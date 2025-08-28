भारत पर 50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा पीएम मोदी के सिर क्यों फोड़ा

DNA Analysis: आज हम अमेरिका के उस सफेद झूठ का विश्लेषण करेंगे, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार अमेरिकी की फंडिंग से चल रही वॉर का ठीकरा अब भारत पर फोड़ने की कोशिश की है. एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50 परसेंट टैरिफ लगाकर दुनिया और अपने देश अमेरिका में आलोचना झेल रहे है. दूसरी तरफ, उनके प्रशासन ने अब भारत के खिलाफ ऐसी बयानबाज़ी शुरू की है. जिसे सुनकर दुनिया और भी ज्यादा हैरान है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो, ने रूस-यूक्रेन युद्ध को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का युद्ध बता दिया है. आज आपको भी जानना चाहिए.

भारत पर 50 परसेंट टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका अब ऐसी बयानबाजी से क्या हासिल करना चाहता है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो को भारत से क्या दिक्कत है, जिसकी वजह से उन्होंने यूक्रेन युद्ध को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का युद्ध बता दिया. आज हम आपको ये भी बताएंगे. भारत पर 50 परसेंट अमेरिकी टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन है? और कल तक भारत को दोस्त बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप क्यों एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं, जो भारत के हितों के खिलाफ हैं. लेकिन सबसे पहले आप पीटर नवारो के उस बयान बारे में जानिए, जिसमें यूक्रेन वॉर को मोदी की वॉर बताया गया है.

नवारो का असली सच क्या है?

पीटर नवारो ने अपने बयान में जब इस युद्ध को मोदी का युद्ध कहा तो एंकर भी चौंक गया. उसे लगा पीटर ने गलती से ऐसा कह दिया, लेकिन दोबारा पूछने पर जब नवारो ने फिर से ऐसा ही कहा तो एंकर भी हैरान रह गया. आखिरकार नवारो कहना क्या चाहते हैं? नवारो ने इस इंटरव्यू में भारत से जुड़ी कुछ और बड़ी बातें भी कीं. ट्रंप से नवारो की करीबी ट्रंप पर नवारो के असर को देखते हुए इसे आप ट्रंप के विचार भी कह सकते हैं. पहले आप उन अहम बातों के बारे में जानिए. इसके बाद हम नवारो का असली सच भी आपको बताएं .

-नवारो ने कहा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वो सबसे बड़े तानाशाह देशों यानि रूस और चीन के साथ संबंध मजबूत कर रहा है. उसे लोकतांत्रिक देश अमेरिका का साथ देना चाहिए. मतलब अमेरिका को भारत-रूस और चीन के संभावित गठबंधन की टेंशन है.

-नवारो ने भारत को अहंकारी देश कहा, क्योंकि भारत ने अपनी संप्रभुता का हवाला देकर किसी से भी तेल खरीदने की बात दोहराई है. यानि भारत पर दबाव नहीं बना पाने की वजह से अमेरिका बौखलाया है.

-नवारो ने कहा भारत को कल ही अतिरिक्त टैक्स से छूट मिल जाएगी. अगर वो रूस से तेल खरीदना बंद कर दे. इसका मतलब इतनी आसानी ने भारत पर लगाया गया टैरिफ नहीं हटेगा ये बात भी ट्रंप के करीबी ने साफ कर दी है.

भारत पर 50 परसेंट टैरिफ लगाने का असली मास्टरमाइंड कौन?

आज आपको ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि भारत पर 50 परसेंट टैरिफ लगाने का असली मास्टरमाइंड पीटर नवारो को ही बताया जा रहा है. डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में उनके ट्रेड सलाहकार नवारो ट्रंप के पहले कार्यकाल में White House National Trade Council के डायरेक्टर थे. भारत के खिलाफ जहर उगलने में नवारो माहिर हैं । इसलिए नवारो की भारत विरोधी मुहिम के बारे में हर छोटी-बड़ी बात जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है ।

-नवारो को ट्रंप का ट्रेड वॉर आर्किटेक्ट कहा जाता है क्योंकि उन्होंने चीन और भारत जैसे देशों पर कड़े टैरिफ लगवाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है. और जब इससे अमेरिका की फजीहत शुरू हुई तो नवारो ने भारत के खिलाफ बेबुनियाद बयानबाजी शुरू कर दी.

-भारत को लेकर नवारो ने इससे पहले भी तीखी बयानबाजी की है. नवारो ने भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाने और अमेरिकी कंपनियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया.

- पीटर नवारो ने अमेरिका में भारत को टैरिफ किंग तक कहा. नवारो की लिखी स्क्रिप्ट पढ़कर ही ट्रंप भी भारत को अमेरिकी सामानों पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला देश बताते हैं.

- ट्रंप के पहले कार्यकाल में पीटर नवारो ने भारत के ईरान और वेनेजुएला से तेल खरीदने को लेकर भी सवाल उठाए थे. और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया था.

- अमेरिकी मीडिया भी पीटर नवारो के बयानों को “anti-India rant” यानि भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी कहती है. और इसे भारत अमेरिका संबंधों को खराब करने वाला बताती है. यानि आप कह सकते हैं. अमेरिका के राष्ट्र​पति डोनाल्ड ट्रंप अगर आज भारत से दोस्ती को भूलकर सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश से संबंध खराब करने वाले फैसले ले रहे हैं तो उसकी वजह उनकी आंखों पर लगा पीटर नवारो का चश्मा है, जिन्हें उन्होंने अपना ट्रेड सलाहकार बना रखा है. लेकिन ऐसा नहीं कि पीटर नवारो सिर्फ भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी करते हैं. खुद अमेरिका में भी पीटर नवारो की छवि बेहद खराब है. जेल जाने झूठ बोलने, चुनावी धांधली करने वाले पीटर नवारो अमेरिका में काफी बदनाम हैं. आज आपको भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले नवारो का असली चेहरे के बारे में भी देखना चाहिए. और ये भी समझना चाहिए कि अमेरिका में सबसे खतरनाक साजिशों का प्लान बनाने वाला भारत विरोधी व्यक्ति ट्रंप के इतने करीब कैसे पहुंचा.

धांधली का आरोप

2020 में ट्रंप के चुनाव हारने के बाद पीटर ने ही Navarro Report बनाकर चुनावी धांधली का आरोप फैलाया. जिसके बाद कैपिटल हिल हिंसा हुई. इससे ट्रंप की छवि को भी काफी नुकसान पहुंचा. और इसे अमेरिका के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बड़ा धब्बा कहा गया. नवारो ने Green Bay Sweep प्लान बनाकर 2020 के अमेरिकी चुनाव नतीजों को रोकने की कोशिश की. Green Bay Sweep प्लान का नाम अमेरिकी फुटबॉल टीम Green Bay Packers की एक मशहूर रणनीति sweep play से लिया गया था.

-जैसे उस खेल में खिलाड़ी संगठित होकर एक दिशा में धावा बोलते हैं, वैसे ही नवारो चाहते थे कि रिपब्लिकन सांसद संगठित होकर चुनावी नतीजों को पलटने का प्रयास करें. लेकिन नवारो का ये प्लान सफल नहीं हो पाया 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हुए हिंसक हमले के बाद यह योजना पूरी तरह फेल हो गई. इसके बाद कैपिटल हिल दंगे की जांच के लिए कांग्रेस की समिति ने इसके मास्टरमाइंड नोवारो को बुलाया. लेकिन समिति के सामने नहीं जाने पर उनको Contempt of Congress का दोषी पाया गया.

-इस अपराध के लिए नवारो को 4 महीने जेल में रहना पड़ा और उन पर 8 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. यानि नोवारो अमेरिका में सजायाफ्ता भी हैं. आप सोचिए जिस शख्स की वजह से अमेरिका में लोकतंत्र खतरे में आ गया. आज वो शख्स भारत को लोकतंत्र पर लेक्चर दे रहा है.

-कोविड के वक्त अमेरिका में पीटर नोवारो ने हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन को जबर्दस्ती प्रमोट किया. और भारत पर आरोप लगाया वो अमेरिका में इसकी सप्लाई नहीं कर रहा. नोवारो अक्सर झूठ बोलकर कई देशों के खिलाफ ट्रंप के कान भरते रहे. नोवारो ने कहा जर्मनी ने “undervalued euro” से अमेरिका को लूटा है, जबकि जर्मनी का उस पर कोई नियंत्रण नहीं.

- कट्टर आर्थिक राष्ट्रवाद की वकालत करने वाले नोवारो को ट्रंप की टीम में भी कई लोग भरोसे के लायक नहीं मानते और बेहद खतरनाक आदमी कहते हैं. और आप सोचिए कि इतनी बड़ी बड़ी साजिश करने में एक्सपर्ट नोवारो की सलाह पर ट्रंप पूरी दुनिया में टैरिफ वाला आतंक फैला रहे हैं. जिस पर अमेरिकी तक भरोसा नहीं करते उस व्यक्ति की सलाह पर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ दोस्ती को ताक पर रख दिया. अब आप सोच रहे होंगे ट्रंप ने ऐसा क्यों किया, तो इसकी वजह है ट्रंप को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था, जो टैरिफ युद्ध को “इकोनॉमिक थ्योरी” से सही साबित करे. और झूठ को सच बताने में माहिर पीटर नोवारो ऐसा ही करके ट्रंप के करीबी बन गए, लेकिन आज तक नोवारो की थ्योरी ट्रंप के ​लिए कभी फायदेमंद साबित नहीं हुई हैं.

आंकड़े क्या कहते हैं: समझिए

अब ट्रंप के यही सलाहकार यानि पीटर नोवारो अपनी नई थ्योरी के मुताबिक यूक्रेन वॉर को मोदी का युद्ध यानि भारत का युद्ध कह रहे हैं. अब आप नोवारो के इस झूठ की असलियत को भी समझिए. नोवारो का आरोप है रूस भारत से तेल खरीदकर यूक्रेन वॉर को स्पॉन्सर कर रहा है. लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं आप वो भी समझ लीजिए.

-यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद से भारत ने रूस से अब तक लगभग 11 लाख करोड़ रुपये का तेल खरीदा है, लेकिन इसी दौरान यूरोपीय देशों ने रूस से 19 लाख करोड़ रूपये को तेल और गैस खरीदी. ये वो यूरोपीय देश हैं, जो यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए हथियार और मदद भी दे रहे हैं. और भारत से कहीं ज्यादा कारोबार रूस के साथ कर रहे हैं. यानि दोनों पक्षों के मददगार हैं, लेकिन ट्रंप के सलाहकार ने इस युद्ध को यूरोप का युद्ध नहीं कहा. भारत का युद्ध कह दिया.

29 लाख करोड़ की मदद

इसी दौरान चीन ने रूस से 24 लाख करोड़ रुपये का तेल खरीदा जो भारत से दोगुनी खरीददारी है. लेकिन ट्रंप के सलाहकार ने इसे जिनपिंग का युद्ध भी नहीं कहा, क्योंकि ऐसा करने से अमेरिका को रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई बंद हो जाएगी. इसी दौरान अमेरिका ने खुद रूस से 83 हजार करोड़ का व्यापार किया. और अमेरिका यूक्रेन को वॉर शुरू होने के बाद से 29 लाख करोड़ की मदद दे चुका है. जिसका एलान ​खुद ट्रंप ने किया है. इसके अलावा ट्रंप अपने देश को बता चुके हैं ये वॉर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की वॉर है.

यानि ट्रंप खुद मान चुके हैं, उनके देश की वजह ये वॉर शुरू हुई और अब तक चल रही है. लेकिन ट्रंप के सलाहकार बयान दे रहे हैं ये वॉर भारत की वॉर है. इसे आप अमेरिका की दोहरी नीति कह सकते हैं. क्योंकि जिस वॉर का सबसे बड़े स्पॉन्सर खुद अमेरिका और उसके सहयोगी यूरोपीय देश हैं. उसको भारत की वॉर बताकर ट्रंप के सलाहकार. भारत पर लगाए गए टैरिफ की आलोचना से बचने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन ऐसा करना उनके लिए आसान नहीं क्योंकि खुद अमेरिका के अंदर सवाल पूछे जा रहे हैं. भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा तो चीन को क्यों छोड़ दिया गया. इस बात का जवाब ना राष्ट्रपति ट्रंप के पास है ना ही उनके प्रशासन के पास.

डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की साजिश

एक तरफ अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप के सलाहकार भारत पर लोकतांत्रिक देशों का साथ नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं. दूसरी तरफ अमेरिका दुनिया में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को गिराने की कोशिश में जुटा है. अमेरिका पर इससे पहले ब्राजील, वेनेजुएला और फिनलैंड जैसे देशों में ऐसी कोशिशों के आरोप लग चुके हैं. डीएनए में हमने आपको इसकी जानकारी भी दी थी. लेकिन नया मामला डेनमार्क से आया है. डेनमार्क ने आरोप लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं.

- डेनमार्क के आरोपों के मुताबिक ग्रीनलैंड में अमेरिका ने सत्ता बदलने के लिए गुप्त अभियान चलाया.

- ट्रंप से जुड़े तीन अमेरिकी व्यक्तियों पर इसका आरोप लगा है. जिसके बाद डेनमार्क ने राजधानी कोपेनहेगन में अमेरिका के टॉप डिप्लोमेट को समन भेजा.

- ट्रंप के ये तीनों एजेंट ग्रीनलैंड में ट्रंप समर्थकों और विरोधियों की सूची बनाने के काम में लगे हुए थे. जिससे सरकार को अस्थिर किया जा सके.

- डेनमार्क ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की शिकायत भी की है.

ग्रीनलैंड, डेनमार्क प्रशासित क्षेत्र है, जहां करीब 57,000 लोग रहते हैं. यहां खनिज संसाधनों की भरमार है. इसलिए अमेरिका की इस इलाके पर नजर है. डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर ग्रीनलैंड को खरीदने की भी इच्छा भी जाहिर की है. इसके अलावा ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ताकत का इस्तेमाल करने की भी बात कही है, लेकिन जब ट्रंप ऐसा नहीं कर पाए तो ट्रंप ने ग्रीनलैंड में दूसरा ही खेल शुरू कर दिया. यानि जो देश अपने फायदे के लिए दूसरे देशों में गड़बड़ी फैला रहे हैं. लोकतंत्र को साजिशों से कुचलना चाहते हैं. वो भारत को लोकतांत्रिक देशों की मदद करने की सलाह दे रहे हैं. और भारत पर वॉर को बढ़ाने का आरोप लगा रहे हैं. अमेरिकी की इन्ही नीतियों की वजह से दुनिया में उसके दोस्तों की संख्या लगातार कम हो रही है.