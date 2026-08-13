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पंजाब के पटियाला में पिटबुल का खौफ, किराये का मकान देखने गए दंपती पर कुत्ते का अटैक; एक मिनट में कई बार काटा

पटियाला में किराये का मकान देखने गई एक महिला को पिटबुल कुत्ते ने काट लिया. इस हमले में महिला बुरी तरीके से जख्मी हो गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 13, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:36 AM IST
पंजाब के पटियाला में पिटबुल का खौफ, किराये का मकान देखने गए दंपती पर कुत्ते का अटैक; एक मिनट में कई बार काटा
Image Credit: पिटबुल अटैक मामले की जांच करेगी पुलिस (स्क्रीनग्रैब)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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