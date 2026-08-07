/फाइटर जेट आए नहीं, पायलटों की ट्रेनिंग हो गई पूरी, आखिर कब पूरा होगा तेजस मार्क 1ए का इंतजार? वायुसेना पूछ रही सवाल

26 सितंबर 2025 का दिन भारतीय वायुसेना के लिए ऐतिहासिक बन गया था, जब 60 साल की सेवा के बाद मिग-21 हमेशा के लिए रिटायर हो गया. मिग-21 की आखिरी स्क्वाड्रन को उड़ाने वाले पायलट अब ब्रैंड-न्यू स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मार्क 1ए उड़ाएंगे. मिग-21 की जगह तेजस मार्क 1ए को लेनी है. चंडीगढ़ में मिग-21 की आखिरी उड़ान के दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के साथ नंबर 23 स्क्वाड्रन 'पैंथर्स' की कमांडिंग ऑफिसर, स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा और अन्य पायलट शामिल थे. मिग-21 पायलट स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा अब आने वाले समय में तेजस मार्क 1ए में उड़ान भरती नजर आएंगी.