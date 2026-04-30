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Hindi NewsदेशExit Polls तो देख लिए, अब फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों ने भी चौंकाया, अचानक बदल गए रेट

Exit Polls तो देख लिए, अब फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों ने भी चौंकाया, अचानक बदल गए रेट

West Bengal Election: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान 4 मई को होने वाला है, हालांकि उससे पहले एग्जिट पोल्स ने सभी के होश उड़ा दिए हैं. इसके अलावा सट्टा बाजार ने भी अचानक रुख बदल लिया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Apr 30, 2026, 02:16 PM IST
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Exit Polls तो देख लिए, अब फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों ने भी चौंकाया, अचानक बदल गए रेट

Phalodi Satta Bazar on West Bengal: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे हर बार की तरह इस बार भी बेहद दिलचस्प होने वाले हैं. इस बार रिकॉर्ड 92.47% मतदान ने सभी को होश उड़ा दिए हैं. वोटिंग के बाद शाम को आए एग्जिट पोल्स ने भी राज्य में सत्ता परिवर्तन के संकेत दिए हैं. हालांकि कुछ एक पोल्स ने TMC की वापसी का दावा भी किया है. इस सबके बीच फलोदी सट्टा बजार भी चर्चा में बना हुआ है. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव से पहले जहां ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी को बढ़त दी जा रही थी, वहीं दूसरे चरण के बाद बाजार के समीकरण बदलते दिखे. अब सट्टा बाजार का अनुमान है कि भाजपा को 150-152 सीटें मिल सकती हैं, जबकि टीएमसी 137-140 सीटों पर सिमट सकती है. जबकि इससे पहले भाजपा के लिए करीब 100 सीटों का अनुमान लगाया गया था.

'ममता गंवा रही हैं भवानीपुर सीच'

फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक ममता बनर्जी की अपनी सीट भवानीपुर पर भी स्थिति कमजोर बताई जा रही है. उनके खिलाफ भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी को बढ़त मिलने के संकेत दिए हैं. सट्टा बाजार में ममता का ‘रेट’ 20-25 पैसे से बढ़कर 50 पैसे तक पहुंच गया है, जिसका सीधा मतलब है कि उनकी स्थिति कमजोर है.

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भारत में अवैध है सट्टा बाजारी

हालांकि यह ध्यान देने वाली बात है कि सट्टा बाजार के ये आंकड़े पूरी तरह अनौपचारिक और अनुमान आधारित होते हैं. भारत में पब्लिक गैंबलिंग एक्ट 1867 के तहत सट्टेबाजी अवैध है और ये बाजार पर्दे के पीछे से चलता होता है. फालोदी, जोधपुर के पास एक छोटा सा कस्बा है, जहां से ये ‘पॉलिटिकल सट्टा’ नेटवर्क संचालित होता है और कई बार इसके अनुमान चर्चा में रहते हैं- हालांकि इसकी सटीकता हमेशा भरोसेमंद नहीं रही है.

क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल्स?

बंगाल एग्जिट पोल 2026 (BJP vs TMC)

एजेंसी
बीजेपी
टीएमसी
बढ़त
Zeenia AI
44–160
129–145
BJP
JVC
138–159
131–152
BJP
P-Marq
150–175
118–138
BJP
Matrize
146–161
125–140
BJP
People Pulse
95–110
177–187
TMC
Chanakya Strategies
150–160
130–140
BJP
Poll Diary
142–171
99–127
BJP
Janmat Polls
80–90
195–205
TMC
ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं, जबकि कुछ में टीएमसी को स्पष्ट बढ़त दिखाई गई है.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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West Bengal Election 2026

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