पीएम की अपील पर कारों का काफिला सब घटा रहे थे, मुख्यमंत्री साहब को देख चौंक गए सभी

जबसे प्रधानमंत्री ने तेल बचाने की बात कही है, राज्यों में होड़-सी लग गई है. पीएम के काफिले में भी गाड़ियां घट गई हैं. राज्य सरकारों और कर्मचारियों के लिए गाड़ी का इस्तेमाल कम किया जा रहा है. विदेश यात्रा घटाई गई है. सारा तामझाम कम हो रहा है. इस बीच, 'देवा भाऊ' का अलग ही अंदाज देखने को मिला है. हां, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस आज बुलेट पर सवार होकर विधानभवन पहुंच गए.

कल ही बैठक कर मंत्रियों के काफिले में गाड़ियों की संख्या आधा करने का फैसला लिया गया था. आज सीएम ने मिसाल पेश करने के लिए खुद बुलेट थाम ली. विधानसभा में उस समय हलचल तेज हो गई, जब धक-धक की आवाज करते हुए बुलेट आती दिखाई दी. हेल्मेट पहने सीएम दिखाई दिए तो खलबली मच गई. सुरक्षाकर्मी और मीडिया के लोग भागने लगे.

दरअसल, दुनियाभर में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं. भारत भी तेल बाहर से खरीदता है. ऐसे में कई राज्य सरकारें अपने स्तर खर्च कम कर रही हैं. काफिला घटाने के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से लेकर सभी केंद्रीय मंत्री काफिला छोटा कर चुके हैं. हरियाणा सीएम के काफिले में चार गाड़ियां दिखीं.

#WATCH | Delhi: Defence Minister Rajnath Singh leaves for Jodhpur in a downsized convoy. Defence Minister downsized his convoy size to less than half, following PM Modi's appeal. (Source: Defence Minister's Office) pic.twitter.com/lL2HAVoOVQ — ANI (@ANI) May 14, 2026

कई सीनियर अफसर और मंत्री साइकिल से चलना शुरू कर चुके हैं.