PAK की फेक प्रोपेगेंडा फैक्टरी! राष्ट्रपति मुर्मू का AI वीडियो शेयर कर फैलाया झूठ, PIB ने किया पर्दाफाश

PIB Fact Check: पीआईबी फैक्ट चेक ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एक एआई-जनरेटेड वीडियो की पहचान की है, जिसने पाकिस्तानी प्रोपेगैंडा की पोल खोल दी है. कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राफेल लड़ाकू विमानों के प्रचार के लिए द्रौपदी मुर्मू का इस्तेमाल कर रहे हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में पीआईबी फैक्ट चेक ने साफ किया,'पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एक एआई-जनरेटेड वीडियो को झूठे दावों के साथ प्रसारित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राफेल के प्रचार को बढ़ावा देने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं.'

Deepfake Video Alert Add Zee News as a Preferred Source Pakistani propaganda accounts are circulating a digitally altered video of President Droupadi Murmu with false claims that Prime Minister Narendra Modi is using her as a prop to elevate Rafale PR.#PIBFactCheck The President of India has NOT made… pic.twitter.com/DEP27Zxx4f — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) October 29, 2025

वीडियो में किया जा रहा झूठा दावा

एआई जनरेटेड वीडियो में राष्ट्रपति मुर्मू की नकल करते हुए एक आवाज सुनाई दे रही है, जिसमें झूठा दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार उन्हें राफेल से संबंधित प्रचार में हिस्सा लेने के लिए 'ब्लैकमेल' कर रही है. इस फर्जी वायरल क्लिप में कहा गया है,'मैं देश के नागरिकों से अनुरोध करना चाहती हूं कि मोदी सरकार ने मुझे ब्लैकमेल किया और राफेल में बैठने का आदेश दिया. अगर मुझे कुछ हुआ, तो पीएम मोदी इसके जिम्मेदार होंगे.'

PIB ने लोगों से की यह अपील

पीआईबी फैक्ट चेक ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि भारत के राष्ट्रपति ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है. पीआईबी फैक्ट चेक ने आगे चेतावनी दी कि यह वीडियो एआई द्वारा तैयार किया गया है और जनता को गुमराह करने के इरादे से शेयर किया गया है. फैक्ट-चेकिंग इकाई ने प्रामाणिक, बिना एआई के जरिए एडिटेड वीडियो का एक लिंक भी शेयर किया और यूजर्स से आग्रह किया कि वे ऐसी गलत सूचनाओं की तुरंत आधिकारिक चैनलों के जरिए रिपोर्ट करें.

पहले हो चुके हैं इसी तरह के प्रयास

पीआईबी की तरफ से एआई से तैयार की गई गलत सूचनाओं को चिह्नित करने का यह पहला मामला नहीं है. सोमवार को इसने यूजर्स को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक और एआई-छेड़छाड़ वाले वीडियो के बारे में भी चेतावनी दी, जिसमें 24 घंटे में 60,000 रुपए और 10 लाख रुपए प्रति माह रिटर्न का वादा करते हुए एक 'निवेश कार्यक्रम' का झूठा प्रचार किया गया था.

सतर्क रहें सूचित रहें

एजेंसी ने नागरिकों से ऐसे जल्दी अमीर बनने के जाल से सावधान रहने का आग्रह किया और उन्हें वित्तीय निर्णय लेने से पहले किसी भी दावे की पुष्टि करने की सलाह दी. पीआईबी ने चेतावनी दी कि ऐसे जल्दी अमीर बनने के जाल में न फंसें! सतर्क रहें, सूचित रहें. शेयर करने से पहले सत्यापित करें.

(इनपुट-आईएएनएस)