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Hindi Newsदेशवंदेमातरम को लेकर सरकारी सर्कुलर के खिलाफ याचिका, SC ने किया सुनवाई से इनकार; वजह भी बताई

वंदेमातरम को लेकर सरकारी सर्कुलर के खिलाफ याचिका, SC ने किया सुनवाई से इनकार; वजह भी बताई

देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में राष्ट्रगीत वंदेमातरम गाए जाने को लेकर जारी केंद्र सरकार के हालिया सर्कुलर को चुनौती दी गई थी. 

 

Written By  Arvind Singh|Edited By: abhinav tripathi|Last Updated: Mar 25, 2026, 04:11 PM IST
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वंदेमातरम को लेकर सरकारी सर्कुलर के खिलाफ याचिका, SC ने किया सुनवाई से इनकार; वजह भी बताई

Vande Mataram Row:  सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में राष्ट्रगीत वंदेमातरम गाए जाने को लेकर जारी केंद्र सरकार के हालिया सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका पर  सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्कुलर के मुताबिक वंदेमातरम गाना अनिवार्य नहीं बनाया गया है. वंदेमातरम न गाने पर कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है. 

ऐसे में यह कहना कि इस सर्कुलर के चलते किसी को दिक्कत होगी या उसके साथ भेदभाव होगा, बेमानी है. मुहम्मद सईद नूरी नाम के याचिकाकर्ता ने इस सर्कुलर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

क्या था सरकार का सर्कुलर?

28 जनवरी को केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत के सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए  इसे बजाने /गाने के लिए नियम जारी किए किए थे. इसके कहा गया था कि  राष्ट्रगीत के सभी 6 पैराग्राफ आधिकारिक रूप से गाए जाएंगे. इसे गाने का समय लगभग 3 मिनट 10 सेकेंड होगा. 

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सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों, कॉलेज के कार्यक्रम, राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यक्रमों में इसे गाया जाएगा. अगर किसी कार्यक्रम में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान  दोनों हों, तो पहले राष्ट्रगीत वंदेमातरम, फिर उसके बाद  राष्ट्रगान जन मन गण गाया जाएगा. सर्कुलर में कहा गया है कि जब राष्ट्रगीत आधिकारिक कार्यक्रम में गाया जाए तो लोगों को सम्मान में खड़ा होना चाहिए.

याचिकाकर्ता की दलील

आज  याचिकाकर्ता मुहम्मद सईद नूरी की ओर से वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े पेश हुए. संजय हेगड़े ने कहा कि भले ही राष्ट्रगीत गाने पर किसी सज़ा का प्रावधान न हो लेकिन इसके बावजूद जो लोग इसे नहीं गाएंगे, उन्हें समाजिक दबाव में इसे गाने के लिए मजबूर किया जा सकता है. 

'देशभक्ति साबित करने की जरूरत नहीं'

सरकार की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना स्वाभाविक होना चाहिए. इसके लिए किसी सलाह की जरूरत नहीं होनी चाहिए. याचिकाकर्ता की ओर से संजय हेगडे ने कहा कि ऐसे लोग जो चाहे किसी भी धर्म के हो, यहां तक कि नास्तिक लोग भी अपनी देशभक्ति को साबित करने के लिए इसे गाने को मजबूर होंगे. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया जिसमें सिनेमा हॉल में राष्ट्रीय गान गाना अनिवार्य नहीं रखा गया था.

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SC ने कहा- राष्ट्रगीत की बाध्यता नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने वकील से कहा कि उनकी आशंकाएं अभी बेमानी है. सरकार ने सिर्फ प्रोटोकॉल जारी किया है. इसमे सिर्फ इस बात का जिक्र है कि अगर राष्ट्रगीत गाया जाए तो कैसे नियमों का ख्याल रखना है. इसमें कहीं भी इस गाने की बाध्यता नहीं है. इसे न गाने पर कोई सजा या दंड का प्रावधान नहीं है. अगर इसे गाने न चलते कोई दंड का प्रावधान होता है तो आप कोर्ट आ सकते है लेकिन इस स्टेज पर कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं है.

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Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी ...और पढ़ें

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