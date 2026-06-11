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'हिंदू रेट' नहीं, 'कांग्रेस रेट'? मोदी के हमले ने खोल दी पुरानी बहस, पूछा- विशाल हिंदू आबादी पर क्यों लगाया गया था कलंक?

Narendra Modi on Hindu Rate of Growth: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की धीमी आर्थिक वृद्धि को 'Hindu Rate of Growth' कहना गलत था और इसे 'Congress Rate of Growth' कहा जाना चाहिए था. दरअसल, 1978 में अर्थशास्त्री राज कृष्णा ने 1950–1980 के बीच भारत की करीब 3.5% विकास दर के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया था. मोदी का कहना है कि धीमी वृद्धि के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकारों की आर्थिक नीतियां जिम्मेदार थीं, न कि हिंदू समाज या संस्कृति.

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jun 11, 2026, 04:31 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:34 AM IST
'हिंदू रेट' नहीं, 'कांग्रेस रेट'? मोदी के हमले ने खोल दी पुरानी बहस, पूछा- विशाल हिंदू आबादी पर क्यों लगाया गया था कलंक?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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