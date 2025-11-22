PIB Fact Check: पूर्व आर्मी चीफ के बाद अब ले. जनरल ढिल्लों का वीडियो निकला AI डीपफेक, तेजस क्रैश के बाद हुआ वायरल

Advertisement
Deepfake video of Lt Gen KJS Dhillon: दुबई एयर शो में तेजस प्लेन के क्रैश होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) केजेएस ढिल्लों के नाम से वायरल किया जा रहा वीडियो फर्जी निकला है. पता चला है कि यह वीडियो एआई तकनीक का इस्तेमाल कर भारत को बदनाम करने के लिए बनाया गया था.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 22, 2025, 07:22 PM IST
PIB Fact Check on Lt Gen KJS Dhillon video of Dubai Tejas Crash: दिवंगत जनरल रावत ने कहा था कि देश को ढाई मोर्चों पर लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए. उनका इशारा पाकिस्तान और चीन के साथ ही देश में पनप रहे विघटनकारियों की ओर था. जो रहते और खाते तो भारत का हैं लेकिन वफादारी दुश्मन देशों से निभाते हैं. ऐसे ही विघटनकारियों को दुबई तेजस फाइटर प्लेन क्रैश को भारत को नीचा दिखाने की घटना के रूप में यूज कर लिया. उन्होंने जम्मू कश्मीर में तैनात रहे साहसी लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों (रिटायर्ड) का एआई से फर्जी वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. अब इस वीडियो पर  प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने फैक्ट चेक करके चेतावनी जारी की है.

भारत में सेना के प्रति अविश्वास की साजिश

वीडियो में दावा किया गया था कि दुबई एयर शो में हुए तेजस विमान हादसे पर लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों ने सरकार की आलोचना की है. लेकिन PIB ने यह दावा पूरी तरह झूठा बताया है और कहा कि ढिल्लों ने ऐसा कोई बयान कभी नहीं दिया. PIB के मुताबिक यह वीडियो खासतौर पर पाकिस्तान से जुड़े कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने फैलाया है. इसका मकसद भारत में सेना के प्रति अविश्वास पैदा करना है. 

PIB फैक्ट चेक में वीडियो पाया गया फर्जी

वीडियो में दिखाया गया है कि मानो जनरल ढिल्लों ने सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दिया हो. लेकिन PIB ने साफ कहा है कि यह वीडियो पूरी तरह डिजिटल छेड़छाड़ और AI से बनाया गया डीपफेक है. PIB ने अपनी पोस्ट में कहा, 'लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) केजेएस ढिल्लों ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है. यह वीडियो डीपफेक है और इसे भारतीय सेना की छवि खराब करने के लिए फैलाया जा रहा है.'

बताते चलें कि दुबई एयर शो में शुक्रवार को भारतीय वायुसेना की ओर से तेजस विमान आसमान में कलाबाजी दिखा रहा  था. तभी विमान का संतुलन बिगड़ने की वजह से वह अचानक तेजी से नीचे गिरा  और देखते ही देखते विमान आग के गोले में बदल गया. इस दुर्घटना में विमान उड़ा रहे विंग कमांडर नमन स्याल की मौत हो गई.

देशविरोधी तत्वों ने बनाया था वीडियो

इस हादसे के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की वीडियो और अफवाहें फैलने लगीं. देशविरोधी तत्वों ने मौका देखकर एआई से बनाया गया यह डीपफेक वीडियो वायरल करना शुरू कर दिया. इस वीडियो में लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों का नाम जोड़कर गलत बातें फैलाई जा रही थीं. लेकिन PIB ने तुरंत तथ्य सामने रखकर साफ कर दिया कि यह सब पूरी तरह मनगढ़ंत है.

जनरल वीपी मलिक भी हो चुक हैं शिकार

बताते चलें कि इससे पहले सोशल मीडिया पर पूर्व आर्मी चीफ जनरल वी.पी. मलिक का भी एक डीपफेक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें उन्हें सरकार और सेना के खिलाफ बयान देते हुए दिखाया गया था. हालांकि विशेषज्ञों और तथ्य-जांच एजेंसियों ने साफ किया कि वह वीडियो पूरी तरह से डिजिटल छेड़छाड़ करके बनाया गया है. असल में जनरल मलिक ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था. डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल कर उनकी आवाज और चेहरे की नकल करके बनाया गया यह फर्जी वीडियो लोगों में भ्रम और अविश्वास फैला रहा था. 

एकदम से शेयर न करें अनजान वीडियो

PIB और विशेषज्ञ लगातार लोगों को आगाह कर रहे हैं कि डीपफेक तकनीक से बनाए गए वीडियो बहुत असली लग सकते हैं, लेकिन उनमें कही गई बातें जरूरी नहीं कि सच हों. ऐसे वीडियो का इस्तेमाल अफवाह फैलाने, लोगों में भ्रम पैदा करने और देश की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े करने के लिए किया जा सकता है. लिहाजा ऐसे वीडियो को एकदम शेयर करने से बचें और पहले अच्छी तरह उनकी सच्चाई जान लें. 

