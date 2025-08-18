Air India: स्पीड पकड़ते ही रनवे पर फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मच गई घबराहट; सांसदों ने बताया पूरा वाकया

Plane Travel News: फ्लाइट में सफर करने वाले लोगों के लिए सोमवार तड़के का दिन किसी बुरे सदमे जैसा साबित हुआ. कोच्चि से दिल्ली के लिए उड़ान भर ही एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ के दौरान रनवे पर फिसल गई, जिसके बाद प्लेन को दोबारा से बे में वापस लाया गया. इसके बाद उन्हें दूसरे प्लेन में बिठाकर दिल्ली की ओर रवाना किया गया. इस घटना ने प्लेन में बैठे यात्रियों में डर व्याप्त कर दिया. फ्लाइट में सफर कर रहे 2 सांसदों ने सोशल मीडिया पर यह वाकया बयान किया है.

कोच्चि से दिल्ली जा रहा था प्लेन

अधिकारियों ने बताया कि सोमवार तड़के कोच्चि से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की उड़ान संख्या एआई 504 के यात्रियों को अप्रत्याशित देरी का सामना करना पड़ा. इसकी वजह ये थी कि तकनीकी खराबी के कारण विमान ने उड़ान रद्द कर दी और वापस बे में लौट आया.

टेक ऑफ के दौरान आ गई खराबी

कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के मुताबिक, बाद में सोमवार तड़के 1 बजे दूसरी फ्लाइट से आगे रवाना किया गया. सीआईएएल के एक जनसंपर्क अधिकारी ने बयान में कहा, "तकनीकी खराबी के कारण दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की एक उड़ान को उड़ान रद्द करनी पड़ी. एयर इंडिया इसे ठीक कर रहा है और उसने कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (सीआईएएल) को सूचित कर दिया है कि वे विमान बदल रहे हैं.

रनवे पर फिसल गया प्लेन- हिबी ईडन

यह घटना तब सामने आई जब विमान में सवार कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि विमान रनवे पर फिसल गया था. उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, इस उड़ान संख्या AI 504 में कुछ असामान्य हुआ...ऐसा लगा जैसे विमान रनवे पर फिसल गया और अभी तक उड़ान नहीं भर पाया है...."

पायलट ने नहीं बताई असल वजह

इस विमान में सवार राज्यसभा सांसद जेबी माथेर ने बताया कि पायलट ने बाद में घोषणा की कि विमान का इस्तेमाल यात्रा के लिए नहीं किया जा सकता.

माथेर ने कहा, "अब पायलट ने घोषणा की है...इस विमान का इस्तेमाल यात्रा के लिए नहीं किया जा सकता. इसलिए, यात्रियों को दूसरे विमान में स्थानांतरित कर दिया जाएगा.

(एजेंसी ANI)