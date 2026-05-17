रोज बाइक-स्कूटी और कार से जाते हैं ऑफिस, तो पेट्रोल भरवाने से पहले रट लें ये बातें; गैस स्टेशन वाले ने बताया सीक्रेट

Petrol Refuelling: अगर आप रोजाना बाइक, स्कूटी या गाड़ी से ट्रैवल करते हैं, तो पेट्रोल भरवाने से पहले इन बातों का हमेशा ध्यान रखें. इससे आप पर महंगाई का अधिक असर नहीं पड़ेगा और आप आराम से बिना जल्दी तेल खत्म हुए अपनी गाड़ी चला सकते हैं.
Trending Photos
Petrol Refuelling Advice: पेट्रोल और डीजल ये दोनों चीजें ऐसी हैं, जिनकी कीमतें कितनी बी बढ़ जाएं, लेकिन इनकी खपत में ज्यादा कमी नहीं आएगी. लोग इसे जरूर खरीदेंगे. फिलहाल सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी जंग और क्रूड ऑयल की कमी को देखते हुए देशभर में पेट्रोल-डीजल के दामों में तकरीबन 3-3 रुपये की बढ़ोत्तरी कर दी है. अगर आप भी इस मामूली बढ़ोत्तरी से प्रभावित हुए हैं तो पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'इंस्टाग्राम' पर बाबा मुंगनाथ फिलिंग स्टेशन नाम के एक पेज ने पोस्ट के जरिए कुछ टिप्स शेयर किए हैं, जिसमें एक वर्कर ने बताया कि भारत के सभी पेट्रोल पंप से तेल भरवाते समय इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.
ये भी पढ़ें- रूट एक ही, लेकिन किराया 8 हजार से 18 हजार! एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी पर SC ने जताई चिंता
ये भी पढ़ें- तेल-सोना और विदेश यात्रा विवाद... ऐसा क्या हुआ कि PM मोदी को खुद फेक रिपोर्ट पर जवाब देना पड़ा?
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.