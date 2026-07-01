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35 करोड़ रुपये, 3 गिरफ्तारी, 'DMK कनेक्शन', क्या विजय सरकार को गिराने की थी साजिश? तमिलनाडु में बढ़ा सियासी पारा

तमिलनाडु की सियासत से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है. राज्य की खुफिया विभाग ने दावा किया है कि उन्होंने टीवीके सरकार को गिराने की साजिश को नकाम कर दिया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 01, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:36 PM IST
35 करोड़ रुपये, 3 गिरफ्तारी, 'DMK कनेक्शन', क्या विजय सरकार को गिराने की थी साजिश? तमिलनाडु में बढ़ा सियासी पारा

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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