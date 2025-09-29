नेपाल के बाद अब इस अमेरिकी देश के युवाओं ने खोला मोर्चा, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे Gen Z, फेंके बम-पत्थर

Peru Protest: पेरू में युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. वहां की राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे की सरकार और कांग्रेस के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है.
Peru Gen Z Protest: बांग्लादेश और नेपाल के बाद अब दुनियाभर के कई देशों में Gen Z प्रोटेस्ट देखा जा रहा है. इसकी आग अब साउथ अमेरिका के पेरू में भी भड़क चुकी है. बता दें कि पेरू में वहां की राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे की सरकार और कांग्रेस के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. इस दौरान एक पुलिस अधिकारी समेत 19 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है.
सप्ताहांत में सैकड़ों लोगों ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पेरू की राजधानी मध्य लीमा में सरकारी कार्यालयों की ओर मार्च किया. इस दौरान युवाओं ने पुलिस पर पत्थर और पेट्रोल बम फेंके, जिसका जवाब पुलिस ने आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाकर दिया. बता दें कि पेरू में विभिन्न मानवाधिकार संगठनों के मेल से बने नेशनल ह्यूमन राइट्स कोआर्डिनेटर (CNDDHH) ने रविवार 28 सितंबर 2025 को बताया कि झड़प में एक पत्रकार समेत 18 लोग घायल हुए हैं.
पेरू पुलिस ने शनिवार 27 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया पर झड़पों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया,' विभिन्न समूहों द्वारा आयोजित मार्च के दौरान एक पुलिस अधिकारी पेट्रोल बम से थोड़ा झुलस गया.' CNDDHH ने हिंसा के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है. उसने शनिवार 27 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर 'विरोध को अपराध नहीं अधिकार बताया. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा,' हम पेरू पुलिस की लामबंद हो रही जनता पर किए गए हमले की निंदा करते हैं. यह कार्रवाई शांतिपूर्ण विरोध को कमजोर करती है और संविधान में मान्यता प्राप्त प्रदर्शन के अधिकार का उल्लंघन करती है.' साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों से आग्रह किया कि वे उन लोगों के खिलाफ होने वाली आक्रामकता को रोकने और उसकी जांच करने के लिए सतर्क रहें जो वैध रूप से अपने विरोध के अधिकार का प्रयोग करते हैं.
इससे पहले रविवार 28 सितंबर 2025 को CNDDHH ने 'X' पोस्ट में लिखा,' हम पुलिस से विरोध के अधिकार का सम्मान करने का आह्वान करते हैं. भारी मात्रा में आंसू गैस छोड़ने का कोई औचित्य नहीं था, लोगों पर हमला करने की तो बात ही छोड़ दीजिए.' कथित भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के विरोध में सैकड़ों परिवहन कर्मचारियों और जेनरेशन जी युवा समूह द्वारा रविवार रात को निकाले गए मार्च को दर्जनों पुलिस अधिकारियों ने आंसू गैस का इस्तेमाल करके तितर-बितर कर दिया.
बता दें कि बोलुआर्टे सरकार ने 5 सितंबर को एक कानून पारित किया था जिसके बाद देश का युवा नाराज है. सामाजिक अशांति बढ़ गई है, जिसमें युवाओं को नौकरी की असुरक्षा और 70 प्रतिशत से अधिक की अनौपचारिक रोजगार दर के बावजूद निजी पेंशन फंड में योगदान करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है. सरकार के नए नियम के मुताबिक 18 साल से अधिक उम्र के हर शख्स को किसी न किसी पेंशन कंपनी से जुड़ना होगा. ( इनपुट- आईएएनएस)
