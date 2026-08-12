'नशे में था पायलट, उसकी आंखें लाल थीं...', पैसेंजर ने सुनाई उस खौफनाक फ्लाइट की दास्तां

Delhi-Phuket Flight: 'मैं और मेरा भाई फ्लाइट में चढ़ने वाले आखिरी मुसाफिरों से एक थे. पायलट भी हमारे साथ ही विमान में चढ़े थे. मैंने उससे बात की और पूछा कि क्या फ्लाइट समय पर है और क्या हमें देर हो गई है. उसने बहुत धीरे जवाब दिया. उसकी आंखें लाल थीं. तब मैंने अपने भाई से कहा कि वह नशे में लग रहा है, और आप सब जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ.'
पैसेंजर का बयान पढ़कर तो आप समझ ही गए होंगे कि बात फुकेट से दिल्ली जा रही उस फ्लाइट के पायलट की हो रही है, जो जमीन से हजारों फीट ऊपर थी. लेकिन अचानक विमान में जोरदार झटके लगे और वह 300 मीटर तक नीचे चली गई. इससे कई यात्रियों व क्रू मेंबर्स को चोटें भी आईं. फ्लाइट नंबर AI-2379 में 137 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स शामिल थे. 4 अगस्त को यह फुकेट से दिल्ली आ रही थी. 20 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स इस घटना में घायल हुए थे.
जब पैसेंजर से पूछा गया कि क्या उन्हें यह बात इतनी गंभीर नहीं लगी कि फ्लाइट में सवार न हुआ जाए, तो उसने जवाब दिया कि पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता था.
पैसेंजर ने उस घटना को याद करते हुए कहा, 'पहले टेस्ट के बाद, जब पायलट फेल हो गया तो मैंने अपने भाई को फोन किया और कहा कि हम सही थे. जब हम एयरपोर्ट से जा रहे थे, तब मीडिया ने हादसे के बारे में पूछा, तब मैंने कहा था कि पायलट नशे में लग रहा था. इस बात पर मेरा मजाक उड़ाया गया. मीम्स भी बने. लोगों ने पूछा कि जब वह नशे में है तो विमान कैसे उड़ाएगा.'
जब विमान की ऊंचाई कम हुई, तो उन खौफनाक पलों को याद करते हुए उस पैसेंजर ने बताया कि एक जोरदार आवाज हुई और उसका भाई कई बार प्लेन की छत से टकराया.
'फ्लाइट शुरू होने के दो घंटे बाद, जब नाश्ता परोसा जा चुका था और सब आराम कर रहे थे, मैं और मेरा भाई साथ बैठे थे और हमारी आंखें बंद थीं. अचानक हमें फाइटर जेट जैसी बहुत तेज आवाज सुनाई दी. अगले ही पल मैंने देखा कि मेरा भाई तीन-चार बार छत से टकराया और हर चीज इधर-उधर उड़ रही थी. लोग घायल हो रहे थे, चिल्ला रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे और पायलट से रुकने के लिए कह रहे थे.'
'मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा कि एक पायलट कॉकपिट से बाहर आया और यात्रियों को समझाने लगा कि वे वीडियो न बनाएं या ऐसा-वैसा कुछ न करें. उसकी साफ बात, जो वीडियो में भी रिकॉर्ड हुई है, वह थी कि 'बात का बतंगड़ बन जाएगा'. हम ज़िंदगी-मौत के बीच झूल रहे थे; ऐसे में किसे इस बात की चिंता थी कि कोई वीडियो बना रहा है? उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि हमें इलाज कैसे मिलेगा.उसकी चिंता बस दिल्ली में लैंड करने की थी, ताकि उसे किसी सवाल या ऐसी किसी चीज का जवाब न देना पड़े. इसलिए उसने कहीं और इमरजेंसी लैंडिंग नहीं की.'
इसके बाद पायलट ने कहा कि लखनऊ नजदीक है. लेकिन फिर उसने कहा, 'लखनऊ में अच्छा मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है. इसलिए मुझे लगता है कि हमें दिल्ली में लैंड करना चाहिए. उनको किसने सोचने का अधिकार दिया. उन्होंने क्यों एसओपी का पालन नहीं किया.'