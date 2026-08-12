चीन से तनातनी के बीच 'ब्रह्मोस' पाकर गदगद हुआ फिलीपींस, भारत को बताया भरोसेमंद साथी, तारीफ में पढ़े कसीदे

समुद्र में चीन के साथ जारी खींचतान के बीच फिलीपींस ने भारत और उसकी सुपरसोनिक मिसाइल 'ब्रह्मोस' की जमकर तारीफ की है. फिलीपींस ने बुधवार को बताया कि भारत से जो ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदी गई थीं, उनकी डिलीवरी बहुत सही तरीके से और समय पर हो रही है. फिलीपींस का मानना है कि ब्रह्मोस मिसाइल मिलने से उनकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि अब कोई भी दुश्मन उन पर हमला करने से पहले सौ बार सोचेगा.
दक्षिण-पूर्व एशिया पर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) की एक गोलमेज बैठक में फिलीपींस के राजदूत जोसेल एफ. इग्नासियो शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल मिलने से उनकी सेना बहुत मजबूत हुई है. अब फिलीपींस की नजर में भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि अच्छे और मजबूत हथियार देने वाला एक भरोसेमंद साथी बन गया है. इग्नासियो ने कहा, 'डिलीवरी जारी है, और हम भारत के साथ ब्रह्मोस परियोजना की प्रगति से बहुत खुश हैं.'
जब इग्नासियो से पूछा गया कि क्या फिलीपींस भारत से 9 और ब्रह्मोस मिसाइल बैटरियां खरीदने की तैयारी में है? तो उन्होंने कोई तय नंबर तो नहीं बताया, लेकिन यह साफ कर दिया कि वे भारत के साथ इस डील को और आगे बढ़ाना चाहते हैं.
फिलीपींस के राजदूत ने कहा कि हम भारत से सिर्फ हथियार खरीदना नहीं चाहते, बल्कि यह भी सीखना चाहते हैं कि भारत ने अपने देश में खुद हथियार बनाने की इंडस्ट्री कैसे खड़ी की. फिलीपींस भी अपने यहां ऐसा ही माहौल बनाना चाहता है.
इग्नासियो ने कहा कि 'हम सिर्फ भारत से उपकरण खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर भारत के साथ सहयोग करने और भारतीय अनुभव के आधार पर फिलीपींस में इसी तरह की एक इकाई बनाने की बात कर रहे हैं.'
फिलीपींस ने कहा कि समुद्र (साउथ चाइना सी) के विवाद में भारत ने जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय कानूनों और फिलीपींस का साथ दिया है, वे उसकी बहुत इज्जत करते हैं.
रक्षा (डिफेंस) के अलावा भारत और फिलीपींस आपस में व्यापार बढ़ाने पर भी काम कर रहे हैं. फिलीपींस में भारतीय दवाइयां, आईटी (IT) और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियां पहले से ही काफी अच्छा काम कर रही हैं और आने वाले समय में यह बिजनेस और बड़ा होने वाला है.
फिलीपींस के प्रतिनिधि इग्नासियो ने कहा कि उनका देश दक्षिण चीन सागर विवाद पर 2016 के अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता निर्णय का समर्थन करने के लिए भारत के योगदान को बहुत महत्व देता है. उन्होंने याद दिलाया कि इस फैसले को आए अब 10 साल हो चुके हैं.
बैठक में शामिल भारत में तिमोर-लेस्ते के राजदूत कार्लिटो नून्स ने कहा कि भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ और इंडो-पैसिफिक विजन के कारण दक्षिण-पूर्व एशिया भारत के लिए बेहद अहम है. उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर में समुद्री सुरक्षा इस क्षेत्र की बड़ी चुनौतियों में से एक है. यह इलाका सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से नहीं, बल्कि व्यापार, ऊर्जा, मछली पालन और कनेक्टिविटी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है. नून्स ने कहा कि टिमोर-लेस्ते भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार मानता है.
फिलीपींस और चीन के बीच असली लड़ाई समुद्र पर कब्जे को लेकर है. चीन का कहना है कि दक्षिण चीन सागर का लगभग पूरा हिस्सा ऐतिहासिक रूप से उसका है, जिसके लिए वह अपना एक पुराना नक्शा (नाइन-डैश लाइन) दिखाता है. वहीं फिलीपींस का तर्क है कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक उसके तट से लगे 370 किलोमीटर तक के समुद्री इलाके (EEZ) पर सिर्फ उसका अधिकार है. इसी वजह से दोनों देश समुद्र में मौजूद द्वीपों, मछली पकड़ने की जगहों और छिपे हुए तेल-गैस के खजाने पर अपना-अपना दावा ठोक रहे हैं.
भारत से ब्रह्मोस (BrahMos) सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने वाला पहला और मुख्य देश फिलीपींस है. दोनों देशों के बीच नवंबर 2022 में लगभग 375 मिलियन डॉलर (तकरीबन ₹2,770 करोड़) का करार हुआ था. यह सौदा भारत के रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है, जिसकी पहली खेप अप्रैल 2024 में फिलीपींस को सफलतापूर्वक सौंप दी गई थी.
इस सौदे के तहत फिलीपींस को मिसाइल सिस्टम के साथ-साथ मिसाइल लॉन्चर्स, रडार, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और ऑपरेटरों के प्रशिक्षण की सुविधा भी दी गई है. दक्षिण चीन सागर में बढ़ते क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए फिलीपींस ने अपनी समुद्री सीमाओं और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के इरादे से यह मिसाइल प्रणाली तैनात की हैं.
फिलीपींस के अलावा वियतनाम, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे कई अन्य देश भी इस घातक और सटीक मिसाइल को खरीदने में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं.