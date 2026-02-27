Advertisement
'हालात बदले तो रीबैलेंस होगा ट्रेड डील...,' समझौते के लिए फिर आमने सामने आएंगे भारत-अमेरिका? टैरिफ पर भाजपा के इस मंत्री का बड़ा बयान

Piyush Goyal On Trade Deal With US: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मे अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर कहा कि भारत जरूरत पड़ने पर अपने लोगों के हितों की रक्षा के लिए व्यापार समझौते को रीबैलेंस करेगा. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 27, 2026, 08:28 PM IST
Piyush Goyal: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार (27 फरवरी 2026) को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आए फैसले के बाद अगर जरूरी हुआ तो भारत अपने हितों की रक्षा के लिए अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते का रीबैलेंस करेगा.

रीबैलेंस होगा समझौता? 

पीयूष गोयल ने कहा,' हमें देखना होगा और वैसे आपने अमेरिका के साथ अंतिम रूप दिए गए मेरे संयुक्त बयान को जरूर पढ़ा होगा. इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो समझौते को फिर से संतुलित किया जाएगा ताकि दोनों पक्षों के लिए समझौते का संतुलन बना रहे.' उन्होंने आगे कहा कि क्योंकी स्थिति अभी भी बदल रही है इसलिए ट्रंप प्रशासन टैरिफ बढ़ाने के लिए अन्य उपायों का इस्तेमाल कर सकता है. उन्होंने कहा कि कई बातचीत चल रही हैं. मैंने पहले भी कहा था कि अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो समझौते में बदलाव किया जाएगा.  

ट्रेड डील में होगा बदलाव?

बता दें कि 7 फरवरी 2026 को संयुक्त बयान जारी किया गया था, जिसमें शामिल एक प्रावधान में कहा गया था कि अगर किसी भी देश की ओर से सहमत टैरिफ में कोई परिवर्तन किया जाता है तो दूसरा देश अपनी प्रतिबद्धताओं में बदलाव कर सकता है. पीयूष गोयल के मुताबिक यह रीबैलेंसिंग सुनिश्चित करता है कि समझौते की पवित्रता दोनों पक्षों के लिए बनी रहे. उन्होंने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के परिणाम को लेकर कहा,' अमेरिका के साथ हुए समझौते में कई सकारात्मक पहलू हैं. देखते हैं आगे क्या होता है. इंटरनेशनल ट्रेड डील कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के बारे में होता है.'   

भारत में नहीं आएंगे जीएम फूड्स 

पीयूष गोयल ने आगे कहा,' भारत में कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट (GM Foods) नहीं आएगा. मिल्क प्रोडक्शन, मक्का, सोयाबीन और मुर्गी पालन अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील से मुक्त हैं. हमने किसानों और मिल्क प्रोडक्शन करने वालों के हितों की रक्षा की है.  यह समझौता हमारे हितों की रक्षा करता है.' बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी व्यापारिक साझेदारों पर 150 दिनों के लिए 10 प्रतिशत टैरिफ का ऐलान किया था और 20 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में मिली हार के 1 दिन बाद ही टैरिफ को बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया था. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

