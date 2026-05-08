जिस जगह से उगा था ममता का सियासी सूरज,वहीं शपथ लेगा BJP का CM, क्या है कोलकाता के परेड ग्राउंड का इतिहास?

Kolkata Parade Ground History: जिस जगह से TMC मुखिया ममता बनर्जी का सियासी सूरज उगा था. अब वहीं पर पश्चिम बंगाल में BJP का पहला CM शपथ लेने जा रहा है. हम बात कर रहे हैं कोलकाता के परेड ग्राउंड की, जिसे राज्य की राजनीति का सबसे आइकनिक और ऐतिहासिक स्थल माना जाता है. यह शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को आयोजित होने जा रहा है. इस समारोह के लिए परेड ग्राउंड को चयनित करके बीजेपी लोगों को बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन का अहम संदेश देने जा रही है.

कोलकाता के परेड ग्राउंड का इतिहास

अब हम आपको इस इस ग्राउंड के इतिहास के बारे में बताते हैं. यह ब्रिगेड परेड ग्राउंड कोलकाता के मैदान इलाके का हिस्सा है. अंग्रेजों के जमाने में वहां पर ब्रिटिश सेना की परेड और दूसरी सैन्य गतिविधियां की जाती थीं. लेकिन आजादी के बाद कोलकाता में यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच बन गया, जहां लाखों लोग जमा होकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं. यह जगह विक्टोरिया मेमोरियल और शहीद मीनार के बीच स्थित है. यह ग्राउंड इतना बड़ा है कि वहां पर 5-6 लाख लोगों की रैली आयोजित की जा सकती है.

ममता बनर्जी ने 1992 में ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर एक ऐतिहासिक रैली आयोजित की थी. उस समय वे वे युवा कांग्रेस नेता और केंद्रीय खेल मंत्री थीं. कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ उन्होंने यहां विशाल जनसभा करके सबके सामने इस्तीफा देने की घोषणा की. इस रैली को बंगाल की राजनीति में ममता के उदय का प्रतीक माना जाता है. इसके बाद 1998 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई और इसी ब्रिगेड पर कई बार विशाल रैलियां कीं.

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वाम दलों को हराकर ममता बनी थी 'सरकार'

वर्ष 2011 में ममता बनर्जी की पार्टी ने वाम मोर्चे को हराकर पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कब्जा किया. इसके साथ ही 34 वर्ष से जारी वामपंथ शासन को उखाड़ फेंका. सत्ता पाने के बाद ममता ने इसी ब्रिगेड ग्राउंड में रैली की. यह रैली उनकी ताकत और जनसमर्थन का प्रतीक बन गई थी.

ममता बनर्जी के अलावा सोवियत नेता ख्रुश्चेव, इंदिरा गांधी, शेख मुजीबुर रहमान जैसी हस्तियों की भी इस ग्राउंड में रैलियां हो चुकी हैं. वामपंथी दल भी वहां पर अक्सर बड़ी-बड़ी रैलियां करते रहे हैं. अब बीजेपी ने भी अपनी पहली सरकार के गठन के लिए इस ब्रिगेड ग्राउंड को चुना है.

पीएम मोदी समेत कई राज्यों के सीएम होंगे शामिल

सूत्रों के मुताबिक, 9 मई को ब्रिगेड ग्राउंड में होने वाले शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे.ऐसा करके बीजेपी साफ तौर पर बंगाल की जनता की संदेश देना चाह रही है कि जहां से ममता का उदय हुआ, वहां पर अब सत्ता बदल चुकी है. यह आयोजन न सिर्फ एक नई सरकार की शुरुआत करेगा, बल्कि बंगाल के राजनीतिक इतिहास में एक नया चैप्टर भी जोड़ देगा.