Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /सिर-हाथ पर चोट, कई गंभीर रूप से घायल, Air India विमान के टर्बुलेंस के बीच कैसा था मंजर; यात्री ने सुनाई खौफनाक आपबीती

'सिर-हाथ पर चोट, कई गंभीर रूप से घायल', Air India विमान के टर्बुलेंस के बीच कैसा था मंजर; यात्री ने सुनाई खौफनाक आपबीती

फुकेट से दिल्ली आ रही एक एअर इंडिया के विमान को भारी टर्बुलेंस का सामना करना पडा. टर्बुलेंस इतना खतरनाक था कि विमान के छत पर क्रैक आ गया. इस घटना में कई यात्री गंभीर रुप से घायल हुए हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 04, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:18 PM IST
'सिर-हाथ पर चोट, कई गंभीर रूप से घायल', Air India विमान के टर्बुलेंस के बीच कैसा था मंजर; यात्री ने सुनाई खौफनाक आपबीती

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
PM Modi Video Row: 5-6 अगस्त को होगी जुकरबर्ग की टीम की IT मंत्रालय में 'पेशी'!
2
3
4
5