'हिंदू रेट' नहीं, 'कांग्रेस रेट'? मोदी के हमले ने खोल दी पुरानी बहस, पूछा- विशाल हिंदू आबादी पर क्यों लगाया गया था कलंक?

राजनीतिक पंडितों का कहना है कि मोदी के इस बयान ने पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर दिया है. आलोचक कहते हैं कि कांग्रेस सरकार में जानबूझकर हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए 'हिंदू ग्रोथ रेट' की शब्दावली गढ़ी गई. अगर उस वक्त देश की कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाना उचित था तो आज जब भारत दुनिया में सबसे तेज गति वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है तो फिर इसे 'हिंदू ग्रोथ रेट' क्यों नहीं कहा जा रहा. यह ऐसा सवाल है, जो कांग्रेस नेताओं को परेशान करता रहा है. जब भी यह सवाल उठता है तो वे चालाकी से इस पर चुप्पी साधकर निकलने की कोशिश करते रहे हैं.