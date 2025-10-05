Advertisement
Hindi Newsदेश

पायलट्स पर तो फोड़ दिया था ठीकरा, क्या होगी बोइंग 787 के कलपुर्जों की जांच? विमान उड़ाने वालों ने कर दी ये डिमांड

Boeing 787: गुजरात के अहदाबाद में हुए प्लेन हादसे को कोई भूला नहीं होगा. इसी बीच अब भारतीय पायलट संघ (FIP) ने सभी बोइंग 787 विमानों की बिजली प्रणाली की गहन जांच करने की मांग की है. जानें क्या है वजह?

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 05, 2025, 10:14 PM IST
Boeing 787: गुजरात के अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे ने पूरे देश के दहला दिया था, इस हादसे का जख्म आजतक नहीं भरा है. कई लोगों ने अपने परिजनों को कुछ सेकंड में खो दिया था, इस हादसे के बाद पायलटों पर भी कई तरह की टिप्पणी की गई, वहीं अब भारतीय पायलट संघ (FIP) ने सभी बोइंग 787 विमानों की बिजली प्रणाली की गहन जांच करने की मांग की है. ये मांग इसलिए की गई है क्योंकि अमृतसर-बर्मिंघम एयर इंडिया का बोइंग 787 विमान जब 500 फीट की ऊंचाईयो पर पहुंचा तो उसका रैम एयर टर्बाइन (RAT) खुद-ब-खुद चालू हो गया. जानें पूरा मामला. 

हो सकती है दुर्घटना
एयर इंडिया के अनुसार अमृतसर-बर्मिंघम उड़ान पायलट ग्रुप ने बोइंग 787 का रैम एयर टर्बाइन (RAT) को देखा, गनीमत ये रही की विमान सुरक्षित रूप से उतर गया.  RAT इमरजेंसी पावर के लिए हवा की गति से बिजली बनाता है, जो इंजन फेल होने पर काम करता है. विमान तो लैंड हो गया लेकिन मॉनिटरिंग सिस्टम ने बस पावर कंट्रोल यूनिट (BPCU) में खराबी पकड़ी गई, बता दें कि BPCU विमान की बिजली को कंट्रोल करता है. FIP ने कहा कि ये RAT को गलत तरीके से चालू कर सकता है इससे दुर्घटना हो सकती है.

कई बार आ चुकी है खराबी
बोइंग 787 के विमानों में कई बार खराबी आ चुकी है. अहमदाबाद से लंदन जाने वाले AI-171 (बोइंग 787) विमान के टेकऑफ के कुछ सेकंड बाद इंजन के ईंधन स्विच बंद हो गए और पायलटों को कुछ समझ नहीं आया, जांच के बाद इंजन, बिजली/हाइड्रॉलिक फेलियर या सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के बारे में पता चला. उस दौरान DGCA ने  ईंधन स्विच चेक किया था लेकिन FIP को लगता है कि बिजली सिस्टम की पूरी जांच जरूरी है. बोइंग कंपनी इस क्रैश पर चुप थी. ऐसे में FIP ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय और AAIB (विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो) से भी अपील की है.उनका कहना है कि हवाई सुरक्षा के लिए यह जरूरी है वरना और हादसे हो सकते हैं. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Boeing 787

