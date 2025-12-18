Advertisement
trendingNow13045618
Hindi Newsदेशगंदे मुंह को साफ करने के लिए फिनायल ही... बुर्का विवाद में गिरिराज की सफाई पर इल्तिजा का हमला

गंदे मुंह को साफ करने के लिए फिनायल ही... बुर्का विवाद में गिरिराज की सफाई पर इल्तिजा का हमला

Hizab Row: पीडीपी चीफ मुफ्ती मोहम्मद की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने हिजाब विवाद मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला बोला. इल्तिजा मुफ्ती ने गिरिराज सिंह के बयान के वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स प्लेटफार्म पर शेयर किया और लिखा कि इस आदमी के गंदे मुंह को साफ करने के लिए सिर्फ़ फ़िनाइल ही काम आएगा.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 18, 2025, 06:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गंदे मुंह को साफ करने के लिए फिनायल ही... बुर्का विवाद में गिरिराज की सफाई पर इल्तिजा का हमला

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें वो एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं. दरअसल ये महिला एक आयुष डॉक्टर है और वो नीतीश कुमार से नियुक्ति पत्र लेने के लिए मंच पर पहुंची थी. अब इस मामले में सियासी घमासान बढ़ने लगा तो बिहार के सीनियर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने कोई गलती नहीं की. इसके बाद गिरिराज सिंह के इस बयान पर जम्मू-कश्मीर की पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने जोरदार हमला बोला.

पीडीपी चीफ मुफ्ती मोहम्मद की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने हिजाब विवाद मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला बोला. इल्तिजा मुफ्ती ने गिरिराज सिंह के बयान के वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स प्लेटफार्म पर शेयर किया और लिखा कि इस आदमी के गंदे मुंह को साफ करने के लिए सिर्फ़ फ़िनाइल ही काम आएगा. आपको बता दें कि नियुक्ति पत्र लेने वाली उस मुस्लिम महिला ने बिहार छोड़ने का ऐलान भी कर दिया है. वहीं इस मामले के बाद से नीतीश कुमार की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है.

 

Add Zee News as a Preferred Source

गिरिराज सिंह पर इल्तिजा का पलटवार
इल्तिजा मुफ्ती ने गिरिराज सिंह के उस बयान वाले वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स प्लेटफार्म पर शेयर किया और इसके कैप्शन में लिखा, 'इस आदमी के गंदे मुंह को साफ करने के लिए सिर्फ़ फ़िनाइल ही काम आएगा. तुम हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों के हिजाब और नक़ाब को छूने की हिम्मत मत करना. नहीं तो हम मुस्लिम औरतें तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगी जो तुम और तुम्हारे जैसे लोग ज़िंदगी भर याद रखोगे.'

नीतीश के समर्थन में क्या बोले थे गिरिराज सिंह? 
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कथित तौर पर एक महिला का हिजाब हटाने के वायरल होने वाले वीडियो पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था, 'इस वीडियो में नीतीश कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया है. अगर कोई अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने जा रहा है तो क्या उसका चेहरा दिखाई नहीं देना चाहिए? क्या ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार ने एक अभिभावक की भूमिका निभाई.' गिरिराज सिंह इतने पर ही चुप नहीं हुए उन्होंने आगे कहा,'जब आप पासपोर्ट बनवाने के लिए दफ्तर जाते हैं तो क्या आप चेहरा नहीं दिखाते हैं? जब आप एयरपोर्ट जाते हैं तो क्या वहां भी आप अपना चेहरा नकाब में ढक कर रखते हैं. लोग पाकिस्तान और इंग्लैंड की बात करते हैं, यह भारत है और यहां कानून का राज चलेगा. नीतीश कुमार ने सही किया...'

यह भी पढ़ेंः ‘सूर्य नमस्कार से मुस्लिमों का क्या बिगड़ जाएगा?...'होसबाले के बयान से सियासी बहस

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

Jammu Kashmirbihariltija muftiGiriraj Singh

Trending news

गंदे मुंह को साफ करने के लिए फिनायल... बुर्का विवाद में गिरिराज पर इल्तिजा का हमला
Jammu Kashmir
गंदे मुंह को साफ करने के लिए फिनायल... बुर्का विवाद में गिरिराज पर इल्तिजा का हमला
12 साल से अचेत बेटे को इच्छा मृत्यु देने की मांग, घरवालों से बात कर SC लेगा फैसला
Supreme Court News
12 साल से अचेत बेटे को इच्छा मृत्यु देने की मांग, घरवालों से बात कर SC लेगा फैसला
पापा-पापा पुकारती रही मासूम...शहीद की अंतिम विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक
Jammu and Kashmir
पापा-पापा पुकारती रही मासूम...शहीद की अंतिम विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
Supreme Court News
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
Shashi Tharoor
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
air pollution
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना
BMC Election
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना
AAP की नीतियों पर लगी मुहर, पंजाब में निकाय चुनावों में शानदार जीत पर बोले केजरीवाल
Arvind Kejriwal
AAP की नीतियों पर लगी मुहर, पंजाब में निकाय चुनावों में शानदार जीत पर बोले केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट ने बोतलबंद पानी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार?
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने बोतलबंद पानी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार?
संसद में G Ram G Bill पर हंगामा, विपक्ष ने कागज फाड़े, Parliament के बाहर भी विरोध
G RAM G Bill
संसद में G Ram G Bill पर हंगामा, विपक्ष ने कागज फाड़े, Parliament के बाहर भी विरोध