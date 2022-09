Kerala बंद के ऐलान के बाद PFI कार्यकर्ताओं ने की हिंसा, HC ने लिया मामले का संज्ञान

NIA Action Against PFI: केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए (NIA) ने टेरर फंडिंग (Terror Funding) के मामले में गुरुवार को देशभर के 15 राज्यों में छापेमारी की और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के 106 लोगों को गिरफ्तार किया था. पीएफआई ने NIA की इस कार्रवाई के खिलाफ आज (शुक्रवार को) केरल (Kerala) में 12 घंटे का बंद बुलाया है. बंद के दौरान पीएफआई कार्यकर्ताओं ने हिंसा की. उन्होंने बसों में तोड़फोड़ की. कई जगह PFI कार्यकर्ता पुलिस के जवानों से भिड़ते नजर आए. पीएफआई ने आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद का आह्वान किया है.

हिंसा के बाद केरल हाईकोर्ट ने लिया मामले का संज्ञान

केरल हाईकोर्ट ने केरल में बंद बुलाने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के नेताओं के खिलाफ स्वत: संज्ञान लिया है. केरल हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, राज्य में कोई भी अनुमति के बिना बंद का आह्वान नहीं कर सकता है.

Kerala High Court initiates suo motu case against the leaders of Popular Front of India (PFI) for calling a one-day statewide bandh in Kerala.

As per a Kerala HC order, nobody can call for a bandh in the state without permission.

