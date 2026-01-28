Advertisement
trendingNow13089604
Hindi NewsदेशUGC New Rules: UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका, क्या है छात्रों की डिमांड?

UGC New Rules: UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका, क्या है छात्रों की डिमांड?

UGC News Rules: UGC के नए नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि ये नियम सामान्य वर्ग के लोगों के अधिकार का हनन करता है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 28, 2026, 08:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UGC New Rules: UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका, क्या है छात्रों की डिमांड?

UGC Regulations: सुप्रीम कोर्ट में यूनिवर्सिटी ग्रैंट कमीशन (UGC) के नए नियमों को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता के तौर पर राहुल दीवान,रूबल पडलिया, अनुभव और संजय दीक्षित शामिल है. याचिका में इस साल जनवरी में जारी गए यूजीसी नियमों- 3(1)(c),8 (b) और 8(c) को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि यह नियम भेदभाव पूर्ण और सामान्य वर्ग के के लोगों को मौलिक अधिकार का हनन करने वाले है. 

याचिका में क्या कहा गया? 

दायर की गई याचिका के मुताबिक नियमावली  3(1)(c) में जातिगत भेदभाव  की  बेहद संर्कीण परिभाषा दी गई है. इस परिभाषा में कहा गया है कि जाति आधारित भेदभाव केवल SC, ST या OBC के साथ होने पर ही माना जाएगा. इसका मतलब है कि सामान्य वर्ग के छात्र अपने खिलाफ हो रहे किसी भी तरह के उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं कर सकते. याचिका के मुताबिक इंदिरा साहनी फैसले में सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि पिछड़ेपन का निर्धारण केवल जाति के आधार पर नहीं किया जा सकता. पिछड़ा वर्ग में सभी लोग शामिल हैं जो सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े हैं. 

ये भी पढ़ें- 'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' कयासों पर लगा ब्रेक, अजित पवार की मौत पर बोले शरद पवार

Add Zee News as a Preferred Source

 

सीमित न हो जातिगत भेदभाव की परिभाषा 

याचिका में आगे कहा गया है कि OBC की पहचान राज्य-वार  होती है. पूरे देश में कोई एक समान (All India list) नहीं है. इसलिए जातिगत भेदभाव की परिभाषा को केवल SC, ST या OBC तक सीमित करना गलत और असंवैधानिक है. याचिका के मुताबिक इन नियमों में -8(b) और 8(c)) के तहत यह प्रावधान कर दिया है कि इक्विटी कमेटी को पहली नर में कोई आपराधिक केस नर आता है तो वह मामले को सीधे पुलिस अधिकारियों को भेज सकती है. 

ये भी पढ़ें- न्यूजीलैंड से फ्लाइट ट्रेनिंग, मुंबई से एविएशन की पढ़ाई... कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली लेडी पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान  

 

समाज में बढ़ सकता है द्वेष 

याचिका में कहा गया कि इस तरह की कानून- व्यवस्था सामान्य वर्ग के लोगों को परेशान करने का एक नया जरिया बन गई है, जिससे समाज में द्वेष पैदा होने की आशंका है. इसमें कहा गया कि ऐसी व्यवस्था संविधान की भावना और ढांचे के अनुरूप नहीं है. याचिका में इन नियमों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है.  बता दें कि UGC के नए नियमों का बड़ा विरोध किया जा रहा है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

UGC

Trending news

UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
UGC
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
ajit pawar death
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
ajit pawar death
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
Ajit Pawar
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...
ajit pawar death
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...
कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान
Pilot Shambhavi Pathak
कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान
'गांवों के विकास के लिए हमेशा काम किया', अजित पवार के निधन पर पीएम ने जताया दुख
ajit pawar death
'गांवों के विकास के लिए हमेशा काम किया', अजित पवार के निधन पर पीएम ने जताया दुख
अजित पवार विमान हादसे की AAIB ने शुरू की जांच; कई अहम फाइलें सील; अब खुलेंगे राज
ajit pawar death
अजित पवार विमान हादसे की AAIB ने शुरू की जांच; कई अहम फाइलें सील; अब खुलेंगे राज
चंद मिनट पहले दिखा रनवे फिर क्यों लैंडिंग करते ही तबाह हो गया अजित पवार का प्लेन
ajit pawar death
चंद मिनट पहले दिखा रनवे फिर क्यों लैंडिंग करते ही तबाह हो गया अजित पवार का प्लेन
धू-धूकर जल रहा था विमान, फैला हुआ था धुआं, फिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान?
Ajit Pawar Deat
धू-धूकर जल रहा था विमान, फैला हुआ था धुआं, फिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान?