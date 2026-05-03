केरलम में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट! क्या गिनती से पहले वाम दलों ने मानी हार? पिनाराई विजयन ने बायो से हटाया 'CM'

Keralam News: केरलम में विधानसभा चुनावों के नतीजे आने से महज एक दिन पहले मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के बायो में बड़ा बदलाव कर दिया है. उन्होंने अपने बॉयो से 'CM' हटा दिया है.
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CM Pinarayi Vijayan changed social media bio: केरलम में विधानसभा चुनावों के नतीजे आने से महज एक दिन पहले मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के बायो में बड़ा बदलाव कर दिया है. उन्होंने अपने बॉयो से 'CM' हटा दिया है. बदलाव के बाद अब बॉयो में 'पोलित ब्यूरो सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)' लिखा है, जबकि बदलाव से पहले उनके बॉयो में मुख्यमंत्री पद का जिक्र शामिल था. एक सिटिंग सीएम के बॉयो में हुए इस बदलाव के बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट लगाई जा रही है.
हालांकि अभी ये अटकलें ही हैं. जब तक जनता का जनादेश सामने नहीं आ जाता या खुद सीएम पिनराई विजयन अपनी कुर्सी छोड़ने की पुष्टि नहीं करते तब तक चुनाव नतीजों को लेकर कुछ कहना महज कयासबाजी होगा. विजयन के बॉयो में बदलाव के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. खासकर इसलिए क्योंकि यह बदलाव वोटों की गिनती से ठीक एक दिन पहले किया गया है.
इस खबर से दस साल से विपक्ष में बैठी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के चेहरे खिल गए हैं. दस साल से सत्ता का वनवास झेल रही यूडीएफ के समर्थकों का कहना है कि सरकार उनकी है, शायद वाम दलों को उनकी इंटरनल रिपोर्ट में हार की भनक लग गई होगी इसलिए विजयन ने अपने बॉयो से 'CM' शब्द हटा दिया है.
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यानी कुछ लोग इसे नतीजों से पहले का राजनीतिक संदेश मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे सामान्य बदलाव बता रहे हैं. हालांकि, इस बदलाव को लेकर मुख्यमंत्री या उनकी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
केरल की पॉलिटिक्स में वोटिंग खत्म होने के बाद से तमाम दलों ने अपना-अपना इंटरनल सर्वे कराया है. वहीं हर सियासी गतिविधि पर राजनेता और उनकी एजेंसियां वॉर रूम से नजर रख रही हैं, क्योंकि चुनाव परिणाम राज्य की सत्ता की दिशा तय करेंगे. ऐसे में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का यह कदम चर्चा का केंद्र बन गया है और विपक्षी दल भी इस पर नजर गड़ाए हुए हैं.
एग्जिट पोल में यूडीएफ की मजबूत स्थिति दिख रही है. अधिकांश एग्जिट पोल में यूडीएफ और कांग्रेस को फायदा मिलता दिख रहा है. एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस की अगुवाई वाला यूडीएफ 78 से 90 सीटें जीत सकता है, जबकि वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) को 49-62 और एनडीए को 0-3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है. पीपुल्स पल्स के मुताबिक यूडीएफ 75-85, एलडीएफ 55-60 और एनडीए 0-3 सीटें हासिल कर सकता है.
केरल में 9 अप्रैल को एक ही चरण में करीब 79 फीसदी वोटिंग हुई थी.
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