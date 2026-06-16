Aggressive dog breeds: कहते हैं कि कुत्ता, इंसान का सबसे वफादार साथी होता है. लेकिन यही कथित भरोसेमंद जानवर जब किसी को बेवजह काट लेता है, तब लोग वफादारी जैसी बातें भूलकर उन्हें मार देना चाहिए जैसी बातें करने लगते हैं. भारत में डॉग बाइट के जितने मामले सामने आते हैं, उतने किसी और देश में नहीं होते.
दिल्ली-एनसीआर में नोएडा से लेकर फरीदाबाद और उसके आगे तक ऐसे-ऐसे मामले सामने आ चुके हैं कि अब लोगों को सबसे खतरनाक कुत्तों की नस्ल और उनकी बाइट फोर्स की चर्चा करते देखा-सुना जा सकता है. अखबारों से लेकर सोशल मीडिया पर किस कुत्ते ने किसको कैसे काटा, इसकी चर्चा होती रहती है.
कुत्ते क्यों काटते हैं, ये एक विराट प्रश्न है. इसका जवाब छोटा और संक्षिप्त होने से लेकर अंतहीन चर्चा में बदल सकता है. कुत्तों की कुछ नस्लें अपने लड़ाकू और आक्रामक स्वभाव की वजह से खतरनाक डॉग में गिनी जाती हैं. हालांकि कुत्तों की कुछ नस्लें अपने मजबूत और डरावने शारीरिक ढांचे के कारण अधिक बदनाम रही हैं. शायद इसी वजह से इन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक कुत्तों की नस्लों में गिना जाता है.
पिट बुल - दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों की सूची में पिट बुल का नाम अक्सर सबसे ऊपर आता है. हालांकि पिटबुल न तो सबसे भारी नस्ल है और न ही इसकी काटने की ताकत सबसे अधिक है. पिटबुल की बाइट फोर्स करीब 242 PSI (पाउंड प्रति वर्ग इंच) मानी जाती है. पिट बुल को लेकर दावा किया जाता है कि कुत्तों के हमलों से होने वाली 64 फीसदी मौतों में पिट बुल या उसके मिक्स ब्रीड वाले कुत्ते शामिल होते हैं. हालांकि एक्सपर्ट्स का दावा है कि ऐसे आंकड़ों की विश्वसनीयता पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि कई बार लोग किसी आक्रामक कुत्ते को उसकी वास्तविक नस्ल जाने बिना ही पिट बुल मान लेते हैं.
पिट बुल की खराब छवि का एक बड़ा कारण यह भी है कि बीते कुछ सालों में इसे पालने वालों ने अपने खतरनाक पालतू पिटबुल का इस्तेमाल डॉग फाइटिंग और अन्य हिंसक गतिविधियों में जानबूझकर किया.
रॉटवाइलर - पिट बुल के बाद दूसरी सबसे खतरनाक नस्ल रॉटवाइलर मानी जाती है. इसकी बाइट फोर्स करीब 328 PSI होती है, यानी पिट बुल से ज्यादा होती है. 2005 से 2019 के बीच दर्ज आंकड़ों के मुताबिक, घातक कुत्तों के हमलों में करीब 10 फीसदी मामलों में रॉटवाइलर का नाम सामने आया. इसके बड़े और शक्तिशाली शरीर के कारण ये जिस पर हमला करता है, उसे गंभीर चोट और हड्डी टूटने जैसे दुस्प्रभाव हो सकते हैं.
हालांकि, सही प्रशिक्षण मिलने पर रॉटवाइलर आमतौर पर आक्रामक नहीं होते. यह नस्ल स्वभाव से अपने परिवार की रक्षा करने वाली होती है. दिलचस्प बात ये है कि कुछ स्टडीज में पाया गया है कि चिहुआहुआ जैसे छोटे कुत्ते कई बार रॉटवाइलर की तुलना में अधिक आक्रामक व्यवहार दिखाते हैं.
जर्मन शेफर्ड- भारत में ये ब्रीड 1980 के दशक से मशहूर रही है. जर्मन शेफर्ड की बाइट फोर्स लगभग 238 PSI होती है. ये नस्ल अपनी सतर्कता, बुद्धिमत्ता और सुरक्षा क्षमताओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. इन्हें पुलिस, सेना और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है.
किसी घुसपैठिए या संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ने में इनकी प्रतिक्रिया बेहद तेज होती है. हालांकि, पूरी तरह प्रशिक्षित जर्मन शेफर्ड तैयार करना महंगा होता है. यदि उचित प्रशिक्षण न मिले तो कुछ कुत्तों में व्यवहार संबंधी समस्याएं विकसित हो सकती हैं.
डोबरमैन पिंशर- डोबरमैन का मजबूत शरीर और चौकन्ना स्वभाव इन्हें बेहतरीन गार्ड डॉग बनाता है. इनकी बाइट फोर्स 230 से 300 PSI के बीच हो सकती है. डॉबरमैन अपने मालिक के प्रति बेहद वफादार और सुरक्षात्मक होते हैं, लेकिन कई बार अजनबियों या अन्य कुत्तों के प्रति आक्रामक व्यवहार दिखा सकते हैं.
इतिहास में इनका इस्तेमाल सेना और पुलिस में भी किया गया है. हालांकि, कार्यक्षमता और सहनशक्ति के मामले में इन्हें जर्मन शेफर्ड जितना काबिल और सक्षम नहीं माना जाता. इस ब्रीड को 1890 के दशक में जर्मनी में कार्ल फ्रेडरिक लुई डोबरमैन नाम के टैक्स कलेक्टर ने विकसित किया था. 1894 में उनकी मौत के बाद, उनके सम्मान में इस नस्ल का नाम 'डोबरमैन' रख दिया गया.
बुलमास्टिफ- इस नस्ल की बाइट फोर्स 500 से 800 PSI तक हो सकती है, जो इन्हें बेहद शक्तिशाली बनाती है. इस ब्रीड को मूल रूप से पशुधन की रक्षा और सुरक्षा कारणों से विकसित किया गया था. इनके पूर्वजों को शिकारी जानवरों का सामना करने और उन्हें खदेड़ने के लिए तैयार किया जाता था. यही कारण है कि बुलमास्टिफ स्वभाव से अत्यधिक सुरक्षात्मक हो सकते हैं और किसी भी संभावित खतरे पर तीखी प्रतिक्रिया दे सकते हैं. इसलिए इन्हें संभालने के लिए अनुभवी मालिकों की जरूरत होती है.
तमाम डॉग एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किसी भी नस्ल के कुत्ते का व्यवहार केवल उसकी नस्ल से तय नहीं होता. खराब प्रशिक्षण, दुर्व्यवहार, उपेक्षा या किसी अन्य दर्दनाक अनुभव से गुजर चुके डॉग्स में आक्रामकता विकसित हो जाने की संभावना अधिक होती है.
किसी कुत्ते का अनायास किसी को काट लेने की वजह उसकी तत्कालीन मन:स्थिति, उसके आस-पास के वातावरण या फिर खुद उसके साथ घटी कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती है.
कुछ मामलों में खतरनाक ब्रीड्स के डॉग्स का किसी को काट लेना, उसको दी गई ट्रेनिंग और उसके मालिक के व्यवहार पर भी निर्भर करता है. इसलिए केवल नस्ल के आधार पर किसी कुत्ते को खतरनाक मानना पूरी तरह सही नहीं होगा. इसलिए ये नस्लें हो या कोई और ब्रीड, बिना ट्रेनिंग लिए उसे नहीं पालना चाहिए क्योंकि वो किसी को भी काट सकते हैं.