिल पाते हैं, मगर उन रसूखदारों ने बैठकर करीब 45 मिनट तक पूजा-अर्चना की.
मित्रो, बांके बिहारी मंदिर में घंटे घड़ियाल तक नहीं बजते क्योंकि मान्यता है कि मंदिर में बाल स्वरूप में विराजमान ठाकुर जी को आवाज़ से डर लगता है, मगर पुलिस वाले हथियार लेकर सिंहासन के ठीक सामने खड़े थे. मित्रो, जुलाई में ही बांके बिहारी मंदिर के सेवायत स्वामियों ने ऐलान किया था कि अब मंदिर में सभी श्रद्धालुओं के साथ एक जैसा व्यवहार होगा. यानी रसूखदारों को VIP ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा. मगर अब जो तस्वीर आई है, वो उनसे प्रश्न खड़े कर दिए हैं. हम मंदिर में हुए नए वीआईपी दर्शन का विश्लेषण करेंगे. मगर उससे पहले आपको वो दृश्य देखना चाहिए. जिसने मंदिरों में विशिष्ट व्यक्तियों के लिए की गई विशेष व्यवस्था को सवालों में खड़ा कर दिया है.
मित्रो, ऊपर गर्भगृह का द्वार बंद है, सामने चार कुर्सियां लगी हुई है. कुर्सियों पर दो महिलाएं और दो पुरुष बैठे हुए हैं. नीचे उनके वर्दीवाले कई अंगरक्षक खड़े हैं, कुछ फोन पर बात कर रहे हैं. कुछ गन लेकर खड़े हैं. अब इन्हीं की एक और दूसरी तस्वीर है. जिसमें वे चारों वीवीआईपी कुर्सी से उठकर खड़े हैं. उनके ठीक पीछे एके-47 लटकाए पुलिसवाला भी खड़ा है. एके-47 वाला अंगरक्षक बीच-बीच में फोटो खींच रहा है. वो अलग-अलग एंगल से वीडियो बना रहा है और ये सब हो रहा है बांके बिहारी मंदिर में.
मित्रो, इस दो मिनट के वीडियो के बारे में हमने आपको विस्तार से इसलिए बताया क्योंकि इसमें VVIP कल्चर के साथ-साथ मंदिर के नियमों और मर्यादाओं का घोर उल्लंघन है. अदालत के आदेशों की अवहेलना है. क्योंकि अदालत का सख्त आदेश है कि कोई भी भक्त ठाकुरजी के विग्रह या फिर मंदिर में फोटोग्राफी नहीं करेगा. आमलोग जरूर चोरी छिपे फोटो खींच लेते हैं, मगर यहां वर्दी पहने एक सरकारी कर्माचारी ही उस नियम का उल्लंघन कर रहा है. फोटो भी खींच रहा है. वीडियो भी बना रहा है, मित्रो उस पुलिसवाले ने सिर्फ वीडियो ही नहीं बनाया, बल्कि वो लगातार अपने कंधे पर बंदूक लटकाए हुए था. ये इसलिए आपत्तिजनक है क्योंकि ठाकुर जी के सिंहासन के सामने अस्त्र-शस्त्र लेकर प्रवेश करना पूरी तरह वर्जित है.
मित्रो, सोचिए जिस मंदिर में तेज आवाज ना हो इसके लिए घंटा, घड़ियाल या माइक का प्रयोग नहीं किया जाता है. मंदिर की ये परंपरा वर्षों पुरानी है. इसको लेकर श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी है. मगर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए परंपरा और आस्था दोनों से खिलवाड़ किया गया. मित्रो, मंदिर के पुजारी वहां मौजूद थे. उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। बल्कि वो आवभगत में लगे हुए थे. विशेष शुल्क लेकर उन्हें विशेष सुविधा देने में लगे थे.
मित्रों ये चारो विशिष्ट व्यक्ति जो पूजा कर रहे थे. उसे देहरी पूजा कहा जाता है. देहरी पूजा मतलब ठाकुर जी की देहरी पर बैठकर उनके चरणों में विशेष पूजा देहरी पूजा गर्भगृह के ठीक सामने उस हॉल में की जाती है जिसे जगमोहन कहा जाता है. ये पूजा सामान्य दर्शन से अलग होती है. ठाकुर जी के द्वार के सामने होने वाली ये पूजा नीचे जमीन पर बैठकर होती है. मगर चार विशेष व्यक्तियों के लिए बकायदा कुर्सियां लगवाई गई. इन विशिष्ट भक्तों को कुर्सियों बैठाकर पूजा करवाई गई. सेवायत स्वामी परिवार की अनुमति से ही देहरी पूजा होती है. सेवायत स्वामी ही भक्तों को जगमोहन में बैठकर ये पूजा करवाते हैं. इसके लिए विशेष शुल्क लिया जाता है. ये शुल्क कितना होगा ये सेवायत स्वामी परिवार की इच्छा पर निर्भर करता है.शुल्क लेने के बाद पीछे के गेट से वीवीआईपी की एंट्री होती है और देहरी पूजा करवाई जाती है.
ये देहरी पूजा भी 4 से 5 मिनट के आसपास होती है. पूजा के बाद भक्त को जगमोहन में ज़्यादा देर ठहरने की अनुमति नहीं है. वहां बैठकर ध्यान लगाने या फिर जप करने की मनाही है. विशेष परिस्थिति में भी अधिकतम 10 मिनट तक ही वहां कोई रह सकता है. मगर जिन विशेष व्यक्तियों ने पूजा की, वे करीब 40 से 45 मिनट तक वहां रहे. मित्रो, ये वही मंदिर है जहां 2015 में एक पुजारी पर एक लाख चालीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था क्योंकि उसने सात श्रद्धालुओं को गर्भगृह में पूजा की अनुमति दी थी. इस विवाद के बाद 2016 से मंदिर की सभी व्यवस्थाएं सिविल जज जूनियर डिवीजन की देखरेख में होती हैं और अब जब अदालती आदेशों के साथ-साथ परंपराओं की अवहेलना हुई है तो कुछ लोग इसके विरोध में अदालत पहुंचे हैं.
मित्रो, मंदिर में पूजा और दर्शन एक तरह की साधना है. सनातन एक कठोर तपस्या वाला धर्म है. मगर पूजा में भी शॉर्ट-कर्ट ने मंदिरों में भी VIP कल्चर बना दिया. देश के कई बड़े और चर्चित मंदिरों में VIP पूजा होती है. मतलब लोग विशेष शुल्क देकर भीड़ से अलग जाकर आसानी से पूजा कर लेते हैं. यह व्यवस्था अक्सर आधिकारिक नियमों के बजाय स्थानीय प्रबंधन या सेवायतों के माध्यम से संचालित होती है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे खत्म नहीं किया. मगर कुछ हाईकोर्ट ने ये जरूर कहा है कि VIP दर्शन की आड़ में आम भक्तों का अपमान या भेदभाव नहीं होना चाहिए. मगर सवाल है कि क्या भगवान के सामने भी VIP और आमलोगों में अंतर होता है?
