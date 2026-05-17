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रोज बाइक-स्कूटी और कार से जाते हैं ऑफिस, तो पेट्रोल भरवाने से पहले रट लें ये बातें; गैस स्टेशन वाले ने बताया सीक्रेट

Petrol Refuelling: अगर आप रोजाना बाइक, स्कूटी या गाड़ी से ट्रैवल करते हैं, तो पेट्रोल भरवाने से पहले इन बातों का हमेशा ध्यान रखें. इससे आप पर महंगाई का अधिक असर नहीं पड़ेगा और आप आराम से बिना जल्दी तेल खत्म हुए अपनी गाड़ी चला सकते हैं. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 17, 2026, 02:20 PM IST
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रोज बाइक-स्कूटी और कार से जाते हैं ऑफिस, तो पेट्रोल भरवाने से पहले रट लें ये बातें; गैस स्टेशन वाले ने बताया सीक्रेट

Petrol Refuelling Advice: पेट्रोल और डीजल ये दोनों चीजें ऐसी हैं, जिनकी कीमतें कितनी बी बढ़ जाएं, लेकिन इनकी खपत में ज्यादा कमी नहीं आएगी. लोग इसे जरूर खरीदेंगे. फिलहाल सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी जंग और क्रूड ऑयल की कमी को देखते हुए देशभर में पेट्रोल-डीजल के दामों में तकरीबन 3-3 रुपये की बढ़ोत्तरी कर दी है. अगर आप भी इस मामूली बढ़ोत्तरी से प्रभावित हुए हैं तो पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें. 

तेल भराने के टिप्स 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'इंस्टाग्राम' पर बाबा मुंगनाथ फिलिंग स्टेशन नाम के एक पेज ने पोस्ट के जरिए कुछ टिप्स शेयर किए हैं, जिसमें एक वर्कर ने बताया कि भारत के सभी पेट्रोल पंप से तेल भरवाते समय इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.  

  1. पेट्रोल या डीजल भरवाते समय ये जान लें कि 110, 210 और 210 का तेल भराने से कुछ नहीं होता. 
  2. तेल भरने से पहले हमेशा मशीन पर पेट्रोल की डेंसिटी चेक करें. यह 720-775 के बीच होनी चाहिए.    
  3. डीजल की डेंसिटी हमेशा 820-860 के बीच ही होनी चाहिए. इससे आप तेल की शुद्धता का पता लगा सकते हैं.  
  4. पेट्रोल पंप पर तेल भराते समय ध्यान रखें कि 0 के बाद 2,3,4 दिखना चाहिए 
  5. अगर तेल भरते समय मीटर डायरेक्ट 10, 12 और 15 पर जंप करता है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि उसमें छेड़छाड़ हुई हो. ऐसे में 210-31- का तेल भराने से कुछ नहीं होगा.   

इन बातों का रखें ध्यान 

  1. तेल भराते समय हमेशा अपनी गाड़ी का इंजन बंद रखें, नहीं तो बड़ा खतरा हो सकता है. 
  2. पेट्रोल पंप की पाइप से तेल लेते समय चेक कर लें कि गाड़ी का सेल्फ इस्तेमाल में नहीं होना चाहिए.  
  3. पेट्रोल पंप के इलाके में सिगरेट या किसी भी तरह का धूम्रपान से बचें.  
  4. अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो पेट्रोल पंप में अपने मोबाइल फोन को हमेशा  फ्यूल नोजल और मशीन से दूर रखें.  
  5. कभी भी पावर बैंक का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल फोन से चार्ज न करें और पेमेंट पूरा होने पर तुरंत फोन को अपनी जेब में डालें. 

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ऐसे बचाएं पेट्रोल -डीजल 

  1. गाड़ी को हमेशा 40-70 की स्पीड पर ही चलाएं. इससे बेहतर माइलेज मिलता है और फ्यूल भी कम खर्च होता है. 
  2. वाहन में न अचानक से एक्सीलेटर दें और तेजी से ब्रेक मारना भी बंद करें. रेड लाइट में अपने इंजन को बंद रखें.  
  3. गाड़ी में AC को हमेशा कम तापमान पर ही रखें. वहीं ट्रैफिक रूट के बदले वक्त पर निकलें और कम भीड़ वाली रोड पर गाड़ी चलाएं.  
  4. कभी भी संदिग्ध पेट्रोल पंप पर तेल न भराएं, जहां से आपको स्कैम का खतरा रहता है और बार-बार गाड़ियों को ओवरटेक करने से बचें. 

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About the Author
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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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