/Phuket-Delhi Flight: टर्बुलेंस नहीं, 3 हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होने से गिरा था एयर इंडिया का विमान! जांच में बड़ा खुलासा

बता दें कि घटना को लेकर अगर मान भी लिया जाए कि पायलट को कॉकपिट में 3 हाइड्रोलिक सिस्टम का फेल होना जैसी गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा था, तब भी पायलट विमान के पिछले हिस्से को नहीं देख सकता है, क्योंकि एविएशन का पहला नियम यह है कि इस स्थिति में उड़ान जारी रखनी चाहिए. हालांकि, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी पायलट को ऐसी किसी चीज का सामना करना पड़ता है, जिससे इमरजेंसी जैसी स्थिति बनती है, तो भी यात्रियों के घायल होने की आशंका के बावजूद पायलट के लिए विमान के पिछले हिस्से में रहने की कोई स्थिति नहीं है. एक और सवाल ये है कि अगर विमान में इतनी बड़ी तकनीकी खराबी आ गई थी, तो पायलट ने पहले उपलब्ध एयरपोर्ट पर लैंडिंग क्यों नहीं की? उसने इसके बावजूद विमान उड़ाना जारी रखा.