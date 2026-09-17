UN में आतंकवाद का पर्दाफाश: भारत ने खोली PAK की कलई, कहा- '9/11 के गुनहगार वहीं थे, वही लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की शरणस्थली'

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान पर चर्चा के दौरान भारत ने एक बार फिर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के झूठ और मक्कारी की बखिया उधेड़ते हुए उसकी 'आतंकी पॉलिसी' पर दुनिया को चेताया है. यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथनेनी हरीश ने 9/11 के आतंकवादी हमले की मिसाल देते हुए आतंकवाद को दोहरे नजरिए से देखने वालों की आंखे खोल दी हैं. भारतीय अधिकारी ने यह भी कहा कि 25 साल पहले अमेरिका को दहलाने वाले हमले के प्रमुख साजिशकर्ता किसी दूरदराज की गुफा या निर्जन इलाके में नहीं छिपे थे, वो पाकिस्तानी शहरों में थे, PAK फौज के एबटाबाद की सैन्य छावनी में आराम से रह रहे थे.
जहां लादेन ने पनाह पाई वही शरणस्थली आज भी लश्कर और जैश का सेफ हैवेन
भारतीय दूत ने दो टूक कहा कि दुर्भाग्य से आतंकवाद का खतरा कम नहीं हुआ है. आतंकवाद की जिस शरण स्थली में बिन लादेन छिपा था, वो आज भी ग्लोबल आतंकी संगठन एलईटी और जेईएम की सुरक्षित पनाहगाह बने हुए हैं.
भारत ने आतंकवाद को दोहरे नजरिए से देखने वाले देशों को पाकिस्तान की पुरानी करतूतों का हवाला देते हुए लश्कर और जैश के खतरों से चेताया है. भारत ने UN को बताया कि लादेन समेत 9/11 के साजिशकर्ता PAK में पाए गए थे, न कि गुफाओं में. वही आश्रय स्थल अब भी लश्कर-जैश पनाह दे रहा है. pic.twitter.com/4dOExd27I8
— Shwetank Ratnamber (@swwetanksr) September 17, 2026
भारत ने ओसामा बिन लादेन का उदाहरण देते हुए कहा कि वह अफगानिस्तान की किसी गुफा में नहीं मिला, बल्कि पाकिस्तान के एबटाबाद में एक सुरक्षित, आबादी वाले इलाके में बने परिसर में पाया गया था. ये वही जगह थी जहां 2011 में अमेरिकी नेवी सील कमांडो के एक सीक्रेट ऑपरेशन में उसे वहीं ढेर कर दिया था. भारत ने 9/11 के प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक खालिद शेख मोहम्मद के बारे में बताया कि वो भी पाकिस्तान में एक सामान्य रिहायशी इलाके में छिपा हुआ था. अन्य आतंकियों का जिक्र करते हुए भारत ने कहा कि इनमें से एक भी किसी गुफाओं या किसी निर्जन सीमा क्षेत्र में नहीं था. सब पाकिस्तान में आराम से रह रहे थे.
भारतीय राजदूत पी हरीश ने अफगानिस्तान की हालत पर चर्चा करते हुए आगे कहा कि अफगानिस्तान की जिम्मेदारी पूरी दुनिया की है और इसे निभाने में यूएनएसी अपनी अहम और निर्णायक भूमिका निभा सकता है. भारत ने अफगानिस्तान के हालात सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं, ये भी बताया.
भारत, अफगानिस्तान में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं-सहायता समूहों को लगातार वित्तीय सहायता दे रहा है.
भारत ने 2023 से 2026 तक 1,000 से अधिक अफगान महिलाओं को स्कॉलरशिप दी है
भारत अब तक 450 टन दवाएं और टीके, 50 हजार टन गेहूं और 40,000 लीटर कीटनाशक भेज चुका है.
भारत ने अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों में 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे किए हैं.
भारत ने 40 लाख से ज्यादा अफगानों की जबरन वापसी पर UN की तरफ से कोई आवाज न उठाए जाने की आलोचना करते हुए कहा है कि ऐसे लोगों की मुश्किलों को कम करने के लिए भारत ने टेंट भेजे हैं.