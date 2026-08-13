/पंजाब के पटियाला में पिटबुल का खौफ, किराये का मकान देखने गए दंपती पर कुत्ते का अटैक; एक मिनट में कई बार काटा

Punjab News: पंजाब के पटियाला जिले में एक दंपती पर पिटबुल कुत्ते ने हमला कर दिया. दंपती शहर मे एक किराये का मकान देखने को लिए पहुंचे थे. इसी दौरान कुत्ते ने हमला बोल दिया. इस हमले में पति-पत्नी दोनों को गंभीर चोट आई है. पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों को डरा दिया. पूरी घटना पटियाला के घुमन नगर की है.
दरअसल, जिस दौरान पिटबुल कुत्ते ने दंपती पर हमला बोला, वह एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ घुमन नगर में किराये का मकान देखने के लिए गए थे. दंपती अंकित सभरवाल और उनकी पत्नी शिफाली पटियाला के ही एक इलाके के निवासी हैं. मकान देखने को लिए एक घर का गेट खोलते ही अंदर मौजूद एक पिटबुल ने उनपर हमला कर दिया, जिसमें शिफाली बुरी तरीके से घायल हो गईं.
कुत्ते ने महिला के हाथ के साथ शरीर के कई हिस्सों पर हमला किया, जिसमें उन्हें गहरी चोटें आई हैं. हमला इतना भयानक था कि महिला को सर्जरी की जरूरत पड़ी. वर्तमान में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. शिफाली सभरवाल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं।
इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है. घटना को लेकर डीएसपी जगजीत रंधावा का कहना है कि पुलिस को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने की जानकारी मिली थी. इसमे एक पिटबुल कुत्ता ने महिला पर हमला कर दिया. वीडियो की पुष्टि होने के बाद संबंधित परिवार से संपर्क किया गया.
डीएसपी का कहना है कि अस्पता से मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में कानूनी एक्शन लिया जाएगा. अधिकारी का कहना है कि पालतू जानवार द्वारा किसी व्यक्ति को काटने या घायल करने के मामले में BNS की धारा 291 के तहत FIR दर्ज कराई जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि खतरनाक नस्ल के कुत्तों को लेकर अदालत के आदेशों के अनुसार, एक्शन लिया जाएगा.
डीएसपी की ओर से कहा गया कि पीड़ित के परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. सबसे पहले पीड़िता का बयान लिया जाएगा. पुलिस ने बताया कि इस मामले में एक टीम का गठन किया जाएगा, जो जुड़े मामले की जांच कर जल्द से जल्द रिपोर्ट देगा. (इनपुट- आईएएनएस)