Petrol-Diesel Price Hike: सुबह 6 बजे का वो नियम, जो तय करता है पेट्रोल-डीजल के दाम?; यहां समझिए पूरा गणित

Petrol-Diesel Price: देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी भी सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालती है. इसका कारण सिर्फ वाहन चलाने का खर्च बढ़ना नहीं है, बल्कि ट्रांसपोर्ट महंगा होने से सब्जियों, राशन, दूध और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम भी बढ़ने लगते हैं. यही वजह है कि हर सुबह लोग तेल की नई कीमतों पर नजर बनाए रखते हैं. अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम कैसे तय होते हैं और सुबह 6 बजे ऐसा क्या होता है कि पूरे देश में नए रेट लागू हो जाते हैं. आइए आसान भाषा में समझते हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतों का पूरा गणित...

अंतरराष्ट्रीय बाजार से तय होता है खेल

भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है. यानी वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने या घटने का सीधा असर भारत पर पड़ता है. अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होता है तो भारतीय तेल कंपनियों की लागत भी बढ़ जाती है. हालांकि सिर्फ क्रूड ऑयल की कीमत ही अंतिम रेट तय नहीं करती. इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, माल ढुलाई का खर्च, रिफाइनिंग कॉस्ट और डीलर कमीशन जैसे कई फैक्टर भी इसमें शामिल होते हैं. अगर डॉलर मजबूत हो जाए और रुपया कमजोर पड़े, तो भारत को तेल खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं. ऐसे में घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं.

कौन तय करता है पेट्रोल-डीजल के दाम?

देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुख्य रूप से सरकारी तेल कंपनियां तय करती हैं. इनमें इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां शामिल हैं. ये कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और बाकी खर्चों का आकलन करके रोजाना नए रेट जारी करती हैं. सबसे खास बात ये है कि पहले तेल की कीमतों की समीक्षा हर 15 दिन में होती थी, लेकिन जून 2017 में देश में डेली प्राइस रिवीजन सिस्टम लागू किया गया. इसके बाद से अब हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें अपडेट की जाती हैं. यही वजह है कि कई बार लगातार कई दिनों तक पेट्रोल-डीजल सस्ता या महंगा होता दिखाई देता है.

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टैक्स का बड़ा खेल, इसलिए हर शहर में अलग दाम

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सबसे बड़ा हिस्सा टैक्स का होता है. केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जबकि राज्य सरकारें VAT यानी वैट वसूलती हैं. हर राज्य में VAT अलग-अलग होने के कारण देशभर में तेल की कीमतें भी अलग होती हैं. उदाहरण के तौर पर दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और जयपुर, पटना में पेट्रोल के रेट अलग दिखाई देते हैं. यानी किसी शहर में तेल महंगा होने की वजह सिर्फ ट्रांसपोर्ट खर्च नहीं, बल्कि राज्य सरकार का टैक्स भी होता है.

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कब बढ़ते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम?

अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी बनी रहे, या फिर डॉलर मजबूत हो जाए, तो भारत में तेल महंगा होने की संभावना बढ़ जाती है. इसके अलावा युद्ध, राजनीतिक तनाव, तेल उत्पादक देशों के फैसले और सप्लाई में कमी जैसी वैश्विक घटनाओं का भी सीधा असर पड़ता है. हालांकि कई बार सरकार जनता को राहत देने के लिए एक्साइज ड्यूटी या VAT कम कर देती है, जिससे कीमतों में राहत देखने को मिलती है. आसान शब्दों में समझें तो भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें सिर्फ सरकार नहीं तय करती, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार, टैक्स, डॉलर की स्थिति और कई आर्थिक फैक्टर्स मिलकर इसका पूरा गणित तय करते हैं.