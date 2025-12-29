Watch: भारत ने किया Pinaka गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण, PAK फौज को नहीं मिलेगा पलक झपकने का मौका

Pinaka Rocket (LRGR 120) flight test: पाकिस्तान जैसे सपोलों और चीन जैसे दुश्मनों का महाविनाश करने की भारत की क्षमता में उस वक्त और इजाफा हो गया जब पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट (LRGR 120) का पहला फ्लाइट टेस्ट डीआरडीओ (DRDO) के वैज्ञानिकों ने चांदीपुर में कामयाबी के साथ पूरा किया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बड़ी कामयाबी पर डीआरडीओ (@DRDO_India) समेत सभी स्टेकहोल्डर्स को बधाई दी है. रक्षा मंत्री ने खुद इस कामयाब परीक्षण का वीडियो पोस्ट किया है.

चीन पाकिस्तान की उड़ेगी नींद

आपको बताते चलें कि 120 किमी मारक क्षमता वाला पिनाका रॉकेट सिस्टम भारत की रक्षा तकनीक में एक बड़ी उपलब्धि है. इसकी एडवांस खूबियां, स्वदेशी निर्माण और उच्च सटीकता इसे भविष्य के युद्ध परिदृश्य में सेना का एक भरोसेमंद और निर्णायक हथियार बनाती हैं.

The maiden flight test of Pinaka Long Range Guided Rocket (LRGR 120) was conducted successfully at ITR, Chandipur today. Add Zee News as a Preferred Source Raksha Mantri Shri @rajnathsingh has congratulated @DRDO_India and other stakeholders on this achievement. pic.twitter.com/SAIL8jj8KI — रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) December 29, 2025

वहीं पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर ये सामने आई कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने करीब 79,000 करोड़ रुपए के एडवांस हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की बैठक में ये फैसला लिया है.

पिनाका को जानिए

DRDO की ओर से विकसित पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर (MBRL) सिस्टम को भारतीय सेना में पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध के बाद तैनात किया गया और इसका नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया था. ये रेंज इसे अपने सेगमेंट में सबसे घातक हथियार बनाती है. पिनाका के निर्माण और आपूर्ति में भारतीय रक्षा उद्योग की अहम भागीदारी रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि ये पूरी तरह स्वदेशी प्रणाली है, जो रक्षा क्षेत्र में ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल को मजबूती देती है. भारतीय सेना (Indian Army) में 40 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ पहली बार पिनाका MkI की तैनाती हुई थी. इसके बाद इसकी मारक क्षमता को 75 से 90 किलोमीटर तक बढ़ाया गया. आगामी पिनाका MKIII 120 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला राकेट है.

ये अपने किसी भी टारगेट पर सटीक हमला करने में सक्षम है. इसके एक वर्जन में 214 एमएम के कैलिबर के मुकाबले 300 एमएम का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे 250 किलोग्राम के वजन का वॉरहेड ले जाने में सक्षम बनाता है.