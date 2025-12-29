Advertisement
trendingNow13057778
Hindi NewsदेशWatch: भारत ने किया Pinaka गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण, PAK फौज को नहीं मिलेगा पलक झपकने का मौका

Watch: भारत ने किया Pinaka गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण, PAK फौज को नहीं मिलेगा पलक झपकने का मौका

DRDO: भारत ने अपने जंगी बेड़े की ताकत बढ़ाते हुए पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट (LRGR 120) का पहला फ्लाइट टेस्ट चांदीपुर में कामयाबी के साथ पूरा किया है. डीआरडीओ ने सोमवार को 120 किमी की मारक क्षमता वाले पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया. इससे पाकिस्तान फौज की तमाम टुकड़ियों को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 29, 2025, 09:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Watch: भारत ने किया Pinaka गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण, PAK फौज को नहीं मिलेगा पलक झपकने का मौका

Pinaka Rocket (LRGR 120) flight test: पाकिस्तान जैसे सपोलों और चीन जैसे दुश्मनों का महाविनाश करने की भारत की क्षमता में उस वक्त और इजाफा हो गया जब पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट (LRGR 120) का पहला फ्लाइट टेस्ट डीआरडीओ (DRDO) के वैज्ञानिकों ने चांदीपुर में कामयाबी के साथ पूरा किया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बड़ी कामयाबी पर डीआरडीओ (@DRDO_India) समेत सभी  स्टेकहोल्डर्स को बधाई दी है. रक्षा मंत्री ने खुद इस कामयाब परीक्षण का वीडियो पोस्ट किया है.

चीन पाकिस्तान की उड़ेगी नींद

आपको बताते चलें कि 120 किमी मारक क्षमता वाला पिनाका रॉकेट सिस्टम भारत की रक्षा तकनीक में एक बड़ी उपलब्धि है. इसकी एडवांस खूबियां, स्वदेशी निर्माण और उच्च सटीकता इसे भविष्य के युद्ध परिदृश्य में सेना का एक भरोसेमंद और निर्णायक हथियार बनाती हैं.

वहीं पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर ये सामने आई कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने करीब 79,000 करोड़ रुपए के एडवांस हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की बैठक में ये फैसला लिया है.

ये भी पढ़ें- PM मोदी को जेट, जिनपिंग को ज्वैलरी, जेलेंस्की को हथकड़ी... सैंटा बने पुतिन ने बांटे तोहफे, AI वीडियो से मिला बड़ा हिंट

पिनाका को जानिए

DRDO की ओर से विकसित पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर (MBRL) सिस्टम को भारतीय सेना में पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध के बाद तैनात किया गया और इसका नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया था. ये रेंज इसे अपने सेगमेंट में सबसे घातक हथियार बनाती है. पिनाका के निर्माण और आपूर्ति में भारतीय रक्षा उद्योग की अहम भागीदारी रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि ये पूरी तरह स्वदेशी प्रणाली है, जो रक्षा क्षेत्र में ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल को मजबूती देती है. भारतीय सेना (Indian Army) में 40 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ पहली बार पिनाका MkI की तैनाती हुई थी. इसके बाद इसकी मारक क्षमता को 75 से 90 किलोमीटर तक बढ़ाया गया. आगामी पिनाका MKIII 120 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला राकेट है.

ये भी पढ़ें- अंटार्कटिका में भटका रोबोट बना जेम्स बॉन्ड 007! डेनमैन ग्लेशियर के नीचे छिपे रहस्यों से उठा दिया पर्दा, वैज्ञानिक भी रह गए दंग 

ये अपने किसी भी टारगेट पर सटीक हमला करने में सक्षम है. इसके एक वर्जन में 214 एमएम के कैलिबर के मुकाबले  300 एमएम का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे 250 किलोग्राम के वजन का वॉरहेड ले जाने में सक्षम बनाता है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Pinaka

Trending news

Watch: पिनाका गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण, PAK फौज को नहीं मिलेगा पलक झपकने का मौका
Pinaka
Watch: पिनाका गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण, PAK फौज को नहीं मिलेगा पलक झपकने का मौका
Vikram Sarabhai: वह वैज्ञानिक जिसने भारत के हौसलों को अंतरिक्ष में दी उड़ान
Vikram Sarabhai
Vikram Sarabhai: वह वैज्ञानिक जिसने भारत के हौसलों को अंतरिक्ष में दी उड़ान
'मैं सेक्युलर हूं...', हुमायूं कबीर और बीजेपी पर ममता का हमला, महाकाल मंदिर का वादा
mamta banerjee west bengal
'मैं सेक्युलर हूं...', हुमायूं कबीर और बीजेपी पर ममता का हमला, महाकाल मंदिर का वादा
मुंबई का स्लम री-डेवलपमेंट प्लान कौन रोकना चाहता है? CJI सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी
mumbai
मुंबई का स्लम री-डेवलपमेंट प्लान कौन रोकना चाहता है? CJI सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी
अल्पसंख्यकों वाले बयान पर पाकिस्तान की लग गई क्लास, मुंह छिपाने की नहीं मिलेगी जगह
india
अल्पसंख्यकों वाले बयान पर पाकिस्तान की लग गई क्लास, मुंह छिपाने की नहीं मिलेगी जगह
वोट नहीं दिया तो बीच सड़क बीजेपी महिला पार्षद ने युवक को दी धमकी, वीडियो वायरल
maharashtra news hindi
वोट नहीं दिया तो बीच सड़क बीजेपी महिला पार्षद ने युवक को दी धमकी, वीडियो वायरल
Opinion: वो मामले जिसमें अपराधियों को कोर्ट से मिली राहत, फिर जनता ने मचाया...
Unnao rape case
Opinion: वो मामले जिसमें अपराधियों को कोर्ट से मिली राहत, फिर जनता ने मचाया...
'वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने असम में...', घुसपैठ को लेकर राहुल की पार्टी पर बरसे शाह
amit shah
'वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने असम में...', घुसपैठ को लेकर राहुल की पार्टी पर बरसे शाह
एंजेल चकमा के पिता का फूटा गुस्सा, अस्पताल को बताया बेटे की मौत का जिम्मेदार
Anjel Chakma Murder Case
एंजेल चकमा के पिता का फूटा गुस्सा, अस्पताल को बताया बेटे की मौत का जिम्मेदार
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बीच खतरे की आहट, कश्मीर में सेना-CRPF हाई अलर्ट पर
hindi Jammu and Kashmir news
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बीच खतरे की आहट, कश्मीर में सेना-CRPF हाई अलर्ट पर