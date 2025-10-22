Advertisement
रिश्ते के भाई ने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए... रेप में सजा, अब हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

रेप से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा पाए आरोपी को बरी कर दिया है. इस केस में पीड़िता ने अपने कजिन (रिश्ते के भाई) पर आरोप लगाया था कि उसने शादी की बात कहकर एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए. निचली अदालत ने फैसला भी दे दिया लेकिन हाई कोर्ट ने अब बड़ी बात कही है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 22, 2025, 07:46 AM IST
रिश्ते के भाई ने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए... रेप में सजा, अब हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

High Court on Physical Relation Rape: 'शारीरिक संबंध' बनाने से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी बात कही. कोर्ट ने साफ कहा कि बिना किसी सबूत के केवल 'शारीरिक संबंध' शब्द का इस्तेमाल बलात्कार या गंभीर यौन उत्पीड़न साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है. इस मामले में पीड़िता ने कजिन भाई पर एक साल तक शारीरिक संबंध बनाने के गंभीर आरोप लगाए थे. बलात्कार के मामले में दोषसिद्धि और 10 साल की सजा भी हो गई. आरोपी ने इस फैसले को चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने अब आरोपों से उसे बरी कर दिया. क्यों? यह जानना महत्वपूर्ण है.  

17 अक्टूबर को जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखा जाए तो 'शारीरिक संबंध बनाने' शब्द का इस्तेमाल बिना किसी सबूत के यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने अपराध को उचित संदेह से परे सिद्ध किया है. कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत इस दोषसिद्धि को बरकरार रखना उचित नहीं है. हाई कोर्ट ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण मामला करार देते हुए कहा कि निचली अदालत और अभियोजन पक्ष ने पीड़िता से जरूरी सवाल ही नहीं पूछे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आरोपी पर लगाए गए अपराध सिद्ध हुए हैं या नहीं. 

पढ़ें: हर शब्द, हर कॉमा का मतलब होता है...ट्रांसलेशन का कबाड़ा देख गुस्सा गए सुप्रीम कोर्ट के जज

शादी का झूठा वादा और...

कोर्ट ने बताया कि पीड़िता और उसके माता-पिता ने बार-बार 'शारीरिक संबंध' की बात कही लेकिन इस शब्द का सटीक अर्थ या कथित कृत्य का कोई विवरण नहीं दिया गया. यह मामला 2023 में दर्ज किया गया था जिसमें 16 साल की नाबालिग पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसके रिश्ते के भाई ने 2014 में शादी का झूठा वादा करके एक साल से ज्यादा समय तक शारीरिक संबंध बनाए. 

मौखिक गवाही पर टिका मामला

बाद में आरोपी ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी. कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला केवल पीड़िता और उसके माता-पिता की मौखिक गवाही पर आधारित था और रिकॉर्ड में कोई फॉरेंसिक साक्ष्य मौजूद नहीं था. अदालत ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला बताते हुए कहा कि वह मामले का फैसला उसके गुण-दोष के आधार पर करने के लिए बाध्य है.

पढ़ें: दीपावली पर जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए गुड न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने लिया ऐतिहासिक फैसला

