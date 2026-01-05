Advertisement
वेनेजुएला के बाद अमेरिका के इस दुश्मन देश में ऐसा क्या हुआ? भारत सरकार को जारी करनी पड़ी एडवायजरी?

वेनेजुएला के बाद अमेरिका के इस दुश्मन देश में ऐसा क्या हुआ? भारत सरकार को जारी करनी पड़ी एडवायजरी?

भारत ने अपने नागरिकों को पश्चिम एशिया की स्थिति को देखते हुए वहां गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है. विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला में बीते दो दिनों के घटनाक्रम के बाद अब ईरान को लेकर एडवायजरी जारी की है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 05, 2026, 08:27 PM IST
वेनेजुएला के बाद अमेरिका के इस दुश्मन देश में ऐसा क्या हुआ? भारत सरकार को जारी करनी पड़ी एडवायजरी?

MEA on Iran: भारत ने अपने नागरिकों को पश्चिम एशिया की स्थिति को देखते हुए वहां गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है. विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला में बीते दो दिनों के घटनाक्रम के बाद अब ईरान को लेकर एडवायजरी जारी की है. विदेश मंत्रालय (MEA) की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है. 

अमेरिका के इस दुश्मन देश में ऐसा क्या हुआ? भारत सरकार को जारी करनी पड़ी एडवायजरी?

विदेश मंत्रालय के सर्कुलर में लिखा है कि ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों और PIO को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, विरोध प्रदर्शन या प्रदर्शनों वाले इलाकों से बचना चाहिए, और खबरों के साथ-साथ तेहरान में भारतीय दूतावास की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर भी लगातार नजर रखनी चाहिए.

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान में रेजिडेंट-वीज़ा पर रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि अगर उन्होंने पहले से ऐसा नहीं किया है, तो वे भारतीय दूतावास में रजिस्टर करें.'

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

