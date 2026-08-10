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Phuket-Delhi Flight: टर्बुलेंस नहीं, 3 हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होने से गिरा था एयर इंडिया का विमान! जांच में बड़ा खुलासा

Phuket-Delhi Air India Flight: फुकेट टू दिल्ली एयर इंडिया की फ्लाइट में आए टर्बुलेंस से कई यात्री घायल हुए थे. मामले को लेकर जांच चल रही है. बताया जा रहा है कि विमान में 3 हाइड्रोलिक सिस्टम की खराबी के चलते यह घटना हुई थी.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 10, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:08 PM IST
Phuket-Delhi Flight: टर्बुलेंस नहीं, 3 हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होने से गिरा था एयर इंडिया का विमान! जांच में बड़ा खुलासा

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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