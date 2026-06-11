'हिंदू रेट' नहीं, 'कांग्रेस रेट'? मोदी के हमले ने खोल दी पुरानी बहस, पूछा- विशाल हिंदू आबादी पर क्यों लगाया गया था कलंक?

Why Controversy over Hindu Rate of Growth: देश में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एनडीए नेताओं की बैठक में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में भारत की धीमी आर्थिक वृद्धि को 'हिंदू ग्रोथ रेट' नाम देकर देश की विशाल हिंदू आबादी पर कलंक लगाया गया. उन्होंने जोर देकर कहा कि इसे 'कांग्रेस ग्रोथ रेट' कहना ज्यादा उचित होता.
मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने देश को निराशा, गरीबी और हीनभावना की खाई में धकेल दिया था. वर्ष 1950 से 1980 के दशक तक कांग्रेस के लंबे शासन में औसतन 3.5 प्रतिशत की सुस्त विकास दर को बड़ी चतुराई से 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ' का नाम दिया गया. पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार की नीतियां गलत थी, विजन का अभाव था, शासन की अनुपस्थिति थी और फैसले लेने में देर की जाती थी. लेकिन अपनी इस नाकामी का कलंक कांग्रेस ने हिंदू समाज पर थोप दिया गया.
दरअसल, 1978 में अर्थशास्त्री राज कृष्णा ने 1950–1980 के बीच भारत की करीब 3.5% विकास दर के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया था. उन्होंने उस वक्त लगभग 3.5% की औसत वार्षिक विकास दर को 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ' कहा था. इसके बाद से यह शब्द तेजी से चलन में आया और समाजवाद नियंत्रित अर्थव्यवस्था, लाइसेंस राज, घोर ब्यूरोक्रेसी और सुधारों की कमी पर तंज कसने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल होता रहा.
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— Zee News (@ZeeNews) June 10, 2026
मोदी का कहना है कि धीमी वृद्धि के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकारों की आर्थिक नीतियां जिम्मेदार थीं, न कि हिंदू समाज या संस्कृति. इसके बावजूद सुनियोजित तरीके से सरकार की नाकामियों को हिंदू समाज से जोड़ दिया गया और देश की विशाल आबादी को खुद पर शर्म करने के लिए मजबूर किया गया.
पीएम मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में पहली बार तेज विकास की झलक दिखी. हालांकि 2004 में कांग्रेस फिर सत्ता में आई और अस्थिरता तथा घोटालों का दौर लौटा. 2014 में एनडीए की वापसी के बाद स्थिति बदली. वर्ष 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, जो 2026 तक 160 से ज्यादा हो गए. एक्सप्रेसवे 1,000 किलोमीटर से बढ़कर 6,700 किलोमीटर हो गए. मेट्रो पांच शहरों तक सीमित थी, अब बीस से ज्यादा शहरों में है.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस दौरान डिफेंस एक्सपोर्ट 700 करोड़ से बढ़कर 23,000 करोड़ रुपये हो गया. इंटरनेट यूजर्स 25 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ से ज्यादा हो गए. डिजिटल पेमेंट्स में भारत विश्व में नंबर एक है. मोबाइल फोन अब ज्यादातर भारत में ही बनते हैं. सोलर क्षमता 2.5 गीगावॉट से बढ़कर 150 गीगावॉट से ज्यादा हो गई. सेमीकंडक्टर यूनिट्स शून्य से बढ़कर 10 से ज्यादा निर्माणाधीन हैं.
उन्होंने पूछा कि अगर 12 वर्षों में इतना कुछ संभव है तो पिछले कई दशकों में क्यों नहीं हुआ? यह कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल और एनडीए काल के बीच काम करने के तरीके और नीयत को साफ दिखाता है. पीएम मोदी ने कहा कि ये उपलब्धियां हमने तब हासिल कीी हैं, जब दुनिया अस्थिरता की शिकार है और कोरोना महामारी से देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा था. वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% और मार्च 2026 की तिमाही में 7.8% विकास दर दर्ज की गई है, जो देश के मजबूत भरोसे को दिखाने के लिए काफी है.
राजनीतिक पंडितों का कहना है कि मोदी के इस बयान ने पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर दिया है. आलोचक कहते हैं कि कांग्रेस सरकार में जानबूझकर हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए 'हिंदू ग्रोथ रेट' की शब्दावली गढ़ी गई. अगर उस वक्त देश की कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाना उचित था तो आज जब भारत दुनिया में सबसे तेज गति वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है तो फिर इसे 'हिंदू ग्रोथ रेट' क्यों नहीं कहा जा रहा. यह ऐसा सवाल है, जो कांग्रेस नेताओं को परेशान करता रहा है. जब भी यह सवाल उठता है तो वे चालाकी से इस पर चुप्पी साधकर निकलने की कोशिश करते रहे हैं.