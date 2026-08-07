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फाइटर जेट आए नहीं, पायलटों की ट्रेनिंग हो गई पूरी, आखिर कब पूरा होगा तेजस मार्क 1ए का इंतजार? वायुसेना पूछ रही सवाल

Tejas Mark 1A Jet Latest News: देश में तेजस मार्क 1ए फाइटर जेट उड़ाने वाले पायलटों की ट्रेनिंग भी पूरी हो गई है. जबकि वे जेट अभी भी निर्माण की प्रक्रिया में हैं. वायुसेना सवाल पूछ रही है कि आखिर उसका इंतजार कब खत्म होगा.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 07, 2026, 01:36 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 01:36 AM IST
फाइटर जेट आए नहीं, पायलटों की ट्रेनिंग हो गई पूरी, आखिर कब पूरा होगा तेजस मार्क 1ए का इंतजार? वायुसेना पूछ रही सवाल

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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