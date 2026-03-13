'सरकार के पास जाइए...' पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार; CJI बोले- महिलाओं को हो सकता है नुकसान

Supreme Court Period Leave: देशभर में अनिवार्य पीरियड्स लीव की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया. CJI ने कहा कि इसे कानून बनाने से महिलाओं के रोजगार पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. अदालत ने इसे नीतिगत मामला बताते हुए याचिकाकर्ता को सरकार के पास जाने की सलाह दी.
Period Leave Case: देशभर में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए मासिक धर्म (पीरियड्स) के दौरान अनिवार्य अवकाश का प्रावधान करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई से इंकार कर दिया. अदालत ने कहा कि यह मामला नीतिगत निर्णय से जुड़ा है और इस पर फैसला लेना सरकार का काम है. पीठ ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वह अपनी मांग को लेकर केंद्र सरकार के पास जाए और इस विषय पर नीति बनाने के लिए सरकार से आग्रह करे.
सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि पीरियड्स लीव को कानून के रूप में अनिवार्य करने से महिलाओं को फायदा होने के बजाय नुकसान भी हो सकता है. उन्होंने कहा कि यदि इसे कानूनी रूप से लागू किया गया तो नियोक्ता महिलाओं को नौकरी देने से हिचक सकते हैं. इससे महिलाओं के रोजगार और करियर पर नकारात्मक असर पड़ने की आशंका है. CJI ने कहा कि ऐसी स्थिति भी बन सकती है जहां कंपनियां या संस्थान महिलाओं को जिम्मेदार पद देने से बचने लगें या उन्हें भर्ती ही न करें.
मुख्य न्यायाधीश ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर पीरियड्स लीव को अनिवार्य बना दिया गया तो न्यायपालिका सहित कई क्षेत्रों में महिलाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने में संकोच हो सकता है. उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था से महिलाओं के करियर की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है और उन्हें कम जिम्मेदार भूमिकाओं तक सीमित किया जा सकता है.
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि इस तरह की याचिकाएं कभी-कभी महिलाओं को कमजोर या कमतर दिखाने का माहौल बना सकती हैं. CJI ने कहा कि इससे यह संदेश जाता है मानो मासिक धर्म कोई ऐसी स्थिति है जो महिलाओं को सामान्य कार्य करने से रोकती है. इससे समाज में गलत धारणा बन सकती है कि महिलाएं इस कारण काम के लिए सक्षम नहीं हैं.
पीठ में शामिल न्यायाधीश जॉयमाल्य बागची ने भी इस मुद्दे के व्यावहारिक और आर्थिक पहलुओं की ओर ध्यान दिलाया. उन्होंने कहा कि इस तरह के नियम को लागू करने से व्यापारिक मॉडल पर भी असर पड़ सकता है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या नियोक्ता ऐसी व्यवस्था से सहमत होंगे और क्या यह उद्योगों के लिए व्यवहारिक रूप से संभव होगा.
बता दें कि याचिका शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दायर की थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अवकाश दिया जाता है, लेकिन मासिक धर्म के दौरान होने वाली शारीरिक समस्याओं के लिए कोई समान व्यवस्था नहीं है. उन्होंने अदालत से मांग की थी कि सभी राज्यों और शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश दिया जाए कि वे छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को हर महीने कम से कम दो दिन का मासिक धर्म अवकाश दें.
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि देश के कुछ राज्यों और संस्थानों में पहले से ही मासिक धर्म अवकाश या रियायतें दी जा रही हैं. उदाहरण के तौर पर केरल, कर्नाटक और ओडिशा के कुछ संस्थानों में छात्राओं या महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं. वकील का कहना था कि अगर कुछ जगहों पर यह व्यवस्था सफलतापूर्वक लागू की जा सकती है, तो इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए.
हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि यह मामला नीतिगत निर्णय से जुड़ा है और इस पर फैसला लेने का अधिकार सरकार के पास है. पीठ ने कहा कि इस तरह की नीति बनाने से पहले सरकार को विभिन्न पक्षों नियोक्ताओं, कर्मचारियों और विशेषज्ञों से विचार-विमर्श करना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुझाव दिया कि वह अपनी मांग को लेकर केंद्र सरकार और विशेष रूप से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सामने अपनी बात रखे. अदालत ने कहा कि सरकार सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद उचित नीति बना सकती है. इसी आधार पर अदालत ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया.
बता दें, मासिक धर्म अवकाश का मुद्दा भारत समेत कई देशों में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है. समर्थकों का मानना है कि इससे महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के दौरान राहत मिल सकती है. वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इसे अनिवार्य करने से रोजगार बाजार में महिलाओं के साथ भेदभाव बढ़ सकता है.
