गंदे मुंह को साफ करने के लिए फिनायल ही... बुर्का विवाद में गिरिराज की सफाई पर इल्तिजा का हमला

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें वो एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं. दरअसल ये महिला एक आयुष डॉक्टर है और वो नीतीश कुमार से नियुक्ति पत्र लेने के लिए मंच पर पहुंची थी. अब इस मामले में सियासी घमासान बढ़ने लगा तो बिहार के सीनियर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने कोई गलती नहीं की. इसके बाद गिरिराज सिंह के इस बयान पर जम्मू-कश्मीर की पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने जोरदार हमला बोला.

पीडीपी चीफ मुफ्ती मोहम्मद की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने हिजाब विवाद मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला बोला. इल्तिजा मुफ्ती ने गिरिराज सिंह के बयान के वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स प्लेटफार्म पर शेयर किया और लिखा कि इस आदमी के गंदे मुंह को साफ करने के लिए सिर्फ़ फ़िनाइल ही काम आएगा. आपको बता दें कि नियुक्ति पत्र लेने वाली उस मुस्लिम महिला ने बिहार छोड़ने का ऐलान भी कर दिया है. वहीं इस मामले के बाद से नीतीश कुमार की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Only phenyl will work to clean this man’s filthy mouth. You dare not touch the hijabs & naqabs of our Muslim mothers & sisters. Otherwise we Muslim women will set you right by teaching you a lesson you & your ilk will remember for all times to come. https://t.co/xOrFQ1uMaW — Iltija Mufti (@IltijaMufti_) December 18, 2025

गिरिराज सिंह पर इल्तिजा का पलटवार

इल्तिजा मुफ्ती ने गिरिराज सिंह के उस बयान वाले वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स प्लेटफार्म पर शेयर किया और इसके कैप्शन में लिखा, 'इस आदमी के गंदे मुंह को साफ करने के लिए सिर्फ़ फ़िनाइल ही काम आएगा. तुम हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों के हिजाब और नक़ाब को छूने की हिम्मत मत करना. नहीं तो हम मुस्लिम औरतें तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगी जो तुम और तुम्हारे जैसे लोग ज़िंदगी भर याद रखोगे.'

नीतीश के समर्थन में क्या बोले थे गिरिराज सिंह?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कथित तौर पर एक महिला का हिजाब हटाने के वायरल होने वाले वीडियो पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था, 'इस वीडियो में नीतीश कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया है. अगर कोई अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने जा रहा है तो क्या उसका चेहरा दिखाई नहीं देना चाहिए? क्या ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार ने एक अभिभावक की भूमिका निभाई.' गिरिराज सिंह इतने पर ही चुप नहीं हुए उन्होंने आगे कहा,'जब आप पासपोर्ट बनवाने के लिए दफ्तर जाते हैं तो क्या आप चेहरा नहीं दिखाते हैं? जब आप एयरपोर्ट जाते हैं तो क्या वहां भी आप अपना चेहरा नकाब में ढक कर रखते हैं. लोग पाकिस्तान और इंग्लैंड की बात करते हैं, यह भारत है और यहां कानून का राज चलेगा. नीतीश कुमार ने सही किया...'

यह भी पढ़ेंः ‘सूर्य नमस्कार से मुस्लिमों का क्या बिगड़ जाएगा?...'होसबाले के बयान से सियासी बहस