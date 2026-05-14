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Hindi Newsदेशपीएम की अपील पर कारों का काफिला सब घटा रहे थे, मुख्यमंत्री साहब को देख चौंक गए सभी

पीएम की अपील पर कारों का काफिला सब घटा रहे थे, मुख्यमंत्री साहब को देख चौंक गए सभी

कई अधिकारी और मंत्री साइकिल उठा चुके हैं. पीएम से लेकर राज्यों के सीएम तक की गाड़ियों का काफिला छोटा हो गया है. पीएम की अपील पर देश के कोने-कोने में ईंधन बचाने की कोशिशें देखी जा रही हैं. ऐसे में सीएम फडणवीस का अलग अंदाज देखने को मिला. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 14, 2026, 12:53 PM IST
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पीएम की अपील पर कारों का काफिला सब घटा रहे थे, मुख्यमंत्री साहब को देख चौंक गए सभी

जबसे प्रधानमंत्री ने तेल बचाने की बात कही है, राज्यों में होड़-सी लग गई है. पीएम के काफिले में भी गाड़ियां घट गई हैं. राज्य सरकारों और कर्मचारियों के लिए गाड़ी का इस्तेमाल कम किया जा रहा है. विदेश यात्रा घटाई गई है. सारा तामझाम कम हो रहा है. इस बीच, 'देवा भाऊ' का अलग ही अंदाज देखने को मिला है. हां, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस आज बुलेट पर सवार होकर विधानभवन पहुंच गए. 

कल ही बैठक कर मंत्रियों के काफिले में गाड़ियों की संख्या आधा करने का फैसला लिया गया था. आज सीएम ने मिसाल पेश करने के लिए खुद बुलेट थाम ली. विधानसभा में उस समय हलचल तेज हो गई, जब धक-धक की आवाज करते हुए बुलेट आती दिखाई दी. हेल्मेट पहने सीएम दिखाई दिए तो खलबली मच गई. सुरक्षाकर्मी और मीडिया के लोग भागने लगे. 

दरअसल, दुनियाभर में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं. भारत भी तेल बाहर से खरीदता है. ऐसे में कई राज्य सरकारें अपने स्तर खर्च कम कर रही हैं. काफिला घटाने के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से लेकर सभी केंद्रीय मंत्री काफिला छोटा कर चुके हैं. हरियाणा सीएम के काफिले में चार गाड़ियां दिखीं. 

कई सीनियर अफसर और मंत्री साइकिल से चलना शुरू कर चुके हैं. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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